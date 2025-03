Salon du Vintage Paris 15 & 16 mars 2025 : Une édition placée sous le signe du luxe

Les 15 et 16 mars 2025, le Salon du Vintage revient à Paris pour une édition d’exception qui se tiendra dans un lieu emblématique : l’ancien musée Pierre Cardin. Exit le Carreau du Temple, cette nouvelle localisation conforte l’orientation prestigieuse de cet événement incontournable. Pour cette édition spéciale, le Salon du Vintage mettra à l’honneur le luxe sous toutes ses coutures, avec une sélection pointue de pièces rares et intemporelles.

Un écrin pour la mode et l’horlogerie de prestige

Un espace dédié aux grandes maisons de luxe

Durant ces deux jours, 60 exposants triés sur le volet proposeront des pièces d’exception issues des maisons les plus emblématiques du luxe. Chanel, Dior, Hermès, Yves Saint Laurent et bien d’autres enseignes iconiques seront mises à l’honneur à travers des collections rétro-chic, illustrant le savoir-faire et l’élégance intemporelle de la mode vintage.

L’horlogerie à l’honneur

Un niveau entièrement consacré à l’horlogerie présentera des garde-temps d’exception, des montres iconiques et des modèles rares. Les passionnés d’horlogerie pourront y découvrir des pièces uniques qui ont marqué l’histoire du luxe et de la précision suisse.

Une rétrospective inédite : “Héritage Céline”

L’événement proposera également une exposition exceptionnelle consacrée à la maison Céline des années 70. Cette rétrospective inédite, rendue possible grâce à la collection d’Anouschka, mettra en lumière le style unique et l’empreinte indélébile de la marque sur la mode contemporaine.

Une expérience unique à vivre

Le Golden Ticket – L’exclusivité ultime

Pour les passionnés en quête d’une expérience privilégiée, le Golden Ticket offre un accès à la soirée d’inauguration privée du vendredi 14 mars de 19h à 21h. Cette soirée exclusive proposera un DJ set, un open bar et une découverte en avant-première de la rétrospective “Héritage Céline” ainsi que des stands des exposants.

Samedi VIP – L’accès avant tout le monde

Les chineurs les plus assidus auront la possibilité de découvrir les pièces d’exception une heure avant l’ouverture générale, dès 10h le samedi. Un accès privilégié pour repérer les trésors avant tout le monde et profiter d’une ambiance plus intime pour découvrir les collections des exposants.

Réservez votre place dès maintenant !

Que vous soyez amateur de mode vintage, collectionneur de pièces horlogères ou simple curieux en quête d’inspiration, cette édition du Salon du Vintage Paris 2025 s’annonce comme un événement incontournable. Réservez votre billet sans tarder pour plonger dans l’univers du luxe vintage et découvrir des trésors d’élégance et d’histoire. Pour ce faire, cliquez sur ce lien.

Informations pratiques

🗓Quand



Samedi 15 mars 2025 de 11h à 19h

Dimanche 16 mars 2025 de 10h à 19h



Ancien Musée Pierre Cardin

5 rue Saint-Merri, PARIS 4 Ancien Musée Pierre Cardin5 rue Saint-Merri, PARIS 4

🎟 Tarif Tarif standard : 10€ Early bird : 8€ pour les achats avant le 15 février (dans la limite des stocks disponibles). Samedi VIP 10h : 15€ avec accès exclusif le samedi matin avant l’ouverture. Golden ticket : 25€ avec accès à la soirée d’inauguration du vendredi soir (DJ set, open bar) et découvrez les stands en exclusivité. Offre groupée : 3 billets achetés, venez à 4 ! Gratuit pour les moins de 8 ans Billetterie en ligne ici.