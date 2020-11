L’histoire du shampoing, de l’Antiquité à nos jours

L’origine du shampoing remonte à l’Antiquité (- 3 500 ans avant J.C – 476 après J.C), autant dire ça ne date pas d’hier. Le produit tel qu’on le connaît aujourd’hui trouve sa genèse beaucoup plus tard, au milieu du XVIIIème siècle. Retour sur une formule qui prend soin de nos cheveux depuis quelques milliers d’années.

Depuis l’Antiquité

La formule du shampoing remonte à l’Antiquité. À cette époque qui se situe entre -3 500 avant J.C et 476 après J.C année de la déposition de l’empereur d’Occident Romulus Augustule, les soins capillaires commencent à prendre de l’importance. Nous sommes alors bien loin du produit que l’inventeur du shampoing ; le chimiste Hans Schwarzkopf allait mettre au point, en 1903, avec son shampoing en poudre soluble dans l’eau.

Pendant l’Antiquité, les cheveux ont leur importance. Bien entretenus, ils représentent la beauté, la sensualité et participent au capital séduction de l’individu. Les shampoings liquides n’existent bien évidemment pas et les lignes capillaires de luxe telles que Kerastase, fondée en 1964 par le groupe L’Oréal, ne font pas partie des trousses de toilettes antiques.

Un shampoing qui mousse naturellement

Non, à cette époque qui marque le début du lavage de nos cheveux, les graisses animales, l’argile, le henné, le jus de citron (mélangé avec de l’eau), le vinaigre, les fruits séchés, les farines et surtout ; les plantes contenant des molécules de saponines sont le plus couramment utilisées. Ces dernières, telles que le quinoa, la saponaire, le yucca ou la salsepareille possèdent en effet une propriété moussante et détergente, plus agréable et efficace pour le lavage des cheveux.

Des œufs au Moyen-Âge

L’Antiquité faisant place au Moyen-Âge, la formule du shampoing de l’époque change. Place aux blancs d’œufs mélangés à des cendres et du savon pour se faire une beauté capillaire. Le jaune de l’œuf est également utilisé, jusqu’à nos jours pour une recette de grand-mère que certaines d’entre-nous font perdurer, en tout cas pour les cheveux secs, le blanc étant plus adapté aux cheveux gras. La poudre de racines d’iris était également utilisée à la même époque, pour un shampoing à sec. L’avantage de cet ingrédient était d’absorber l’excès de sébum, tout en parfumant la chevelure.

Naissance du « Shampoo »

En 1759, Sake Dean Mahomed, un entrepreneur indien, ouvre un salon de bains thermiques à Brighton, en Angleterre. Prodiguant des massages du cuir chevelu à base de vapeur médicinale, il baptise sa prestation du terme indi « Champu », qui signifie « masser ». Le terme se transforme en « Shampoo ». Un mot qui se déclinera en « Shampoing » pour la France.

L’invention du shampoing

En 1903 le chimiste et pharmacien allemand Hans Schwarzkopf présente son shampoing en poudre. Baptisé « shampoing à tête noire » et vendu 20 Pfennige allemands dans un sachet de papier, il fallait le dissoudre dans l’eau. Nettement supérieur à tous ses concurrents, le produit connût un succès immédiat et Schwarzkopf abandonna la pharmacie pour se consacrer à la production et à la commercialisation de son shampoing. En 1927, il sortait le premier shampoing liquide sur le marché européen.

Du shampoing à tête noir au Head Care Robot

Depuis 1927, les shampoings et autres produits capillaires se sont largement étoffés, jusqu’à proposer des soins adaptés à tous types de cheveux. Au japon, pays de la technologie par excellence, la marque Panasonic a même développé un robot qui vous lave les cheveux, tout en massant votre cuir chevelu et la nuque. Baptisé Head Care Robot, ce nouveau gadget des salons de coiffures dispose de 24 doigts pour vous détendre et nettoyer au mieux chacun de vos cheveux. On n’arrête pas le progrès !

Crédit photo : Pixabay

