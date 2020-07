Essai auto : nouvelle Suzuki Swift Sport Hybrid, encore mieux équipée

Lancée en 2007, la Suzuki Swift Sport en est aujourd’hui à sa troisième génération (sortie en 2018). La marque japonaise nous a conviés à un essai piste et route pour nous présenter la nouvelle Swift Sport Hybrid. Rien de vintage, juste du fun au volant d’une auto à prix abordable et au dynamisme sportif bien trempé, avec seulement 129 chevaux sous le capot.

Suzuki présente la nouvelle Swift Sport Hybrid. Une citadine au grand cœur, généreuse en sensations et originale pour un budget toujours contenu.

Qu’est-ce qui change ?

En bref, la nouvelle Suzuki Swift Sport affiche 45 kg de plus, en partie sur le nouveau système hybrid, 1 400 euros de plus (la précédente version était tarifée 20 700 euros, comptez 22 100 euros pour la nouvelle version 2020), 1,3 seconde en plus au 0 à 100 km/h (9,1s sur la version 2020 contre 7,8s sur la version 2019) et 11 chevaux de moins.

Alors bien sûr annoncé comme ça les aficionados du modèle risquent de s’inquiéter un chouilla mais rassurez-vous, les deux grandes nouveautés que sont le nouveau moteur 1,4 BOSSTERJET et le système d’hybridation légère 48V pallient la perte de puissance par un apport de +10 Kw et un couple augmenté à 235 Nm (à 2 000 tr/mn), contre 230 Nm à 2 500 tr/mn sur la version précédente.

Toujours aussi dynamique

La voiture est par conséquent toujours aussi vive et joueuse, avec une vitesse maximale qui passe de 212 à 210 km/h. Incisive sur les parties sinueuses du circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes, cette nouvelle Swift Sport Hybrid n’a pas à rougir des 5 lettres « SPORT » estampillées » sur le hayon arrière. Accélérations franches, reprises dynamiques, nervosité et agilité sont toujours au rendez-vous, malgré une petite prise de poids de 45 kg.

Quel plaisir de rester en 3ème entre 40 et 90/100 km/h sur les petites routes sinueuses de la campagne yvelinoise. La voiture répond toujours présente par des accélérations énergiques, mais également en 5ème, grâce au couple de l’auto disponible plus bas. Digne descendante des GTI du passé, cette Swift Sport Hybrid affiche les mêmes performances qu’une 205 GTI 1,9 litre de la fin des années 80. Petit bémol, le son à l’échappement, trop discret à mon goût.

Moins polluante, moins gourmande

En comparaison du modèle précédent, cette version Hybrid pollue et consomme moins. Une efficience rendue possible grâce à une nouvelle fonctionnalité du turbo, avec un clapet de décharge qui peut rester fermé, et des injecteurs percés de sept trous, ce qui optimise la quantité, le calage et la pression du carburant injecté.

Désormais et comme la quasi-totalité des modèles de la marque, la nouvelle Suzuki Swift Sport Hybrid reçoit, comme son nom l’indique, un système hybride SHVS 48V maison. Ce dernier est composé d’un alterno-démarreur de 48V, d’une batterie lithium-ion de 48V et d’un convertisseur 48V-12V.

Ainsi, l’énergie du freinage et du ralentissement peut être récupérée et stockée dans une batterie dédiée. Cette énergie est ensuite utilisée comme assistant lors des phases d’accélération, tout en diminuant la consommation.

Welcome on board

À bord de cette nouvelle Swift Sport Hybrid, plusieurs touches rappellent le côté sportif de la voiture ; pédales en aluminium, liserés rouges, volant et levier de vitesse gainés de cuir à coutures rouges, compte-tour à fond rouge, compteur à 260 km/h et bandeaux rouges qui courent le long du tableau de bord et des garnitures de portes avant.

Des sièges type « baquet » maintiennent bien les hanches et le corps, utile si l’on veut s’amuser un peu lors de vitrées en montage ou sur des routes bien sinueuses. Petit bémol cependant, il ne faut pas être trop large sous peine de s’asseoir en mordant un peu sur les parties relevées des sièges avant, ce qui fût mon cas lors de cet essai.

À noter que la commande du clignotant ne revient pas automatiquement après avoir négocié un virage, petit détail agaçant à la longue parce qu’il faut, à l’ancienne, le replacer en position horizontale manuellement.

La suspension est plutôt rigide, comme sur l’ancien modèle et confirme la vocation sportive de l’auto. Aux accélérations vives, la Swift Sport Hybrid répond par un très bon freinage assuré par 4 disques. Un freinage même un peu brutal si on a le pied droit lourd arrivé à un feu rouge, à anticiper pour les nouveaux acheteurs.

