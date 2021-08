Le grand classique du cinéma d’horreur “Hurlements” ressort en version restaurée et en DVD. La sortie est programmée pour le 27 octobre 2021, juste avant Halloween. De quoi passer une bonne soirée terrifiante entre amis.

Le film “Hurlements” fête ses 40 ans cette année. Sorti en 1981, le long-métrage de Joe Dante (“Piranhas”, “Gremlins”, “L’aventure intérieure”) avait connu un franc succès, avec 1 210 582 entrées en France et une recette globale de 18 millions de $, pour un budget de 1 million de $.

Une photographie superbe, des effets spéciaux à couper le souffle pour l’époque, réalisés par Rick Baker puis par Rob Bottin venu le remplacer, une nouvelle vision et un nouveau cadre du loup-garou, “Hurlements” a révolutionné les films de loup-garou au début des années 80.

40 ans plus tard, STUDIOCANAL annonce la restauration 4K de ce classique du cinéma d’horreur réalisé par Joe Dante.

Pour fêter le 40ème anniversaire de HURLEMENTS, classique du cinéma d’horreur réalisé par Joe Dante, STUDIOCANAL a le plaisir d’annoncer une toute nouvelle restauration 4K de cette histoire d’horreur contemporaine et intemporelle sortie en 1981. Ce classique du film de loups garous sera présenté cette année en avant-première au festival du film de Sitges suivi d’une sortie Home Entertainment comprenant une édition SteelBook limitée 4K UHD commercialisée sur les territoires de STUDIOCANAL en octobre.

Au cinéma aussi

Une sortie salle du film est également prévue en France. Avec HURLEMENTS, le réalisateur Joe Dante (GREMLINS, L’AVENTURE INTÉRIEURE) et son scénariste John Sayles (LONE STAR, PASSION FISH) ont créé un film d’horreur unique librement inspiré du roman de Gary Brandner. Le film, avec son atmosphère sombre, son ironie, ses effets spéciaux et maquillages soigneusement élaborés par Rob Bottin (ROBOCOP, TOTAL RECALL) propulse le genre du film d’horreur de loups garous à un tout autre niveau. Ce classique a reçu en 1981 le Saturn Award du Meilleur film d’horreur.

Synopsis

Karen échappe de peu à la mort lors d’un rendez-vous avec un meurtrier du nom d’Eddie qui est ensuite abattu par la police. Après cet évènement, la jeune femme commence à faire des cauchemars et se rend dans un centre de thérapie avec son mari Bill. Mais au lieu de s’améliorer, sa santé empire et sa relation avec son mari se dégrade. Lorsque Bill est attaqué par un animal inconnu, sa personnalité et son comportement commencent à changer…

Dates de sortie :

Allemagne Home Entertainment – 21 octobre 2021

UK Home Entertainment – 25 octobre 2021

France Home Entertainment – 27 octobre 2021 Sortie salle France

Date TBC Australie / Nouvelle Zélande Home Entertainment – Date TBC

Infos techniques

PRIX : 29,99€ TTC LANGUES BD ET UHD : Anglais (5.1 DTS-HD MASTER AUDIO), Allemand (5.1 DTS-HD MASTER AUDIO), Français (Stéréo PCM), Anglais (Stéréo PCM) SOUS-TITRES : Français, Anglais, Allemand FORMAT : 1.85: 1 BONUS : La Carrière de Joe Dante ; Bienvenue au Pays des Loups Garous ; Scènes Coupées ; Bêtisier DURÉE : 91 MINS.

À propos de la sortie

L’édition limitée SteelBook ainsi que les éditions standard sortent avec un nouveau visuel exclusif, des bonus comprenant une nouvelle featurette retraçant la longue carrière de Joe Dante à Hollywood et le documentaire « Welcome to Werewolfland » avec des interviews et commentaires du casting et de l’équipe du film.

La liste complète des bonus :

– Nouvelle featurette : Une plongée au cœur de la carrière de Joe Dante

– Documentaire : Welcome to Werewofland

– Scènes coupées – Bêtisier

À propos de la restauration

HURLEMENTS a été restauré en 2021 par STUDIOCANAL avec le laboratoire VDM, sous la supervision de Joe Dante. Ce projet de restauration a été mené de bout en bout en 4K, dans une profondeur de couleur de 16 bits, afin de pouvoir présenter au spectateur l’entièreté des détails stockés sur le négatif original. Le Scan 4K 16 bits a pu être fait à partir du négatif original 35mm qui avait été rapatrié à Paris il y a quelques années.

L’image du négatif 1.20 a ensuite été recadrée en 1.85 afin de respecter le format original de projection du film. Le film a été étalonné dans l’espace colorimétrique P3-D65-ST2084, 1000 nits screen. Ce workflow permet de pouvoir conserver le maximum de détails présents sur le négatif puis de pouvoir décliner les versions Cinema, HDR 1000 nits et vidéo.

L’étalonnage a pu être calé sur la référence de copies 35 mm positives d’époque ainsi que, pour la partie vidéo, sur la base des masters de référence existants. Mais surtout, les étalonnages Cinéma, HDR et SDR ont été présentés à Joe Dante chez Round About à Burbank, afin de pouvoir produire des versions correspondantes aux attentes du réalisateur. En ce qui concerne la restauration, il a été nécessaire de passer quelques centaines d’heures à réaliser un méticuleux travail de filtrage et de palette afin de pallier les défauts liés à l’âge de la pellicule et à l’usure du temps.

Voici certains des problèmes rencontrés :

– Beaucoup de poussières surtout en début et fins de bobines.

– Problèmes de fixité : collures, légers shifts.

– Fines rayures et striures.

– Reconstruction des VFX sur FLAME des deux derniers plans qui étaient quasiment détruits.

STUDIOCANAL est fier de présenter THE HOWLING en DCP 4K, et master vidéo DOLBY VISION UHD HDR & SDR, au travers d’une toute nouvelle édition Prestige 4K.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014

