Le spectacle DIAMOND DANCE fera son retour au théâtre Le 13ème ART, dans le 13ème arrondissement parisien, du 8 mars au 10 avril 2022. L’occasion de redécouvrir cet univers musical et artistique qui a eu l’idée fabuleuse de réunir le hip-hop et la danse classique, dans des effets visuels inoubliables. L’occasion de retourner au spectacle, en tombant le masque !

DIAMOND DANCE est un électrochoc entre le hip-hop et la danse classique, une rencontre improbable mais jubilatoire. Une histoire d’amour entre deux mondes si éloignés et pourtant si proches. Dans ce spectacle entièrement consacré à la danse, à toutes les danses, les codes se mélangent, les musiques se mixent, le talent est toujours là.

Pour Marie et Raph, que leurs cultures opposent, l’une est danseuse classique, l’autre ne vit que par le hip-hop- les idées reçues s’entrechoquent mais c’est la sensualité et la performance qui vont mener leur histoire. Deux planètes opposées qui vont se réunir.

Diamond Dance est un show magistralement orchestré par une troupe de 20 danseurs qui fait rimer folie, magie et harmonie. Les effets visuels sont inoubliables. Ajoutez-y des musiciens live, alto, violon, violoncelle et c’est une envie de danser communicative qui vous emportera.

Et c’est en plein cœur que résonneront les mots de Maurice Béjart qui affirme que « La danse, c’est un minimum d’explications et un maximum d’émotions »…

Venez danser votre vie

Le producteur du spectacle, Nicolas Ferru, nous présente cet ovni magnifique en quelques mots :

“Diamond Dance, le brassage des cultures a toujours fait partie de l’ADN d’Indigo Productions. Depuis plus de 20 ans, nous cultivons le goût du risque ! Nous prenons parfois des paris que certains jugent audacieux, d’autres carrément fous. Nous fonctionnons au feeling pour jeter des ponts entre des mondes qui ne se fréquentent pas ou pire, qui s’ignorent. Pendant toutes ces années, nous avons concocté des spectacles innovants, fédérateurs et intergénérationnels pour que les uns fassent plus ample connaissance avec les autres et vice versa. Des spectacles populaires, au sens noble où nous l’entendons, destinés à divertir et toucher le plus grande nombre. Avec Julie Dayan et Michaël Xerri, nous avions en tête un spectacle inspiré des films Sexy Dance. Nos dix années de collaboration et de complicité ont permis au projet d’arriver à maturation. En donnant vie à Diamond Dance, nous sommes fiers de proposer cette fusion artistique inouïe. Vous croyez que le hip hop et la danse classique appartiennent à des planètes diamétralement opposées ? Que l’un est facile et l’autre pas. Balayées les idées reçues ! Contre toute attente, ces deux disciplines vont très bien ensemble. Avec Diamond Dance et ses 20 danseurs qui brillent comme des diamants, nous voulons créer la surprise, cultiver l’harmonie et le plaisir du partage sur scène et dans la salle. Venez danser votre vie le temps d’un spectacle qui casse les codes et vous fera voyager !”

Virginie Bimbenecto, auteur, nous livre ses impressions sur DIAMOND DANCE :

“C’est un spectacle authentique et fédérateur. On est dedans tout de suite ! Quand Nicolas Ferru m’a proposé d’écrire le livret de son nouveau spectacle, je ne savais pas où Diamond Dance allait me mener ! Je craignais de ne pas être légitime puisque, jusqu’ici, j’avais seulement écrit des scénarios de fiction cinématographique. Il a eu raison d’insister ! Quand faut y aller, même si on a un peu peur, on doit se jeter à l’eau, ce que j’ai fait ! En deux jours, j’ai jeté les bases du pitch. Ensuite, tout au long de cette année et demie passée sur le projet, le travail d’écriture collectif s’est poursuivi ; il a été très constructif, jalonné d’échanges fructueux et d’une grande fluidité avec Julie Dayan, co-auteur. J’ai été heureuse d’apporter ma touche « grand public » dans les dialogues, par exemple. Ce qui, sur le papier, était encore abstrait, a tout de suite pris sens quand j’ai assisté aux répétitions des premiers tableaux. Comme une évidence. Si je n’avais pas une culture hip hop, j’avais, en revanche, de solides référence en matière de classique. J’ai fait longtemps de la danse et cet univers m’est familier. J’ai puisé dans mes émotions, mes expériences et mes souvenirs personnels pour m’immerger dans cet univers qui fait du bien au corps et à l’esprit. Aujourd’hui, je peux vous dire que je suis hyper heureuse de faire partie de cette belle aventure artistique. Je mesure ma chance. C’est gratifiant et même grisant d’écrire sa première comédie musicale ! Diamond Dance est un spectacle authentique et fédérateur. On est dedans tout de suite.”

Informations pratiques, tarifs, horaires et plus en cliquant ici.

Crédit photo DR

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : DANSE CLASSIQUE