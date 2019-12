Jaguar présente la F-Type 2020 restylée

Jaguar vient de présenter sa F-Type restylée pour 2020. Un vrai restylage cette fois, pas comme la légère retouche de 2017. La voiture est d’ores et déjà disponible avec un prix d’appel de 64 490 euros pour la version 4 cylindres compressée de 300 chevaux.

7 ans déjà

La Jaguar F-Type est sortie le 24 mai 2013, cela fera déjà bientôt 7 ans. Nous avions à l’époque essayé cette nouvelle anglaise en Espagne, avec un essai piste sur le récent circuit de Navarre. Un de nos meilleurs essais tant la voiture méritait tous les superlatifs distillés par nos confrères de la presse spécialisée et nous-mêmes.

Au lancement, la F-Type était disponible en versions 6 cylindres V6, V6S et V8. Depuis, une version 4 cylindres compressée de 300 chevaux est venue s’ajouter au catalogue (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien), pendant que le 6 cylindres disparaissait. En 2020, seules les versions 4 et 8 cylindres seront donc disponibles au catalogue.

Un restylage vraiment visible

Cette nouvelle mouture arbore un nouveau design qui se veut plus pure, plus sculpturale comme l’annonce Jaguar. Dans l’ensemble, le restylage est vraiment bien visible sur cette mouture 2020, avec un nouveau regard qui devient étiré, abandonnant l’ancien dessin vertical, le capot et le bouclier ont été remaniés, comme l’arrière de la voiture.

Avec son allure de DB11 Volante, la F-Type 2020 n’a vraiment pas de quoi rougir face à une nouvelle Ferrari Roma ou à l’Aston Martin Vantage. Avec 178 récompenses récoltées en à peine 7 ans d’existence, la F-Type a su s’imposer comme LA sportive de Jaguar qui mêle élégance et sportivité.

Voici ce qui résume la F-Type restylée :

Un nouveau tableau de bord virtuel sur écran 12,3 pouces haute définition, une chaîne audio Meridian plus performante, Apple CarPlay et Android Auto.

La F-TYPE R reçoit un V8 à compresseur de 575 chevaux, capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, et un châssis amélioré : les ressorts, amortisseurs, barres antiroulis et porte-fusées sont nouveaux.

Un nouveau V8 à compresseur de 450 chevaux s’ajoute à la gamme – en versions propulsion et transmission intégrale AWD – dédié à la performance au quotidien et au plaisir de conduite.

La transmission Quickshift soigneusement ajustée pour des passages de rapport encore plus rapides et plus nets, grâce à l’expérience acquise lors de la conception de la série limitée Jaguar XE SV Project 8 atteignant 320 km/h.

La version First Edition, basée sur la R-Dynamic, reçoit le pack Design Extérieur couplé avec des inserts en finition Dark Satin Grey, des jantes de 20 pouces spécifiques, des sièges performance en cuir Windsor frappés d’un monogramme en surpiqûres aux formes du logo « Jaguar Classic ».

JAGUAR F-TYPE 2020 RESTYLÉE

Pour en parler, Julian Thomson, Directeur du Design chez Jaguar nous livre ces quelques mots :

« Dessiner la plus belle des voitures de sport, en recherchant la pureté, les proportions, la présence qui caractérisent sans erreur possible une Jaguar : tel était le défi que nous nous étions lancé. La nouvelle F-TYPE est plus spectaculaire que jamais, chacune des lignes, des surfaces, chaque détail, plus nets encore, plus déterminés, et elle exalte le véritable ADN du design Jaguar.

Des technologies à la pointe du progrès, unies aux plus belles matières et finitions construisent une beauté pratique dans un habitacle qui saura réjouir aussi bien le conducteur que son passager avant même que le moteur ne démarre et que le voyage ne commence. Jaguar construit des voitures de sport depuis plus de 70 ans et ce riche héritage a donné à l’équipe l’inspiration pour créer quelque chose de vraiment extraordinaire. »

JAGUAR F-TYPE 2020 RESTYLÉE

La gamme F-TYPE, construite dans l’usine Jaguar de Castle Bromwich, au Royaune-Uni, est constituée de :

F-TYPE Coupé et Cabriolet :

• 4 cylindres 2 litres 300 ch ; Quickshift RWD

F-TYPE R-Dynamic Coupé et Cabriolet :

• 4 cylindres 2 litres 300 ch ; Quickshift RWD

• V8 5 litres 450 ch ; Quickshift ; RWD/ AWD

F-TYPE First Edition Coupé et Cabriolet :

• 4 cylindres 2 litres 300 ch ; Quickshift RWD

• V8 5 litres 450 ch ; Quickshift ; RWD/ AWD

F-TYPE R Coupé et Cabriolet :

• V8 5 litres 575 ch ; Quickshift AWD

VIDÉOS DE PRÉSENTATION JAGUAR F-TYPE 2020 RESTYLÉE

Crédit photo : Jaguar© – Alexis Pillon© (modèle rouge 4 cylindres R Dynamic)

