26 février 1896 : La découverte de la radioactivité par Henri Becquerel

Le 26 février 1896 marque un tournant majeur dans l’histoire de la physique avec la découverte de la radioactivité par le physicien français Henri Becquerel. Cette découverte révolutionnaire a ouvert la voie à une compréhension profonde de la structure de la matière et a conduit au développement de nombreuses applications dans des domaines aussi variés que la médecine, l’énergie et la recherche scientifique.

De la phosphorescence à la radioactivité

Henri Becquerel, né le 15 décembre 1852 à Paris, était un scientifique renommé de son époque, héritier d’une famille de scientifiques éminents. Il était particulièrement intéressé par les propriétés de la lumière et des phénomènes électriques. C’est dans le cadre de ses recherches sur la phosphorescence, la capacité de certains matériaux à émettre de la lumière après avoir été exposés à une source lumineuse, qu’il a fait sa découverte décisive.

Lors d’une série d’expériences, Becquerel a placé des sels d’uranium sur une plaque photographique enveloppée dans du papier noir et les a exposés à la lumière solaire, dans l’intention de tester l’hypothèse selon laquelle les rayons solaires pourraient provoquer une réaction lumineuse dans les matériaux phosphorescents. Cependant, lorsque le temps s’est écoulé et que Becquerel a développé les plaques photographiques, il a fait une observation étonnante : même en l’absence de lumière solaire, les sels d’uranium avaient impressionné la plaque photographique.

Uranium et rayons

Ce phénomène inattendu a conduit Becquerel à réaliser que l’uranium émettait spontanément une forme de rayonnement capable de traverser le papier noir et de provoquer l’impression de la plaque photographique. Cette découverte a été nommée radioactivité, un terme qui a été introduit par Marie Curie plus tard.

L’histoire de la radioactivité ne s’arrête pas là. Les époux Curie, Pierre et Marie, ont joué un rôle crucial dans l’étude et la compréhension de ce phénomène. En 1898, les Curie ont découvert de nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium, en extrayant des matières premières contenant de l’uranium. Leur travail pionnier leur a valu le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Henri Becquerel.

Des applications nombreuses, diverses et variées

Les applications de la radioactivité sont vastes et variées. Dans le domaine médical, elle est utilisée en radiothérapie pour traiter le cancer, en imagerie médicale pour diagnostiquer les maladies et en médecine nucléaire pour étudier le fonctionnement des organes internes. Dans l’industrie, elle est employée pour la datation des matériaux et dans la production d’énergie nucléaire.

Cependant, la radioactivité présente également des dangers, notamment en raison de ses effets néfastes sur la santé humaine et sur l’environnement. Des précautions strictes sont donc nécessaires lors de son utilisation et de sa manipulation. Ces dangers, Becquerel les a découvert après avoir oublié un tube de radium dans sa poche. De ce fait, une rougeur est apparue sur sa peau jusqu’à se transformer en brûlure. Le physicien a étudié l’évolution de cette brûlure et en a déduit, ainsi que ses homologues Pierre et Marie Curie, que la radioactivité pouvait être utilisée pour traiter des problèmes de peau.

Le traitement du cancer

À partir de 1901, les tumeurs cutanées sont traitées via ce procédé, ainsi que l’herpès, l’eczéma, les verrues, l’acné. Et à partir des années 1920, le radium est très utilisé pour traiter la goutte, l’arthrite, l’hypertension, la sciatique et même le diabète. Plus tard, la radioactivité sera utilisée en radiothérapie pour le traitement du cancer, via ce qu’on appelle les rayons, émis par un appareil appelé accélérateur linéaire de particules.

En 1903, Henri Becquerel reçu le Prix Nobel de Physique, en même temps que Pierre et Marie Curie, pour leurs découvertes et travaux sur la radioactivité. Becquerel décéda cinq ans plus tard, en 1908, et pour lui rendre hommage, le becquerel fut choisi comme unité de mesure de la radioactivité. On l’utilise encore aujourd’hui.

La découverte de la radioactivité par Henri Becquerel le 26 février 1896 a marqué le début d’une ère nouvelle dans la physique et la science en général. Cette découverte a ouvert la voie à des avancées majeures dans de nombreux domaines et continue d’avoir un impact profond sur notre vie quotidienne et sur la compréhension du monde qui nous entoure.



Crédit photo : Paul Nadar© – wikimedia – Licence Domaine Public.