Le périphérique parisien fête ses 50 ans

Le périphérique parisien, cette célèbre autoroute urbaine qui encercle la ville lumière depuis 1973, fête aujourd’hui ses 50 ans. Depuis son inauguration, le périphérique est devenu un élément clé de l’infrastructure de Paris et a transformé la façon dont les Parisiens et franciliens se déplacent dans la capitale.

Un chantier de 2 milliards de francs

Le 25 avril 1973, le boulevard périphérique parisien était inauguré par le Premier ministre de l’époque, Pierre Mesmer. Un chantier gigantesque qui avait coûté, à l’époque, 2 milliards de francs.

Long de 35,04 kilomètres et possédant 38 portes, le périphérique fait le tour complet de la capitale et est emprunté chaque jour par 1,2 million de véhicules. Limité à 70 km/h depuis le 1er janvier 2014, il compte 3, 4 ou 5 voies dans chaque sens (extérieur ou intérieur). Un nombre qui devrait être réduit à terme, à 2 voies si le projet de végétalisation du périphérique prévu par la mairie de Paris est adopté. Une troisième voie serait quant à elle, dédiée aux transports en communs, aux véhicules de secours et au covoiturage.

22% des Parisiens empruntent le périphérique

L’histoire du périphérique parisien remonte aux années 1950, lorsque les autorités ont commencé à envisager la construction d’un boulevard périphérique pour désengorger le centre-ville. Après de nombreuses années de débats et de discussions, les travaux ont finalement commencé en 1966 et se sont achevés en 1973, avec l’ouverture de la dernière section reliant la porte de la Villette à la porte de la Chapelle (voir illustration ci-dessous).

Aujourd’hui, le périphérique parisien est devenu un élément incontournable de la ville, et chaque jour, 22% des Parisiens et 67% des banlieusards l’empruntent pour se rendre au travail ou se déplacer dans la ville. Mais malgré sa popularité, le périphérique a également suscité de nombreuses critiques au fil des ans. Certains ont souligné ses effets négatifs sur l’environnement et la santé, tandis que d’autres ont critiqué son impact sur la qualité de vie des habitants de la ville.

Néanmoins et malgré le stress et les bouchons qu’il génère quotidiennement, le périphérique a également apporté de nombreux avantages à la ville. Il a permis de désengorger le centre-ville, ce qui a contribué à réduire les embouteillages et les temps de trajet. De plus, il a permis de faciliter les déplacements en banlieue, et de rapprocher les différentes parties de la ville entre elles.

L’avenir du périphérique parisien

En ce qui concerne l’avenir du périphérique parisien, les autorités ont récemment annoncé plusieurs projets visant à le moderniser et à l’améliorer. Parmi les projets les plus ambitieux, on trouve la création d’une couverture végétale pour réduire la pollution, ainsi que la construction de pistes cyclables pour encourager les déplacements écologiques. Un projet gigantesque dont le coût serait évalué à 10 milliards d’euros.

Cependant, certains experts estiment que ces projets ne vont pas assez loin, et que le périphérique doit être repensé dans son ensemble pour répondre aux besoins futurs de la ville. De nombreux parisiens s’inquiètent également de la qualité de l’air et de la pollution sonore, qui sont souvent très élevées autour du périphérique.

Le périphérique parisien a connu un succès mitigé au fil des ans, mais il reste un élément crucial de l’infrastructure de la ville. Alors que l’avenir du périphérique reste incertain, il est clair que des efforts doivent être faits pour moderniser cette autoroute urbaine et pour répondre aux besoins environnementaux de la ville. Parmi les projets de la mairie pour diminuer la pollution : réduire une fois de plus la vitesse à 50 km/h en 2024, c’est-à-dire demain.

Crédit photo : Wikimedia

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : 50 ans périphérique parisien