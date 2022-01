Le mot “casino” signifie “petite maison” en italien. Il y a bien longtemps, en Chine, les jeux de hasard existaient déjà, mais c’est à partir du XVIe siècle que les casinos font leur apparition en Europe, dans une configuration proche de celle qu’on connaît aujourd’hui.

Le mot “casino” est d’origine italienne. Il signifie ”petite maison”, à une époque où les notables se retrouvaient pour un moment de détente, à l’écart de la foule et des regards indiscrets. Il était de bon ton au XVIe siècle d’en posséder un dès lors qu’on était notable, pour y recevoir des amis, d’autres notables ou des connaissances dignes d’intérêt pour les affaires.

Rome, Florence et Venise ont été les premières villes à posséder leurs casinos. D’ailleurs, le premier lieu officiel de jeux à avoir ouvert est celui de Venise, érigé en 1638 dans le quartier de Cannaregio et qui propose alors des jeux de table et des machines à sous.

Aujourd’hui et à l’instar de casinomidnight.com, le casino physique s’est transformé en plateforme digitale sur laquelle chacun peut jouer selon ses envies. À nouvelle époque nouvelles tendances qui proposent aux fans de jeux de parier à distance, sans sortir de chez eux.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les voyageurs anglais et français exportent ce nouveau concept de “casino”. C’est ainsi qu’on verra apparaître le “redoute” désignant un lieu de jeux ou encore le “Wauxhall” en Angleterre et le “Spielbank” en Allemagne.

En France, le terme “casino” ne sera véritablement adopté qu’à partir du XIXe siècle, au travers des salles des fêtes, puis de spectacles avec le Casino de Paris inauguré en 1890.

Avec le second Empire établi en décembre 1852, les villes d’eaux sont mises à l’honneur. C’est alors que les stations thermales se développent, d’abord sur les bords du Rhin puis en France à partir de 1860. Les jeux d’argent n’y sont pas encore à la mode mais l’installation se fait peu à peu, comme à Trouville en Normandie, puis Dieppe, Aix-les-Bains puis le célèbre casino de Deauville.

Mais c’est l’ouverture du casino de Monaco en 1864 qui marquera la naissance des établissements de jeux.

Outre-Atlantique, le casino connaîtra ses heures de gloire d’abord au travers des célèbres “saloons” qu’on découvre dans les films de cowboys, puis avec l’apparition de la ville champignon Las Vegas, fondée par les mormons en 1855. Ces derniers abandonnent la ville en 1857 lors de la guerre de l’Utah, elle sera reprise par les cowboys, avant de devenir la “Sin City”, la “ville du péché“ à la fin du XIXe siècle et de devenir, ensuite, la capitale du jeu gérée par la mafia qui a engrangé des millions de dollars grâce aux casinos.

Aujourd’hui, les casinos et jeux d’argent représentent un chiffre d’affaires de 48 milliards d’euros, rien qu’en France. La moitié de ce chiffre est réalisée par les casinos physiques (198 en France), l’autre moitié par les casinos en lignes et les jeux d’argent (Française des jeux, grattage etc..).

Crédit photo : Pixabay

