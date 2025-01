Augmentation du prix des cigarettes : retour sur 25 ans de hausse

Le 1er janvier 2025, le prix du tabac a connu sa 12ème augmentation depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, en mai 2017. Le prix du paquet le plus vendu chez les buralistes, Marlboro Red, est ainsi passé de 12,50 à 13,00 euros. Soit 85,27 Francs le paquet pour les plus vintage d’entre nous.

Une nouvelle augmentation

Après une augmentation de 50 centimes d’euro à 1 euro par paquet le 1er janvier 2025, le prix du tabac augmentera à nouveau le 1er février 2025. La hausse se situera entre 20 et 30 centimes.

Ainsi, le paquet de Marlboro (Red et Gold) est passé début janvier 2025 de 12,50 à 13,00 euros. Lucky Strike, Camel, News ; Winston et Gauloises Blondes sont passés de 11,50 à 12,50 euros le paquet, alors que le paquet de Peter Stuyvesant a vu son prix passer de 12,00 à 13,00 euros et celui de Philip Morris de 12,00 à 12,50 euros.

De futures hausses à prévoir

Et ça n’est pas terminé, avec une treizième hausse (sous le gouvernement Macron) prévue au 1er février 2025. Ceci étant, peu de marques verront leur tarif augmenter après la hausse du 1er janvier 2025. Seuls Gauloises Blondes passera de 12,30 à 12,50 euros et Dunhill Argent de 13,20 à 13,50 euros.

Un prix du paquet multiplié par 4

Voici un récapitulatif des hausses du prix du tabac depuis l’année 2000, jusqu’au 1er janvier 2025 inclus, sur la base du paquet de Marlboro. En 25 ans, le prix de ce paquet a été multiplié par 4.

2025 : 13,00 euros

2024 : 12,50 euros

2023 : 11,50 euros

2022 : 10,50 euros

2021 : 10 euros

2020 : 10 euros

2019 : 8,80 euros

2018 : 7,88 euros

2017 : 7,05 euros

2016 : 7 euros

2015 : 7 euros

2014 : 7 euros

2013 : 6,70 euros

2012 : 6,30 euros

2011 : 5,98 euros

2010 : 5,65 euros

2009 : 5,35 euros

2008 : 5,30 euros

2007 : 5,13 euros

2006 : 5 euros

2005 : 5 euros

2004 : 5 euros

2003 : 4,08 euros

2002 : 3,60 euros

2001 : 3,35 euros

2000 : 3,20 euros

80% pour l’État

Sur le prix de vente d’un paquet de cigarettes, 80% vont à l’État, 12% aux cigarettiers et 8% aux buralistes. Ce qui, pour l’année 2023 ; a rapporté 13,7 milliards d’euros de recettes fiscales. Un chiffre à mettre en face de ce que le tabac coûte à la société : 156 milliards d’euros par an en France, selon les chiffres de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Un montant qui inclut les pertes de productivité des entreprises, le coût des traitements et la recherche. Rappelons que chaque année, le tabac cause 75 000 décès en France.

4 745 euros par an

Si vous êtes fumeur du paquet le plus vendu (passé à 13 euros le 1er janvier 2025) à raison de 20 cigarettes par jour et que vous décidez d’arrêter demain, vous aurez épargné une cagnotte de 4 745 euros au 24 janvier 2026. Ou 47 450 euros en 10 ans, tout en ayant rallongé votre durée de vie. Il serait temps d’arrêter, non ?

