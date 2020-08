Aerokart : réalité virtuelle, karting et chute libre tout près de Paris

Le complexe Aerokart a rouvert ses portes. Alors que les Français profitent de leur déconfinement après 2 mois d’enfermement, cette nouvelle présente une bonne opportunité de se retrouver en famille ou entre amis, pour des sensations partagées. Situé à 15 minutes de Paris, route de Pontoise à Argenteuil, Aerokart est facilement accessible et dispose d’un immense parking pour se garer facilement. Nous avons visité les installations et participé à deux activités ; la réalité virtuelle et le karting indoor.

Aerokart : l’aventure près de Paris

Aerokart a rouvert ses portes. Ce complexe propose plusieurs activités de loisir telles que le karting indoor, la réalité virtuelle, l’escape game ou pour les plus avides de sensations : la chute libre.

Nous avons visité leur installation, immense puisqu’elle s’étend sur 16 000 M², en essayant deux activités : la réalité virtuelle et le karting indoor. Après une courte fermeture estivale, le complexe rouvrira au public le 21 août prochain, proposant quelques jours de détente avant la rentrée de septembre.

Karting indoor

La piste de karting est une des plus longues d’Ile de France, avec 480 mètres pour une largeur de 7 à 9 mètres. Aerokart propose des sessions de 10 mn au tarif de 24 euros (si vous prenez 2 sessions il vous en coûtera 42 euros) pour les adultes et 20 euros pour les enfants (18 euros la session si vous achetez 2 sessions). La piste est impeccable, comme le matériel et le service du personnel. Les kartings peuvent monter jusqu’à 70 km/h, de quoi se faire plaisir quand on roule ras du sol.

Mission Shooter

Nous avons également testé la réalité virtuelle au travers de la « Mission Shooter », qui vous plonge entièrement dans un monde futuriste où vous devrez combattre des arachnides tout droit sortis du film Starship Troopers, sorti en 1997. Une fois passé derrière un distributeur de boisson situé à l’entrée, vous arriverez dans une sorte d’entrepôt où la jeune équipe d’Aerokart vous attendra. Des jeunes souriants et vraiment sympas qui vous expliquent en détails le jeu dans lequel vous allez être immergés, avant de vous fournir une combinaison, une arme, en vous installant les capteurs.

L’expérience est vraiment bluffante et vous plonge complètement dans un autre monde, où vous évoluerez dans un ascenseur qui vous déposera à différents étages, là où vous devrez combattre des monstres. Une fois mort, vous devenez blanc (oui, vous voyez vos membres de guerrier grâce au casque de réalité virtuelle) et pour continuer à jouer, il vous faut alors toucher une trousse de secours estampillée d’une croix rouge.

On se prend immédiatement au jeu et entouré de vos comparses, vous aurez vraiment l’impression d’être dans un monde réel. Violent mais bien réel alors attention à celles et ceux qui ont peur des araignées, ce n’est peut-être pas le jeu idéal pour vous. La session dure 10 mn, ça peut paraître peu mais pour avoir testé le jeu, il n’en n’est rien. D’autant que ceux qui peuvent se sentir mal à l’aise dans ce nouveau type de divertissement seront contents que ça s’arrête. Pour les autres, il vous suffira de commander 2 sessions ; Le prix est de 16 euros la session.

La sécurité : une priorité

« La sécurité de nos clients comme celle de notre personnel reste notre priorité ! Nous avons tout fait pour accueillir le public et lui permettre de s’amuser, de se défier et de s’émerveiller, comme si de rien n’était » précise Emmanuel Moinel, fondateur d’Aerokart et pilote de rallye.

Sur place, il est possible de s’asseoir à une table, commander une boisson et se reposer un peu. L’endroit est très spacieux et agréable. Nous avons apprécié la proximité de Paris, la facilité d’accès, l’accueil du personnel et l’immense parking extérieur, sans oublier les activités que nous avons testées et que nous vous recommandons fortement. En bref, Aerokart est un complexe sympa et ludique où vous pourrez vous divertir en famille ou entre amis.

Crédit photo : Aerokart©

