Antoine Dufilho exposera à Lille du 5 au 8 mars 2020

Dans le cadre de l’exposition Art Up ! qui se tiendra à Lille du 5 au 8 mars 2020, l’artiste Antoine Dufilho présentera une œuvre monumentale inspirée de la légendaire Ferrari 330 P4 de 1967 des 24H du Mans.

Le grand rendez-vous de l’art contemporain

Depuis 13 ans, Art Up ! est le rendez-vous de l’art contemporain des Hauts de France. Cette année, 100 galeries françaises ou belges et 750 artistes seront présents sur 16.000 m2. Un rendez-vous éclectique où toutes les disciplines artistiques seront représentées. Antoine Dufilho, artiste émergent de la région lilloise, exposera sa première sculpture monumentale qui séduira par l’élégance de ses lignes. Une œuvre de 2 mètres sur 5 mètres inspirée de la Ferrari 330 P4 de 1967 des 24H du Mans.

Impossible de la rater puisque cette superbe réplique de 2 tonnes sera placée face à l’entrée du salon et perpendiculaire à l’allée principale.

Un effet d’accélération

Pour la plupart de ses créations, Antoine Dufilho conjugue légèreté et dynamique, fluidité et esthétique. Avec lui, les formes s’animent, les transparences créent le mouvement par un habile jeu de plein et de vide.

Cent lamelles d’aluminium de 3mm d’épaisseur laquées en rouge brillant formeront le fuselage de la voiture de 4m20 de long. Ces plaques ne seront pas perpendiculaires au socle mais suivront les courbes de la carrosserie, toutes d’un angle différent, offrant une transparence à 360° autour de la sculpture. Les vides entre les plaques augmenteront et diminueront progressivement afin de procurer un effet d’accélération de l’œuvre, comme propulsée par ses roues, avec les plaques qui se déploient autour d’elles, comme des ailes. L’objet statique s’animera en raison de la vision cinétique du spectateur qui déambulera autour de l’œuvre et obtiendra une interprétation différente en fonction de son point d’observation. La voiture sera installée devant un écran blanc rétro-éclairé lequel accentuera le contraste entre le fond et l’œuvre.

Quelques mots sur l’artiste

Antoine Dufilho a connu un parcours pour le moins atypique. Son grand-oncle l’acteur Jacques Dufilho l’a initié aux arts plastiques et lui a transmis sa passion pour les automobiles. En effet, le comédien qui a reçu un César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans le film Le crabe-tambour (1978) nourrissait une passion pour les voitures, en particulier les Bugatti, qu’il restaurait et collectionnait.

Tout petit, Antoine baigne dans l’univers de ces automobiles dont il admire l’esthétique des lignes. Plus tard, il entreprendra des études de médecine, il y étudiera notamment la biomécanique humaine. Puis, des études d’architecture le mèneront vers une nouvelle approche de la sculpture notamment vers le travail de la structure, une succession de plein et de vide qui apporte légèreté et dynamisme. Il obtient son diplôme à l’école d’Architecture et de Paysage de Lille. Depuis 2012, il se consacre entièrement à son art dans l’atelier qu’il a lui-même construit dans des containers maritimes en banlieue lilloise.

Représenté dans de nombreuses galeries en France et dans le monde. Il expose aussi régulièrement. Ses prochaines expositions se dérouleront durant Art Wynwood à Miami (13 au 17 février), à la Galerie MAD à Dubaï (15 mars à juillet) et il participera au premier salon Lille Auto Héritage du 17 au 19 avril 2020 (un événement dont nous reparlerons très prochainement).

Crédit photo : Paul Louis© et Bruno des Gayets©