Les machines à sous vintage et leur histoire à travers le monde

Les machines à sous sont très sollicitées par ceux qui adorent jouer casino en ligne. Elles constituent l’âme de ces établissements ludiques, et ceci dure depuis des années. Il est intéressant de se pencher vers le passé et de revenir aux origines de ce légendaire jeu de casino. En lisant ce guide, vous connaîtrez l’intégralité de l’histoire du machine à sous, de son origine à ce jour.

Voici l’évolution sommaire de ces machines :

• slot mécanique

• slot électronique

• slot 3D

• slot originel

L’arrivée de la concurrence

Le succès des machines à sous, a suscité l’intérêt de plusieurs autres entreprises. sous la prohibition, les jeux d’argent étaient interdits aux États-Unis. Voyant cette industrie menacée, Herbert Mills trouve en 1902 une parade en transformant ses machines en distributeurs de bonbons.

D’autres symboles historiques qu’on retrouve depuis des années dans les meilleurs sites comme les casino en ligne dépôt 5$ casino, font alors leur apparition pour la première fois : l’orange, le citron, la prune, la menthe et la cerise. Le principe est simple et rigolo : les clients achètent des friandises avec de l’argent. Lorsque la combinaison est gagnante, ils remportent des jetons qu’ils pourront échanger contre des boissons ou tout autre type de lot. Les variantes proposées par les casinos en ligne Canada depôt 5 $, sont plus évoluées, mais elles tirent leur origine de cette époque.

La révolution : la machine à sous électronique

La toute première version électronique de ces jeux casino en ligne, est née en 1963, et a été introduite par Bally. Baptisée ʺMoney Honeyʺ, cette machine conserve le levier, tout en intégrant les rouleaux électroniques. Elle payait jusqu’à 500 pièces avec pas moins de 16 millions de coups divers. Les slots casino jeux en ligne modernes sont quasiment tous électroniques.

Leur design est globalement le même qu’avec les versions mécaniques. Les écrans vidéo affichent les symboles, les bonus et les différentes combinaisons obtenues, comme on peut le voir dans le Nostalgia online casino. Il existe diverses catégories de slots électroniques : les slots à rouleaux classiques et les slots à rouleaux vidéo, que vous pourrez retrouver au Nostalgia casino flash. Enfin, toutes les machines à sous possèdent un RTP fixe, généralement compris dans l’intervalle 85 – 99,99 %. Il représente le pourcentage d’argent qui est reversé à un joueur gagnant, et varie selon les machines à sous.

Les machines à sous 3D

Depuis quelques années, une nouvelle génération de slot a vu le jour avec un énorme succès : les machines à sous vidéo en 3D. Elles ont rapidement inondé le marché, et on les retrouve dans n’importe quel casino fiable en ligne. Les développeurs les ont dotés de graphismes hyper réalistes.

L’ancêtre des slots : la Horseshoe

Le père fondateur de ces jeux de casino unique en ligne se nomme Charles August Fey. Tout débute au XIXe siècle. Charles était mécanicien et travaillait pour la California Electric Works Company, entreprise spécialisée dans la fabrication des télégraphes et des téléphones. En 1894, son côté entrepreneurial prend le dessus et c’est ainsi qu’il quitte son emploi pour créer sa propre entreprise d’électricité. Dans la foulée, il invente la première machine à sous ancienne qu’il baptise ʺHorseshoeʺ ou ʺfer à chevalʺ (en français).

En 1895, il a perfectionné sa machine et en a créé une seconde qu’il a appelée ʺ4-11-44ʺ. Ce slot fonctionne sur le principe de 3 roulettes concentriques ; le succès est au rendez-vous. Il écoule plusieurs centaines d’exemplaires, qu’on retrouve dans tous les bars du pays. Charles Fey vendra ensuite sa société d’électricité pour créer son entreprise de machine à sous, sur Market Street.

La première machine à sous à rouleaux : la Card Bell

C’est aussi à Charles August Fey qu’on doit la toute première version à rouleaux mécaniques. En 1898, il a créé la ʺCard Bellʺ, qu’il a fait évoluer pour fabriquer en 1899 la ʺLiberty Bellʺ. Son atout principal vient du fait qu’elle possédait un millier de combinaisons tel que cela se passe dans les meilleur casino en ligne fiable du Canada.

Dans ce bandit manchot machine à sous, les roues sont remplacées par des rouleaux, portant les mythiques symboles connus de tous : l’as de pique, le carreau, le fer à cheval, le cœur et la célèbre cloche de la liberté. On note aussi la présence d’une entrée pour l’argent, un bac à pièces pour récupérer les gains, un écran et le moteur qui assurait l’impartialité des tirages.

Mot de fin

Les machines à sous occupent une place de choix dans les ludothèques des casino Canada. C’est un jeu plus que centenaire, qui a su évoluer au fil des années. Des machines à sous mécaniques, aux versions électroniques, pour aboutir aux slots 3D, les développeurs ne cessent de repousser leurs limites pour offrir des jeux casino gratuit en ligne encore plus évolués.

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : machines à sous