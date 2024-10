Marie France : 80 ans d’élégance et de proximité avec les femmes

Aujourd’hui, le 2 octobre 2024, le magazine Marie France célèbre ses 80 ans. Fondé en novembre 1944 par Emilien Amaury, également fondateur la même année du quotidien Le Parisien Libéré (qui deviendra Le Parisien), en pleine période de reconstruction de la France, ce magazine est devenu au fil des décennies une référence incontournable dans le paysage médiatique féminin. À cette occasion, le numéro spécial sorti ce matin marque un tournant dans son histoire avec une nouvelle formule adaptée aux attentes contemporaines de son lectorat.

La genèse du magazine

Marie France voit le jour dans un contexte de grande transformation sociale, juste après la Seconde Guerre mondiale. À l’origine, le magazine souhaitait offrir aux femmes des articles sur la mode, la beauté et la santé, tout en les accompagnant dans la redéfinition de leur rôle dans la société. Son créateur, soucieux de répondre aux besoins croissants de la population féminine, proposa un magazine orienté vers des conseils pratiques et un style de vie raffiné, mais accessible. Dès ses débuts, Marie France s’impose comme un allié de la femme moderne, jonglant entre vie familiale, professionnelle et aspirations personnelles.

Le concept et le lancement

L’idée fondatrice du magazine était simple mais révolutionnaire pour l’époque : proposer aux femmes des solutions à leurs préoccupations quotidiennes tout en leur offrant un moment de détente et d’inspiration. Le premier numéro de Marie France, lancé en 1944, contenait des rubriques sur la mode, des conseils de beauté, des idées de recettes et des articles plus profonds sur des questions de société. Rapidement, il trouve son public et devient un magazine incontournable pour les femmes françaises.

Contenu et lectorat

Au fil des années, Marie France a su adapter son contenu pour répondre aux évolutions des attentes féminines. Le magazine est reconnu pour ses articles sur la mode, la beauté, la santé et le bien-être, ainsi que pour ses enquêtes sur des sujets sociétaux. Il aborde également la psychologie, la culture, la décoration, les voyages, et les préoccupations du quotidien des femmes modernes. Son lectorat est varié, composé de femmes de toutes tranches d’âge, qui recherchent un magazine à la fois informatif, divertissant et inspirant.

Accueil et diffusion

Le succès de Marie France a été immédiat. Dès ses débuts, le magazine bénéficie d’un fort engouement, particulièrement auprès des femmes citadines et actives. Il a su fidéliser son lectorat en se renouvelant régulièrement tout en restant fidèle à son identité. En termes de diffusion, dans les années 1960 et 1970, il dépasse souvent les 100 000 exemplaires vendus en kiosque, un chiffre qui témoigne de son succès commercial. Aujourd’hui, Marie France se décline en deux médias : le support papier et un site internet (10,3 millions de VU par mois).

Périodicité et prix

Marie France a évolué en termes de périodicité. À ses débuts, le magazine avait une publication mensuelle. Avec le temps, il est passé à une périodicité bimensuelle puis trimestrielle, notamment pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation des médias. En 2024, le magazine est vendu au prix de 2,60 euros pour chaque numéro, un prix qui reste tout à fait abordable pour son public.

La nouvelle formule pour ses 80 ans

Pour célébrer ses 80 ans, Marie France lance une nouvelle formule avec le numéro sorti ce matin 2 octobre 2024. Ce numéro anniversaire propose une nouvelle formule, qui comprend une nouvelle maquette, plus dynamique, plus lumineuse, ainsi que de nouvelles rubriques, plus nombreuses, une pagination renforcée et davantage de conseils. Le design a également été modernisé, avec une mise en page plus aérée et élégante, reflétant les tendances actuelles en matière de graphisme. De plus, une attention particulière est portée aux préoccupations actuelles des femmes, avec des dossiers sur la santé mentale, la durabilité, et l’empowerment au travail.

Le “print” à l’ère du web

Marie France, après 80 ans d’existence, continue de s’imposer comme un titre majeur de la presse féminine en France. Mais comme l’ensemble de la presse papier, cette revue féminine est confrontée à la baisse régulière de la vente au numéro. En se renouvelant sans cesse, tout en conservant son ADN, le magazine reste un compagnon fidèle pour des milliers de lectrices, en plus du support internet. Souhaitons qu’avec cette nouvelle formule, Marie France prouve une fois de plus sa capacité à évoluer et à répondre aux attentes des femmes d’aujourd’hui, tout en rendant hommage à celles d’hier.