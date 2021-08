On dit que les millenials (générations Y (25-34 ans) et la Z (18-24 ans)) sont nés avec un smartphone à la main ! En effet, il est un partenaire indéfectible du quotidien puisque qu’ils sont près de 8 sur 10 à le choisir pour prendre des photos en vacances. Mais alors que choisissent-ils de photographier ? Sont-ils plutôt selfie, instafood, instamoment ou instamode ? Quels sont selon eux les destinations et monuments les plus photogéniques ? Comment stockent-ils ces photos ? C’est ce que révèle Hubside, service de création de site internet, dans sa dernière étude.

Les millenials en vacances : que photographient-ils ? Comment conservent-ils leurs photos ?

Contrairement à leurs ainés, les millenials ne sont que 51 % à photographier des paysages en vacances (vs 63 % des Français). Beaucoup plus prompts à partager leur quotidien sous toutes les coutures, 30 % des millenials aiment photographier des plats ou assiettes gastronomiques et 10 % aiment prendre des photos de leur look du jour, couramment nommé OOTD sur Instagram (contrairement aux Français qui sont respectivement 20% et 4% à avoir adopté ces habitudes). Ils sont également 35 % à dire prendre des photos d’animaux.

Les millenials sont de vrais paparazzis ! En effet, 29 % d’entre eux disent prendre plus de 120 photos pendant leurs vacances, 19% revendiquent prendre entre 80 et 120 photos. Finalement, près d’1 sur 2 prend au moins 80 photos.

Et une fois les clichés dans la boîte, quelles sont les solutions privilégiées par les millenials pour les conserver ?

Les millenials sont en phase avec leurs ainés : la solution la plus sûre est de stocker ses photos sur son ordinateur (27 %). 22 % préfèrent les imprimer et 22 % choisissent de stocker leurs photos sur le cloud, 15 % les stockent sur leur téléphone. Cependant 39 % des générations Y et Z affirment avoir déjà perdu une série de photos souvenirs de vacances. Pour éviter ces déboires, 33 % ayant vécu cette situation enregistrent leurs souvenirs sur un disque dur externe/ une clé USB et 23 % d’entre eux vont, en plus du support externe, sauvegarder leurs clichés sur une plateforme de cloud.

Penser à imprimer ses photos préférées

Un phénomène qui doit nous rappeler le charme indéniable des photos jaunies d’antan, qui ont le mérite de ne pas disparaître ou s’effacer, contrairement aux images numériques qui peuvent malheureusement disparaître, en cas de piratage ou de disque dur HS. Rappelons en effet que pour récupérer des données perdues sur un disque HS vous coûtera 1 500 euros en chambre blanche, alors si Monsieur Vintage a bien un conseil à vous donner, c’est d’imprimer vos clichés numériques préférés régulièrement.

Les millenials conquis par la culture asiatique ?

Tandis que les juilletistes laissent la place aux aoûtiens sur la route des vacances, Hubside a souhaité en savoir plus sur les destinations considérées comme photogéniques par les Français de 18 à 34 ans. Il semble que la culture asiatique influence les générations Y et Z puisque le Japon et la Thaïlande sont sur le podium, juste après la France (vs respectivement 25 % et 28 % pour la totalité des Français sondés) !

1. France (44 %)

2. Thaïlande (34 %)

3. Japon (34 %)

4. Grèce (33 %)

5. Italie (29 %)

6. Etats-Unis (26 %)

7. Nouvelle Zélande (21 %)

8. Maroc (13 %)

9. Costa Rica (13 %)

10. Espagne (12 %)

11. Brésil (12 %)

12. Finlande (12 %)

13. Chine (10 %)

L’Europe reste un incontournable des millenials : classement des 10 monuments qu’ils souhaiteraient pouvoir photographier une fois dans leur vie.

Si plus de 1 millenial sur 2 déclarent photographier des paysages, en voyage, les monuments sont aussi un incontournable. Quels sont les monuments que cette génération rêve de photographier au moins une fois dans sa vie ?

1. Pyramides de Gizeh en Egypte (37 %)

2. Taj Mahal en Inde (35 %)

3. Le Machu Picchu au Pérou (34 %)

4. Le Mont Fuji au Japon (31 %)

5. La Statue de la Liberté à New York (30 %)

6. Tour Eiffel (24 %)

7. Colisée (22 %)

8. Cité Interdite en Chine (19 %)

9. La Sagrada Familia (18 %)

10. Big Ben à Londres (17 %)

11. La Statue du Christ Rédempteur à Rio (17 %)

L’Europe ne semble pas faire rêver les plus âgés, cependant les millenials eux semblent conquis !

En effet, ils placent la Tour Eiffel à la 6ème place, 4 places plus haut qu’au classement réunissant les avis de toute la population. De plus, la Sagrada Familia qui se trouve en 8ème position pour les générations Y et Z, n’intègre même pas le top 10 du classement général.

Enfin, pour obtenir le cliché idéal, 37 % des millenials qui immortalisent leurs souvenirs avec un appareil photo, déclarent faire plus de 4 prises.

« Le smartphone est le meilleur ami des millenials ! Cette génération photographie son quotidien chaque jour avec cet outil. En tant que partenaire des moments de vie des Français, Hubside a embarqué dans sa technologie et ses services des solutions qui permettent de stocker ses photos, de les partager avec ses proches et de les retrouver facilement : sites internet/blog de voyage, drive, et le service Hubside. Photos pour créer des albums en ligne et imprimer ses photos. », souligne Alexandre Hampe, COO d’Hubside.

*Méthodologie : Etude online menée du 28 au 29 juin 2021 auprès d’un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française selon la méthode des quotas. Dont 208 millenials, personnes âgées de 18 à 35 ans.

