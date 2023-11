Origines et avantages de la cigarette électronique et du vapotage

Bien que la Première ministre Élisabeth Borne ait annoncé en septembre 2023 que la fiscalité sur le tabac n’augmenterait pas, cette fausse bonne nouvelle s’est vite effacée par le fait que le prix du paquet est désormais indexé sur l’inflation. De nombreuses marques passeront par conséquent le prix du paquet à 12 euros et plus, à partir de 2024. Dans cette période de hausse, revenons sur les origines et les avantages de la cigarette électronique, devenu un produit de substitution de plus en plus prisé par les fumeurs.

Les origines de la cigarette électronique

Le premier prototype de cigarette électronique remonte à 1903, lorsque le pharmacien parisien Henry Ferré décide de créer un inhalateur tubulaire. Ce dernier fonctionne avec un mélange de différentes substances chimiques, qui mélangées produisent une vapeur blanche. C’est donc un Français qui a inventé la désormais célèbre vape, mais la véritable histoire de l’e-cigarette débutera plus tard.

En 1960, l’Américain Herbert A. Gilbert dépose le brevet du premier prototype de cigarette électronique. Mais c’est en 2003 qu’un pharmacien chinois, Hon Lik, invente la e-cigarette que l’on connaît aujourd’hui. Elle sera commercialisée l’année suivante en Asie et dès 2005 en France, en Europe et aux États-Unis. En 2013, Hon Lik revend son brevet à Imperial Tobacco.

La même année, différents arômes et liquides sont commercialisés pour le vapotage et aujourd’hui, le choix de parfums et de dosage de nicotine vient compléter l’offre de la cigarette électronique.

Bien que la cigarette électronique suscite encore des débats et des questions, une étude publiée en 2015 par le Public Health England (ministère de la santé du Royaume Uni) faisait ressortir que le fait de vapoter était 95% moins nocif que de fumer du tabac. Et en France, un rapport publié par l’Agence Nationale de la Santé Publique annonçait en 2017 qu’au moins 700 000 fumeurs auraient arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique.

Elle présente également certains avantages potentiels par rapport aux cigarettes traditionnelles. Il est important de noter que ces avantages ne signifient pas que l’utilisation de la cigarette électronique est sans risque, mais plutôt qu’elle peut être moins nocive que le tabagisme traditionnel.

Les avantages du vapotage

Si vous achetez votre cigarette électronique dans les jours ou semaines à venir, voici une liste d’avantages souvent mentionnés de la e-cigarette :

• Réduction des produits chimiques nocifs

Les cigarettes électroniques ne produisent pas de goudron, de monoxyde de carbone et de nombreux autres produits chimiques toxiques présents dans la fumée de tabac. En vapotant, les utilisateurs évitent une grande partie des substances nocives associées au tabagisme classique, ce qui pourrait avoir un impact positif sur la santé pulmonaire à long terme.

• Contrôle de la nicotine

Les cigarettes électroniques offrent aux utilisateurs la possibilité de choisir le niveau de nicotine dans leur e-liquide, voire d’opter pour des liquides sans nicotine. Cela permet aux fumeurs de mieux contrôler leur consommation de nicotine et, éventuellement, de réduire progressivement leur dépendance.

• Moins d’odeurs désagréables

Contrairement à la fumée de tabac, la vapeur produite par les cigarettes électroniques a tendance à être moins persistante et à laisser moins d’odeurs désagréables sur les vêtements, les cheveux et dans l’environnement. Cela peut contribuer à réduire les inconvénients sociaux associés au tabagisme.

• Variété de saveurs

Les utilisateurs de cigarettes électroniques peuvent choisir parmi une grande variété de saveurs d’e-liquides, allant du tabac traditionnel à des saveurs plus exotiques comme la menthe, les fruits, ou le chocolat. Cette variété peut rendre l’expérience de vapotage plus agréable et aider certains fumeurs à se détourner des cigarettes traditionnelles.

• Économies financières

À long terme, l’utilisation de la cigarette électronique peut être moins coûteuse que le tabagisme traditionnel, surtout compte tenu des taxes élevées sur le tabac dans de nombreux pays. Les vapoteurs peuvent économiser de l’argent en reconstituant leurs réservoirs d’e-liquide et en évitant les coûts récurrents liés aux paquets de cigarettes.

• Moins de risques pour l’entourage

La vapeur produite par les cigarettes électroniques est généralement considérée comme moins nocive que la fumée secondaire du tabac. Cela peut réduire les risques pour la santé des non-fumeurs exposés à la fumée, ce qui est particulièrement bénéfique dans les espaces clos.

• Accessibilité croissante des aides au sevrage

Certaines études suggèrent que la cigarette électronique pourrait être utilisée comme un outil potentiel pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Certains programmes de sevrage tabagique intègrent même la cigarette électronique dans leurs stratégies pour faciliter la transition vers une vie sans tabac.

Il est malgré tout important de souligner que bien que ces avantages puissent être pertinents, la recherche sur les effets à long terme de la cigarette électronique est encore limitée, et les organismes de santé recommandent généralement la prudence et la surveillance continue. Les individus intéressés par l’utilisation de la cigarette électronique dans le cadre d’un processus de sevrage tabagique devraient consulter des professionnels de la santé pour obtenir des conseils personnalisés.

Crédit photo : Pixabay