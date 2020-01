L’Euro Festival Harley Davidson : ce sera du 7 au 10 mai 2020 et gratuit !

L’Euro Festival Harley Davidson revient à Grimaud après une année d’absence. L’événement se déroulera du 7 au 10 mai 2020 avec, grande nouveauté, la gratuité de l’entrée !

Après un an d’absence (le festival avait été interdit à Grimaud en 2019 en raison du comportement de certains motards lors de l’édition 2018, envers les habitants ndlr), la 13ème édition de l’Euro festival Harley Davidson se déroulera de nouveau à Grimaud, dans le Golfe de Saint-Tropez, du 7 au 10 mai 2020. Grande nouveauté cette année : l’entrée sera gratuite, afin de toucher une nouvelle génération de passionnés. Un détail qui a son importance quand on sait que les tarifs de l’édition 2018 s’échelonnaient de 36 à 100 euros le billet, en fonction du jour et de la durée sélectionnée.

Entièrement dédié à la passion de la moto et de la musique, l’Euro Festival 2020 sera donc gratuit et ouvert à tous grâce au concours des municipalités, de l’intercommunalité, du conseil départemental comme du conseil régional qui, avec Harley-Davidson, ont conçu cette nouvelle édition dans l’objectif d’étendre son périmètre.

Dans le cadre de la stratégie « More Roads to Harley-Davidson », visant à toucher une nouvelle génération de motards, la marque américaine qui développe plus de 34 modèles, a décidé de rendre cette fête plus accessible, célébrant l’amour du ride et du rock avec le plus grand nombre de passionnés.

Le festival se tiendra toujours au cœur du camping des prairies de la mer, lieu idyllique et célèbre du département du Var. Grande nouveauté, cet évènement accueillera désormais 5 scènes, offrant un large spectre musical et couvrant toutes les générations. Ainsi, l’Euro Festival 2020 sera le rendez-vous des familles, des amis, motards ou non, désireux de partager trois jours désinvoltes au « potato sounds » des Harley-Davidson.

De nombreux artisans, préparateurs, boutiques seront exposants. Les festivaliers retrouveront l’esprit free-ride cher à l’Euro Festival avec au programme : rides le jour dans les merveilleux paysages du Var, parade dans la plus grande tradition Harley-Davidson et concerts le soir.

Toute la gamme Harley-Davidson sera à l’essai. La moto électrique LiveWire sera à disposition sur Jumpstart, pour les plus audacieux. Il n’est pas nécessaire de rouler en Harley-Davidson pour profiter de cette incroyable atmosphère. Des milliers de personnes vont affluer pour assister à l’un des événements moto les plus renommés de France.

Dès le premier jour, les festivaliers pourront profiter des superbes plages et du spectacle des customs défilant sous leurs yeux. Des custom shops de renom, en provenance de toute l’Europe, présenteront leurs créations.