Un équipement très riche

Le gros avantage des japonaises, c’est leur dotation en équipements de série. La Suzuki n’échappe pas à la règle, puisque pour 22 100 euros, la nouvelle Swift Sport Hybrid est vraiment très complète en termes d’équipement. Jugez plutôt :

• Air conditionné à régulation automatique

• Alerte de changement de trajectoire

• Caméra de recul

• Système de navigation GPS en 3D et info en continu

• Aide à la correction de trajectoire

• Android auto, Apple Car Play et MirrorLink

• Capteur et signalisation d’angles morts

• Gestion automatique des feux de croisement

• Projecteurs à LED

• Pédalier an aluminium

• Sièges avant chauffants

• Volant gainé de cuir et surpiqûres rouges

• Volant réglable en hauteur et en profondeur

• Aide au démarrage en côte

• Alerte de trafic lors d’une marche arrière

• Alerte de franchissement de ligne

• Becquet de toit

• 4 capteurs de recul dans la teinte de la carrosserie

• Ouverture et démarrage sans clef

• Freinage actif d’urgence

• Jantes en alliage de 17 pouces

• Lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière

• Régulateur de vitesse adaptatif

• Limiteur de vitesse

• 6 airbags

• Ouverture à distance de la trappe à essence

• Port USB et prise auxiliaire

• Système audio radio

• Double sortie d’échappement chromée

• Poignées ton carrosserie

• Ouverture électromagnétique du hayon

• Rétroviseurs extérieurs électriques

• Vitres arrière et hayon surteintés

• Système de reconnaissance des panneaux routiers

Pour faire court et simple : la seule option disponible sur la nouvelle Suzuki Swift Sport Hybrid est la peinture métallisée, au tarif de 530 euros. Ce qui fait qu’à 22 630 euros, vous avez une vraie compacte 5 places pêchue et totalement équipée. Un très bon point.

Et à conduire ?

À conduire, la nouvelle Swift Sport Hybrid est un régal. La prise en mains est très rapide et la voiture se fait soit très docile soit rageuse. Telle une Mini sur-vitaminée, elle tient parfaitement le pavé aidée par une garde au sol faible et des pneus taille basse de série, de 195 x 45 x 17. Elle a ce côté karting qu’ont les voitures basses, avec très peu de roulis en courbe. Prête à attaquer les courbes sans jamais faillir, elle procure un réel plaisir de pilotage. Un constat que nous avons réalisé lors de notre essai piste, mais également sur routes ouvertes.

Ses reprises sont dynamiques et même étonnantes pour un 129 cv, dans un confort de bonne qualité et surtout, un silence surprenant. L’auto est en effet très bien insonorisée et comme son borborygme est (trop) discret, on peut rouler de façon dynamique en plein silence.

Plastiques perfectibles

Très complète et parfaitement équipée, cette nouvelle Swift pêche toutefois un peu sur la qualité de ses plastiques durs et sur certaines finitions, comme l’intérieur du coffre ou la plage arrière, mais n’oublions pas que nous parlons d’une auto sur-vitaminée, vendue 22 100 euros. Que propose la concurrence à ce tarif ? Ford et sa ST 200 par exemple, est à 26 100 euros.

Extérieurement, la nouvelle Swift Sport Hybrid est très réussie. Ligne flatteuse et originale avec son arrière aux larges épaules, belles jantes noires en alliage de série, pneus taille basse et couleur pétantes (bravo Suzuki pour oser les couleurs acidulées : bleu, rouge, jaune citron, orange confèrent à l’auto un look jeune, fun, pop et sportif.

Habitabilité optimisée

Comme sur le Jimny ou la nouvelle Ignis, les dimensions extérieures très contenues (3,89 mètres de longueur sur 1,73 mètre de largeur pour notre Swift) cachent une habitabilité étonnante et très optimisée. D’ailleurs, les grands tels que moi (1,88 mètre) sont à l’aise au volant, comme assis derrière. Le coffre en revanche est un peu juste, avec un volume de 265 litres.

Consommation

La nouvelle Suzuki Swift Sport Hybrid consomme 5,6 litres aux 100 km, norme WLTP. Elle n’est pas sujette au malus, avec ses 127 grammes de CO2 rejetés par kilomètre parcouru.

Bilan

La nouvelle Suzuki Swift Sport Hybrid propose deux nouveautés majeures : un nouveau moteur 1.4 BOSSTERJET et un système d’hybridation légère, ainsi que des équipements de série en hausse, tels que les détecteurs d’angle mort, l’alerte de trafic en marche arrière, les 4 capteurs de stationnement arrière, le système de reconnaissance des panneaux routiers et l’affichage numérique de la vitesse instantanée. Des nouveautés qui, en regard de la hausse tarifaire de 1 400 euros ne sont pas chers payés, d’autant que la voiture gagne en couple et en vitesse de pointe, malgré une diminution de la puissance (-11 cv). Plus plaisante à conduire grâce au couple plus généreux disponible plus bas, elle reste une compacte dynamique pleine de vivacité qui procure du plaisir à conduire au quotidien, pour un prix défiant toute concurrence.

Note : 17/20

Les +

Le look

Le moteur vif

Le freinage

Les équipements de série très complets

L’insonorisation

L’habitabilité intérieure

L’hybridation

La tenue de route

Les –

Commande de clignotant

Volume du coffre

Plastiques perfectibles

FICHE TECHNIQUE SUZUKI SWIFT SPORT HYBRID 2020

Moteur : 4 cylindres essence + turbo

Cylindrée : 1 373 cm3

Puissance : 129 chevaux + 10 kw en électrique

Couple : 235 Nm à 2 000 tr/mn

Puissance administrative : 7 chevaux

Dimensions : 3,89 mètres x 1,73 mètre x 1,49 mètre

Poids : 1020 kg

Dimensions des pneus : 195 x 45 x 17

Vitesse maximale : 210 km/h

0 à 100 km/h : 9,1s

Volume coffre : 265 litres

Consommation mixte : 5,6 litres aux 100 km

5 places

4 portes

Émissions de CO2 : 127 grammes/km

Pas de malus

Réservoir : 37 litres

Tarif : 22 100 euros

Crédit photo : monsieurvintage.com©

Étiquettes : compactes sportives