L’auteur-compositeur et chanteur Axel Bauer revient sur le devant de la scène avec un nouvel album baptisé Radio Londres. Un nouvel opus hommage au père de l’artiste ; Frank Bauer, un personnage que vous connaissez, forcément, au travers de sa voix qui prononça à 517 reprises “Les Français parlent aux Français”, lorsqu’il était speaker pour Radio Londres, durant la seconde guerre mondiale.

Des tubes et un style

Cargo, Éteins la lumière ou À ma place en duo avec la chanteuse Zazie, autant de tubes qui ont braqué les projecteurs sur Axel Bauer dans les années 80, 90 et 2000. Une gueule d’acteur, un look de rocker et casquette de marin vissée sur la tête, Axel Bauer avait cette dégaine à la Marlon Brando lorsqu’il a débuté. Des morceaux puissants et carrés qui confirmaient à chaque sortie l’influence Rock & Blues de l’artiste, issu d’une famille de musiciens.

Retour dans le passé

Aujourd’hui, Axel nous revient avec un nouveau single : Ici Londres, sur lequel et c’est ce qui est assez incroyable, son père a posé sa voix en redisant la phrase que des millions de Français connaissent : « les Français parlent aux Français”. Un retour sur la période 1940-1942 pendant laquelle Frank Bauer était speaker sur Radio Londres. Cet ancien-résistant avait en effet accepté la proposition de Jean Oberlé, animateur à Radio Londres, pour prendre la parole et s’adresser à la France occupée de l’époque.

Sortie de l’album le 6 mai 2022

Les paroles du morceau Ici Londres ont été composées par Boris Bergman, parolier d’Alain Bashung. Le morceau a été dévoilé mardi dernier à minuit et l’album Radio Londres est attendu pour le 6 mai 2022. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ou peu Axel Bauer, nous les invitons à écouter l’album Live à Ferber sorti en 2017, un bon condensé de la carrière de l’artiste.

Le saviez-vous ?

La chanson Cargo sortie en 1984 a été reprise par Roger Daltrey, chanteur des WHO (écoutez le morceau ci-dessous).

Axel Bauer a frôlé la mort lors d’un concert en s’électrocutant alors qu’il jouait de la guitare. C’est grâce au journaliste Philippe Manœuvre, qui a eu le réflexe de débrancher la prise de l’ampli, que le chanteur a eu la vie sauve. Comme quoi le Rock, ça peut être dangereux.

Axel Bauer a repris le morceau Kashmir de Led Zeppelin

