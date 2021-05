« C’est le plus grand des voleurs, oui mais c’est un gentleman ». Ces paroles tirées de la chanson de Jacques Dutronc qui habillait le générique de la série initiale révèlent la personnalité d’Arsène Lupin : talentueux et raffiné. Repris avec brio dans une interprétation moderne sortie sur Netflix le 8 janvier 2021, Arsène Lupin version 21ème siècle est incarné brillamment par Omar Sy qui revisite le personnage créé par Maurice Leblanc en 1905. Un énorme succès pour l’ex-comédien du « Service Après-Vente des émissions » de Canal+, devenue une star internationale. La saison 2 sera diffusée sur Netflix le 11 juin 2021.

LUPIN est LE succès des séries TV de 2021. La saison 1 diffusée sur la plateforme Netflix le 8 janvier 2021 s’est approprié une place de choix dans le top 10 Netflix, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Un succès qui a fait boule de neige sur la librairie, avec l’éditeur Hachette qui a vu les ventes du roman Lupin multipliés par 10 la première semaine de diffusion de la série.

À l’origine : une série télévisée de 26 épisodes diffusée entre 1971 et 1974, sur la deuxième chaîne de l’ORTF. Arsène Lupin était interprété par l’acteur Georges Descrières et la musique du générique par Jacques Dutronc. Cinquante ans plus tard, Netflix s’empare du concept et le revisite entièrement au travers d’une histoire de vengeance.

Dans cette fiction, Omar Sy interprète Assane Diop, dont le père s’est suicidé 25 ans auparavant parce qu’injustement condamné pour un vol qu’il n’a pas commis. Assane veut rétablir la vérité et use de tout son talent pour laver l’honneur de son père. Rythme soutenu, scènes d’actions et humour font de ce LUPIN 2021 une série efficace qui nous tient en haleine du début à la fin. Le jeu d’acteur d’Omar Sy y est pour beaucoup, soutenu par une mise en scène impeccable et une réalisation au cordeau.

La saison 2 très attendue des fans sera diffusée le 11 juin prochain sur la plateforme Netflix, voici la bande-annonce :

Crédit photo : Netflix©

