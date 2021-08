Les utilisateurs cherchent souvent à bloquer l’accès à un site internet via le navigateur Chrome sur Android à une autre personne. Plusieurs raisons motivent cette action et diverses méthodes existent pour y parvenir. Dans cet article, nous vous expliquons quelles sont ces techniques et comment les utiliser.

Globalement, ces méthodes sont relativement simples d’usage et sont bien entendu réversibles. Par conséquent, vous pourrez débloquer l’accès aux sites concernés sur Google Chrome via Android à tous moments.

Toutefois, il est nécessaire de détailler les motifs qui poussent les personnes à vouloir savoir comment bloquer un site sur Google Chrome Android.

Pourquoi vous pourriez avoir besoin de bloquer des sites ?

Plusieurs raisons peuvent pousser un utilisateur à vouloir bloquer un site internet sur Chrome Android. Nous vous les détaillons à la suite :

● Dans un premier temps, un utilisateur peut chercher à bloquer un site sur Chrome pour sa propre productivité. Un utilisateur suivant des études cherchera ainsi à éviter de consulter des sites internet sur Google Chrome. De cette manière, il mettra de côté toute distraction en ligne susceptibles de le dévier de son travail.

● Un utilisateur au poste de chef d’entreprise peut chercher à bloquer un site sur Google Chrome Android pour s’assurer que ses employés ne sont pas distraits. Des plateformes comme YouTube ou Netflix peuvent, en effet, détourner un employé de son labeur.

● Un parent, dans le cadre d’un contrôle parental, peut vouloir contrôler ce que ses enfants visionnent sur Internet. Malgré les techniques de modération mises en œuvre par Google, des plateformes de vidéos, telles que YouTube, peuvent contenir des séquences inappropriées pour des enfants ou adolescents. Ils peuvent également être victimes de cyberharcèlement via tous types de sites malveillants sur Chrome ou sur un autre navigateur. Grâce à ce blocage, le parent s’assurera que ces enfants surfent en toute sécurité sur le Net.

Comment bloquer un site sur Google Chrome Android ?

Google met à disposition une méthode pour bloquer un site sur Chrome, via un ordinateur fixe ou via Android. Sur Google Chrome Desktop, vous pouvez utiliser l’extension de blocage de sites web « Blocksite ». Cette extension possède plus d’un million d’utilisateurs. Pour accéder à l’extension de blocage d’un site sur Chrome, vous vous rendrez dans le magasin de Chrome. Via le moteur de recherche de Google, tapez « Blocksite » et vous accéderez aussi à cette extension. Ensuite, vous pourrez paramétrer les sites à bloquer.

Vous pouvez également bloquer un site sur Chrome via Android. Vous utiliserez également l’application « Blocksite ». Pour l’installer sur le téléphone concerné, lancez la boutique en ligne Google Play Store et tapez « Blocksite » dans le champ de recherche.

Les instructions d’installation pour cette extension sont très simples. Toutefois, si vous voulez procéder à ce type de blocage sur l’appareil d’autrui, il faudra que vous ayez accès à son téléphone.

Bloquer des sites sur le Chrome d’une autre personne

La meilleure méthode pour bloquer un site internet Chrome sur Android ou sur un ordinateur est d’utiliser un logiciel de surveillance tel que l’application d’espionnage mSpy. Ce logiciel permet d’empêcher l’accès aux sites web sur tous types de navigateur. De cette manière, vous évitez toutes distractions et restreignez les contenus inappropriés aux autres personnes.

mSpy permet dans un premier de filtrer le contenu que vous ou une autre personne consultez en ligne. Il est en outre possible de bloquer les sites et réseaux sociaux indésirables. Il est par ailleurs possible de définir des périodes horaires où l’accès aux sites concernés fait l’objet d’une limitation.

Ces fonctionnalités servent à bloquer un site sur Google Chrome ou sur Google Chrome Android.

L’utilisateur peut y accéder facilement via un panneau de commande personnalisé installé sur son propre smartphone. Enfin, la personne ne pourra pas voir si vous bloquez des sites sur son téléphone. mSpy est, en effet, invisible et indétectable par la personne ciblée.

mSpy offre en outre d’autres fonctionnalités de surveillance très utiles pour assurer la sécurité d’un enfant ou la productivité d’un employé sur Internet. Nous vous détaillons ces diverses caractéristiques de contrôle et de gestion de l’activité en ligne de mSpy dans la section suivante.

Quelles autres fonctionnalités offre mSpy ?

mSpy offre bien d’autres fonctionnalités pour suivre l’activité en ligne d’une autre personne sur Internet. Cette application dispose de fonctionnalités permettant d’accéder à l’historique internet de l’autre personne. Tous ses contacts téléphoniques sont également consultables et peuvent faire l’objet d’un blocage.

Vous pouvez également accéder à tous les réseaux sociaux et les messageries en ligne associées. Ses messages sont consultables et totalement gérables.

mSpy possède également une fonctionnalité keylogger. Celle-ci permet de déterminer les touches activées par l’autre personne sur son clavier. De cette manière, il est possible de connaître la teneur des messages qu’elle envoie. Cette option permet également de déterminer des mots-clés. Chaque fois que ceux-ci sont tapés sur le clavier, vous en êtes averti.

Enfin, mSpy permet de localiser le téléphone cible via un outil de géolocalisation. Une fonctionnalité de géo repérage est aussi accessible. Grâce à elle, vous pouvez délimiter des zones sûres et à risques pour le téléphone ciblé.

Conclusion

Il existe plusieurs méthodes pour bloquer un site internet sur Google Chrome Android. Les méthodes pour bloquer un site internet sur Chrome, proposées par Google, sont simples d’emploi et installables rapidement. Toutefois, une application de surveillance telle que mSpy permet de bloquer un site Chrome Android de manière beaucoup plus commode.

