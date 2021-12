Quentin Tarantino – Le cinéma dans le sang est un livre du critique de cinéma Marc Godin et du journaliste Denis Brusseaux. Sorti aux Éditions du Layeur, cet ouvrage de 150 pages reprend la filmographie du cinéaste, de Reservoir Dogs à Once Upon a Time in Hollywood.

Le premier film de Quentin Tarantino est sorti dans les salles le 2 septembre 1992. Son nom : Reservoir Dogs. Réalisé avec un petit budget d’un million de dollars, il en rapporta 22. Depuis, Tarantino est devenu un réalisateur “bankable” qui enregistre en moyenne 2 millions d’entrées par film, rien qu’en France.

En 9 longs-métrages, L’ex-vendeur de vidéo club a généré 2 milliards d’euros de recettes pour un budget de 443 millions. Chaque sortie de ses films est un événement et cet enfant terrible du cinéma a su se forger une réputation rock’n’roll, jusqu’au cœur d’Hollywood.

Génie inégalable pour les uns, plagiaire sans vergogne pour les autres, après neuf films, tous entre amour, humour et violence, mais toujours avec du vrai cinéma dedans, Quentin Tarantino a créé l’événement à nouveau à l’été 2019 avec Once Upon a Time in Hollywood ; son film le plus personnel, faussement cool, crépusculaire, impressionnant de maîtrise et servi par le duo prestigieux Leonardo DiCaprio et Brad Pitt.

En 150 pages richement illustrées, cette véritable bible décortique tous les films et tous les tournages du maestro, dont celui qui reçut la Palme d’Or à Cannes en 1994 : Pulp Fiction.

Également au programme : une interview inédite du cinéaste, les meilleures répliques de ses films, un nombre incalculable d’anecdotes, ce que pensent de lui les critiques et certains “people” en bien ou en mal, et un déroulé en trois parties de sa jeunesse, de ses premières rencontres aux scénarios en or.

Quentin Tarantino – Le cinéma dans le sang est un beau livre qui plaira à tous les fans du réalisateur comme aux aficionados de ses films. Vendu à un petit prix : 29,90 euros, il trouvera parfaitement sa place au pied du sapin de Noël, dans un paquet cadeau jaune et noir, couleurs fétiches de Kill Bill. Et puis nous, ce qu’on aime chez Tarantino, c’est son goût pour le vintage, qu’on retrouve dans chacun de ses films (le tee-shirt “Champion” de Brad Pitt dans “Once Upon a Time..”, excellent !).

QUENTIN TARANTINO – LE CINÉMA DANS LE SANG

Format : 25 cm x 25 cm

Pagination : 150 pages

Cartonné, relié

Prix public : 29,90 euros

