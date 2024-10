Le Moulin Rouge fête ses 135 ans !

En ce 6 octobre 2024, le célèbre cabaret parisien Le Moulin Rouge célèbre ses 135 ans d’existence. Fondé en 1889 par Joseph Oller et Charles Zidler, cet emblème du divertissement parisien a traversé les époques tout en restant l’un des lieux les plus iconiques de la capitale française. Ce cabaret, au pied de la butte Montmartre, a vu le jour dans un Paris en pleine effervescence, au cœur de la Belle Époque, une période de dynamisme culturel et artistique. Mais quelles sont les raisons derrière son ouverture, son histoire fascinante et son développement jusqu’à devenir un phénomène international ?

La genèse du Moulin Rouge

À la fin du XIXe siècle, Paris est le centre mondial de l’art, de la culture et de la fête. La ville attire une foule d’artistes, de poètes, d’écrivains et de touristes avides de découvrir ce bouillonnement créatif. Montmartre, à l’époque un quartier à l’atmosphère bohème, est l’épicentre de cette effervescence.

Le Moulin Rouge est créé pour répondre à cette soif de divertissement. Zidler et Oller, des entrepreneurs visionnaires, souhaitent offrir à un large public un lieu de spectacle grandiose. Ils imaginent un cabaret où l’on pourrait danser, rire et s’émerveiller devant des spectacles d’une ampleur inédite. Situé sur le boulevard de Clichy, le cabaret est conçu pour séduire aussi bien les Parisiens que les touristes. Le choix d’un moulin rouge pour emblème est un clin d’œil à l’histoire de Montmartre, où il y avait à l’époque 12 moulins, notamment utilisés pour la mouture du grain et la production de vin.

L’histoire du cabaret et son succès

Dès son ouverture, le Moulin Rouge connaît un succès retentissant. Le cabaret est surtout connu pour avoir popularisé le cancan, une danse exubérante et acrobatique qui, à l’époque, choquait autant qu’elle fascinait. Des danseuses légendaires telles que La Goulue et Jane Avril y sont devenues des icônes, immortalisées par l’artiste Toulouse-Lautrec, dont les affiches contribuent encore aujourd’hui à l’aura du lieu.

Au fil des décennies, le Moulin Rouge s’adapte aux modes et aux goûts des époques qu’il traverse. Il évolue d’un cabaret traditionnel à un lieu de revue spectaculaire, mettant en scène des spectacles fastueux, des chorégraphies époustouflantes et des décors somptueux. Avec ses plumes, ses strass et ses paillettes, le cabaret offre une vision luxuriante du divertissement à la française, qui séduit rapidement un public international.

Durant la première moitié du XXe siècle, le Moulin Rouge surmonte deux guerres mondiales, mais continue d’attirer des artistes et des spectateurs du monde entier. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient un lieu incontournable pour les touristes visitant Paris, en quête d’une soirée typiquement parisienne.

Le succès international et touristique

Le Moulin Rouge incarne aujourd’hui l’un des symboles les plus forts de Paris à l’échelle mondiale. Ses spectacles, qui allient danse, acrobatie et musique, attirent chaque année des milliers de visiteurs internationaux. Il est devenu une véritable institution culturelle, célèbre pour ses revues comme « Féerie », qui associent tradition et modernité. Le cabaret est une vitrine internationale du patrimoine culturel français, contribuant au rayonnement de Paris dans le monde.

Grâce à son succès touristique, le cabaret s’est exporté hors des frontières de la France, inspirant des cabarets et des spectacles dans de nombreux pays. Des figures emblématiques comme Edith Piaf, Frank Sinatra, ou encore Liza Minnelli y ont également marqué de leur empreinte son histoire en s’y produisant.

Anecdotes et actualité récente

L’histoire du Moulin Rouge regorge d’anecdotes fascinantes. Saviez-vous, par exemple, qu’au début du XXe siècle, le cabaret possédait une ménagerie incluant même des éléphants ? Les spectateurs pouvaient assister à des dîners spectacles dans une atmosphère à la fois exubérante et extravagante.

En 2024, un événement inattendu a touché ce lieu mythique. En effet, début septembre, une tempête a causé d’importants dégâts, et les célèbres ailes rouges du moulin ont été arrachées. Cet incident, bien que dramatique, n’a fait que renforcer l’attachement du public au cabaret. Le Moulin Rouge a rapidement annoncé la restauration de ses ailes emblématiques, confirmant ainsi sa résilience à travers les âges.

Une icône mondiale

Depuis son inauguration en 1889, le Moulin Rouge n’a cessé de fasciner et de séduire. À la fois lieu de spectacle, symbole de la fête et du divertissement parisien, et icône de l’histoire culturelle mondiale, il est l’un des plus anciens cabarets en activité. Son 135e anniversaire en 2024 témoigne de la longévité d’un lieu qui a su traverser les époques, tout en conservant son âme et son esprit festif, faisant du Moulin Rouge un incontournable pour les Parisiens et les touristes du monde entier. Que l’on vienne admirer ses revues spectaculaires ou simplement contempler sa façade rouge et ses ailes emblématiques, le Moulin Rouge restera toujours une part de l’histoire vivante de Paris.

Crédit photo : Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / / – Dietmar Rabich© – Licence Creative Commons.