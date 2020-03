Essai Suzuki V Strom 1050 XT : un Trail polyvalent et vintage

Le fabricant nippon Suzuki nous a conviés à l’essai de la nouvelle V Strom 1050 XT. Une bien belle balade réalisée en Espagne, entre macadam et Off Road.

Enfin un trail !

Enfin je teste un « trail » : vous comprendrez pourquoi les guillemets avec certaines données techniques. Mais rien de grave (sourire), surtout pour les néo aventuriers comme moi sachant que statistiquement 95 % des motos trails ne feront jamais de off road… comme les 4×4 en ville. Nous sommes dans le sud de Madrid (Espagne) près de Tolède.

Mais de qui, de quoi, de quel constructeur et surtout de quel modèle est-il question ? Ah ah… tournez votre regard vers le pays du soleil levant, le Japon, et plus précisément la 1050 XT V Strom de Suzuki.

Retour en arrière

Petit cours d’histoire : première DL V strom 2002 (996 cm3, 98ch) inspirée de son passé d’aventurière (Paris Dakar) avec l’iconique DR Z 750 alias la B.I.G. DR, synonyme d’évasion. Une certaine évolution, par petites touches pendant 10 ans, nous fait arriver en 2013 avec la création du bec (et oui ce n’est pas la création de BMW et de sa GS), l’apparition des premières électroniques, l’augmentation de la cylindrée et surtout une ligne plus esthétique (un peu moins de plastique vilain).

Plus sportive

La 1050 XT colle plus à sa cylindrée 1037 cm3 norme euro5, 107 chevaux soit un gain de +6 cv, par rapport à l’ancien modèle. Elle se veut plus sportive, avec un design plus agressif, beaucoup de confort et encore plus de technologies. Suzuki n’est pas la référence en matière de finitions, mais je dois avouer qu’ils ont accordé une attention toute particulière à ce nouveau modèle 2020.

Orientée route et davantage d’assistances électroniques

Une moto qui ne diffère pas trop de l’ancien modèle, mais avec plus de peps et plus d’assistances électroniques. On comprend vite que l’objectif est d’offrir un plus vaste champ d’action, avec, pour moi, une grosse orientation routière à 80% plus qu’off road : elle reste néanmoins très efficace, fun pour faire du off road light de par son faible débattement 160 mn. Les plus expérimentés se font surprendre : la monte pneumatique, qui confirme sa vocation plus routière, et son poids en ordre de marche est de 247 kg, aoutch!!!. Le cadre double poutre en aluminium, réservoir 20 litres, hauteur de selle 850 mm réglable en hauteur de 20 mm, pour une selle plus basse, ben c’est en option -30mm (et que ce soit en option pas très cool, pour les copains courts en pattes).

4,9 litres aux 100 km

Surtout qu’il faut avoir fait l’École nationale des ponts et chaussées pour régler la selle, la démonter (selle passager, ainsi que celle du pilote), mettre la pièce, etc.… moi-même je suis perdu. Une selle agréable à l’accueil mais qui devient raide après 2 heures de pilotage. Notre vitesse Max sera de 200km/h pour une consommation de 4,9 l, une longueur de 2 265 mm, largeur de 940 mm et un empattement de 1555mm.

Beaucoup de spécificités sur la XT : -écran LCD – pare-main / pare-carter en alu. – bulle réglable 11 crans + 50 mm – prise 12 et USB – béquille centrale – cruise control- jantes à rayon – optique LED.

LOA et permis A2

51% des acheteurs de ce modèle viennent de la V Strom 650, donc de vrais passionnés du modèle. A partir de mars, il sera commercialisé en LOA (location avec option d’achat, leasing) et en juillet en permis A2, la XT est au prix de 14 599 euros TTC et le modèle standard 12 999 euros TTC. Le nouveau système sur la XT (SIRS) allie confort, performance, praticité, assistance de démarrage en côte, anti-soulèvement de la roue arrière, aide au freinage, gestion de la décélération et de l’inertie.

Cartographie moteur : 3 modes de pilotage

Nous trouverons 3 modes de pilotages, du plus énervé au plus calme, ainsi 3 niveau de traction contrôle avec la possibilité de le déconnecter : ce qui est nécessaire et super amusant en off road pour pouvoir placer la moto et la faire partir à droite à gauche, la replacer avec une sonorité du pot d’échappement plutôt agréable (le pot d’échappement contribue à créer tout un imaginaire autour d’un esprit baroudeur, en restant discret norme euro 5 oblige). On ne comprend pas trop au fond. C’est agréable ou kitch ?

Prise en mains facile

Une première pour Suzuki en trail : la poignée des gaz est de type ride by wire (système à puce électronique, donc : fini les vieux câbles), ce qui est moins précis je trouve pour le off road. Je suis conquis en tant que néophyte du trail : je trouve que le modèle est naturel, facile à prendre en main, avec un guidon large, ce qui facilite le pilotage, et les 247kg (et y a pas le pack adventure et accessoires). Le freinage est top : deux doigts suffisent (freinage couplé mais imperceptible), beaucoup de mordant à l’avant. Une moto que je conseille aux pilotes Touring avec des envies de petites escapades dans la pampa.

Fiche technique Suzuki V-Strom 1050

V Strom 1050 12 999€ V Strom 1050 XT 14 599€

Moteur

Type Bicylindre en V à 90°, 4 temps, refroidissement liquide, DOHC, 8 soupapes Euro 5

Cylindrée 1.037 cm3 (100 x 66 mm)

Puissance 107,4 cv à 8.500 tours/minute

Couple 100 Nm à 6.000 tours/minute

Allumage Electronique

Lubrification Carter humide

Alimentation Injection électronique

Transmission

Embrayage Multi disques en bain d’huile

Boîte de vitesses 6 rapports, prise constante

Chaîne secondaire Par chaîne

Partie cycle

Cadre Double poutre en aluminium, bras oscillant en aluminium

Longueur 2.265 mm

Largeur 870 mm 940 mm

Empattement 1.555 mm

Garde au sol 165 mm 160 mm

Hauteur de selle 855 mm 850 mm

Poids 236 kg en ordre de marche 247 kg en ordre de marche

Suspension avant Fourche hydraulique inversée KYB de 43 mm réglable en précharge, compression et détente

Suspension arrière Amortisseur monoshock KYB réglable n précharge, compression et détente

Frein avant Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux Tokico 4 pistons

Frein arrière Disque de 260 mm, étrier simple piston

Roues Jantes aluminium 10 branches Jantes DiD en aluminium à rayons en acier

Pneu avant 110/80 R19M/C 59V Bridgestone Battlax Adventure A41

Pneu arrière 150/70 R17 M/C 69V Bridgestone Battlax Adventure A41

Contenances

Réservoir 20 litres

Coloris Noir, gris, blanc Noir, rouge, jaune

Prix 12.999 euros 14.599 €

NOTRE GALERIE D’IMAGES (crédit photo : Suzuki©)

Crédit photo : Suzuki©

(106)

Étiquettes : SUZUKI V STROM 1050 XT