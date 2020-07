5 conseils à suivre pour la reprise du sport en salle après le confinement

Les Français revivent peu à peu normalement depuis le 11 mai 2020, date officielle du déconfinement dans l’hexagone. Alors que certains s’impatientent et souhaitent que les choses aillent plus vite, un retour à la vie d’avant se met doucement en place. Les salles de sport par exemple ont rouvert le 2 juin et vont nous permettre de retrouver la ligne, en prenant soin d’appliquer quelques conseils avant la reprise d’une activité physique.

Retour progressif à la normale (ou presque)

Rouges, vertes ou oranges, les zones géographiques établies par le gouvernement ont rythmé ces derniers jours le retour à la normale après 55 jours de confinement. Enfin normale ou presque puisque désormais, toute activité pratiquée sans contraintes par le passé le sera en respectant des règles sanitaires strictes ; distanciation, gel hydroalcoolique, port de masques et de gants si nécessaires, nombre de participants à respecter etc.

Le 11 mai 2020, cinq départements français étaient en zones rouges ; les Hauts-de-France, le Grand Est, l’Ile-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et Mayotte. Ce qui signifiait que pour ces régions, rien ne changeait au niveau des loisirs et sorties.

Les réouvertures du 2 juin

Aujourd’hui, seuls les départements Guyane et Mayotte sont en zone orange, tout le reste est en zone verte, un secteur géographique qui a vu ses cafés, bars, plages, musées, restaurants rouvrir à partir du 2 juin 2020. Idem pour les salles de spectacle, campings, théâtres, installations sportives, salles de sport, piscines et gymnases.

À partir du 22 juin

Les habitants des zones qui sont encore en orange (Mayotte et Guyane) quant à eux, devront attendre le 22 juin 2020 pour retourner dans leur salle de sport préférée ! C’était encore récemment le cas par exemple des abonnés basic-fit de Paris et région parisienne, qui avaient un léger décalage avec la salle de sport bordeaux, rouverte depuis le 2 juin 2020 (le passage en zone verte pour Paris IDF s’étant fait après celui de la province).

Reprenez doucement

Mais l’essentiel est de pouvoir renfiler les sneakers et reprendre le cardio ou toute autre activité dans son club. Voici quelques conseils promulgués par l’Académie Nationale de Médecine avant de rattaquer les exercices, au sortir de ce manque d’activité physique, pour ne pas traumatiser votre corps :

1. Tout d’abord, la reprise des activités physiques et sportives doit être progressive, accompagnée (d’où l’intérêt de se faire suivre par un coach en salle de sport) et en respectant les mesures de prévention de la transmission de la Covid-19. Reprenez doucement, afin de limiter les risques d’accidents musculaires ou articulaires. La perte musculaire inhérente au confinement majore le risque de chute lors de déplacements rapides. Pensez-y.

2. S’assurer auprès d’un médecin de l’absence de contre-indication à la reprise d’une pratique sportive, pour les personnes qui ont contracté la Covid-19 ou qui ont été en contact rapproché avec des malades du coronavirus. L’Académie Nationale de Médecine recommande de vérifier l’intégrité de l’appareil cardiovasculaire et de la fonction respiratoire.

3. Respecter les mesures de distanciation. Beaucoup d’entre-nous ont un peu trop rapidement oublié cette règle de base depuis le 11 mai, mais elle reste la première barrière sanitaire contre le coronavirus. N’oubliez pas que l’exercice physique augmente considérablement le débit ventilatoire et majore le risque de transmission par voie respiratoire.

4. Porter un masque. En tout cas pour les exercices d’intensité faible à modérée, puisque le masque est incompatible avec les exercices intenses (dans ce cas, le porter avant et après ces exercices plus poussés).

5. Oublier les compétitions et les sports de haut niveau.

L’Académie Nationale de Médecine rappelle que toute activité physique ou sportive devient strictement contre-indiquée en cas d’apparition de fièvre ou de signes respiratoires.

Étiquettes : déconfinement