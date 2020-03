Mazda célèbre les 60 ans du Coupé R360

Alors que Mazda célèbre ses 100 ans cette année, la marque nippone fête aujourd’hui les 60 ans de la petite R360. Un modèle de microcar comme les aiment les japonais, avec une bouille directement sortie d’un dessin-animé ou plus encore, d’un manga.

Un adorable petit coupé

L’ingénierie légère a une longue tradition chez Mazda, qui remonte à sa toute première voiture de tourisme. Un adorable petit coupé lancé il y a 60 ans, la Mazda R360 a instantanément établi une nouvelle référence pour les microcars au Japon, dépassant la concurrence dès le premier jour. Il a également défini l’ADN de Mazda en tant que fabricant de véhicules élégants, efficaces et surtout amusants à conduire. Les parallèles entre hier et aujourd’hui sont nombreux.

4 500 unités vendues le 1er jour

Peu connue en dehors du Japon, la Mazda R360 a été un succès retentissant sur l’île nippone. La première voiture de tourisme de la marque s’est écoulée à 4 500 unités le jour de son lancement en mai 1960 et a capté près des deux tiers du segment des « kei cars » (microcars) au Japon à la fin de cette année, sans parler des plus de 15% de part de marché japonais.

Un best-seller immédiat

La R360 n’était pas la première voiture kei sur le marché, mais elle est immédiatement devenue la plus populaire grâce à son look élégant, sa conception légère, la position du conducteur et son prix abordable, des caractéristiques encore propres à Mazda aujourd’hui.

La R360 était également très efficace, avec un moteur à quatre temps plus silencieux et plus propre ainsi que plus économe en carburant, durable et convivial que les moteurs à deux temps utilisés par la compétition. Le V-twin 360 cm3 du R360 produit développait alors 16 chevaux, ce qui était peu, mais suffisant pour déplacer les 380 kg que pesait la voiture. La vitesse maximale était de 90 km/h : assez respectable pour la catégorie et suffisante compte tenu des conditions routières au début des années 1960 au Japon.

En limitant les dimensions des véhicules du segment kei (3 m x 1,3 m) et la puissance des moteurs (360 cm3), le gouvernement japonais espérait soutenir l’industrie nationale des voitures particulières, en encourageant les modèles abordables et en mettant le rêve de posséder un véhicule à la portée du public.

La stratégie de Mazda : les racines

Fabriquer une voiture attrayante avec de telles limitations exigeait de l’ingéniosité. Restreint sur la taille du moteur, Mazda a tourné son attention vers l’équilibre des aspects qu’il pouvait contrôler, tels que l’innovation de conception et le poids. C’est la naissance de la stratégie gramme du constructeur ; une obsession de la perte de masse. Associée le plus en évidence au légendaire roadster MX-5, cette approche fait aujourd’hui partie intégrante de tous les modèles Mazda.

La chasse au poids

Le résultat a été le véhicule le plus léger de sa catégorie et, en fait, le quatre-places le plus léger au monde. Mazda a étudié toutes les possibilités de réduire le poids. Sous le coffre du R360 à moteur arrière, les ingénieurs ont choisi des culasses en aluminium et un alliage de magnésium pour le carter de transmission et le carter d’huile. Le capot était également en aluminium, tandis que la lunette arrière utilisait un plexiglas spécialement développé. La structure de châssis monocoque sans cadre, quant à elle, offrait des avantages supplémentaires en termes de poids ainsi qu’une sécurité de collision supérieure à la moyenne. C’était une première leçon de Mazda en ingénierie légère – aujourd’hui un élément central de sa technologie Skyactiv.

Non conventionnel dès le premier jour

La légèreté a amélioré le comportement de conduite de la R360, tout comme d’autres caractéristiques comme sa suspension indépendante à quatre roues, dont la configuration légère a réduit les vibrations et amélioré le confort de conduite, en particulier sur les surfaces pauvres. En plus du moteur à quatre temps, la transmission manuelle à quatre vitesses et la transmission semi-automatique en option du R360, le premier convertisseur de couple automatique du Japon, la distinguaient des offres manuelles à trois vitesses de la concurrence.

Le plaisir de conduire pour leitmotiv

En conséquence, le R360 était attirant et amusant. Canalisant l’esprit de Jinba Ittai, la connexion entre le conducteur et la voiture, il a offert une expérience de conduite supérieure pour un microcar de cette époque. Le plaisir de conduire est une chose que Mazda n’a jamais oublié. Un autre est axé sur l’apparence : alors que la plupart des voitures kei étaient à l’époque des berlines ou des wagons, Mazda a conçu un coupé élégant. De nombreux autres modèles époustouflants suivraient, des Cosmo 110S et Luce R130 aux Mazda RX-7 et RX-8, à mesure que l’ADN du design de Mazda évoluait pour devenir la gamme actuelle de véhicules Kodo primés.

Pourtant, malgré l’ingénierie innovante et les matériaux relativement coûteux, une production efficace a permis à Mazda de maintenir le prix du R360 à 300 000 ¥ (environ 830 $ US). À la fois attrayante et réalisable, elle a dominé le marché des voitures kei dès son lancement.

À l’origine d’une philosophie

La R360 a aidé à définir la philosophie de fabrication automobile unique de Mazda. L’accent mis sur l’innovation, l’équilibre, l’ingénierie légère et le plaisir de conduire prévaut toujours 60 ans plus tard. Et son insistance à mettre de l’âme dans ses produits, même si leur objectif principal est simplement de servir de moyen de transport abordable.

Crédit photo : Mazda©

(45)

