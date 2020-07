Essai moto : Moto Guzzi V85 TT Travel, taillée pour l’aventure

Début 2019, le fabricant italien Moto Guzzi sortait la V85 TT, un trail qui créait la (bonne) surprise dans le monde du deux-roues par son look rétro, sa polyvalence, son comportement et sa taille accessible au plus grand nombre. Aujourd’hui, la version Travel arrive en concessions dans un coloris « sable » très baroudeur, dotée d’un équipement plus complet pour une invitation au voyage à l’italienne. Nous l’avons essayée.

Une Travel mieux équipée pour le long cours

La Moto Guzzi Travel arrive en concessions. Vendue 1 350 euros de plus que la V85 TT (et 1 150 euros de plus que la V85 TT bicolore), cette version est mieux équipée que le modèle standard. Elle reçoit en effet les poignées chauffantes de série, une bulle haute réglable manuellement (pare-brise Touring) qui propose une surface augmentée de +60%, des feux additionnels à LED, une selle encore plus confortable, le système multimédia MIA et deux valises arrière d’une contenance totale de 64,5 litres : 37 litres dans la valise de droite, qui peut recevoir un casque intégral et 27,5 litres pour la valise de gauche. Une contenance plus faible en raison de la forme de la valise, modifiée pour laisser passer le pot d’échappement.

Les valises sont en plastique, avec inserts d’aluminium et elles affichent le logo Moto Guzzi en lettres dorées. Elles s’ouvrent et se ferment avec la clé de contact et sont facilement détachables à l’aide d’une petite clef placée sous la selle, comme celle qui permet de régler le pare-brise haut.

Disponible en un seul coloris

La Moto Guzzi V85 TT Travel est proposée dans un nouveau coloris Sabbia Namib : le cadre gris est assorti au marron clair mat de la carrosserie, tandis que le réservoir et les panneaux latéraux sont agrémentés de graphiques dédiés, avec une bande rouge de chaque côté de la moto.

La Moto Guzzi V85 TT Travel est équipée de pneus Michelin Anakee Adventure, en mesure d’accentuer son aptitude au tourisme d’aventure. Un rappel du graphisme est également présent sur la selle, qui propose une broderie spécifique avec double fil rouge gris et skaï.

En selle

Nous n’allons pas vous refaire l’essai complet de la machine, car la V85 TT Travel affiche les mêmes caractéristiques que la V85 TT (vous pouvez redécouvrir notre essai complet en Sardaigne en cliquant sur ce lien).

Références vintage pour une invitation au voyage et à l’évasion

La moto affiche toujours ce look très réussi de trail à l’ancienne d’ailleurs, Moto Guzzi n’est pas novice en matière de tout terrain, avec ses 5 V50 alignées sur la grille de départ du premier Dakar, en 1979, la V35 TT (1984), V65 TT (1986), NTX (1987), 1000 Quota (1992) et 1200 Stelvio de 2008 à 2016.

Une fois en selle, on retrouve immédiatement sur cette Travel les spécificités de la V85 TT ; ergonomie, position droite, bras fléchis, facilité d’utilisation, une hauteur de selle accessible à tous ceux qui mesurent de 1,65 mètre à 1,90 mètre (la selle est placée à 83 cm du sol) et une facilité globale d’utilisation typique des années 80. Une simplicité vintage alliée à une technologie bien contemporaine.

De par sa conception sobre et authentique, elle renvoie aux belles années de compétitions dans le désert comme le Paris-Dakar. Un héritage entretenu par Moto Guzzi et qui donne à la version Travel une âme encore plus tournée vers le voyage et l’évasion.

Ce qui change par rapport à la V85 TT

Sur route et autoroute, la Travel assure une meilleure protection grâce à sa bulle haute aux dimensions augmentées. Le haut du corps ne subit pas les remous de l’air, on regrette simplement qu’on ne puisse pas régler électriquement ou manuellement la hauteur, puisqu’il est nécessaire pour cela d’utiliser une clé placée sous la selle.

La Travel est équipée de série de poignées chauffantes, réglables sur 3 positions à partir d’une commande située sur la partie gauche du guidon (un carré dessiné d’un rond blanc en son centre). Effet estival ou intensité légère ? La chaleur de ces poignées ne s’est fait ressentir qu’en position 3. Un plus que les motards apprécieront quand même aux premières froidures de l’hiver.

Un rayon de braquage au top

À noter que sur cette V85 TT et il est toujours bon de le rappeler, le rayon de braquage est très court et permet de faire demi tour sans avoir à manœuvrer à plusieurs reprises. Un plus très appréciable notamment en ville où il faut se faufiler pour avancer mais également pour stationner.

La selle est très confortable, avec sa butée arrière qui cale bien le pilote en cas de forte accélération. Aucun mal de dos ni gêne ressentis après notre road-trip de 150 km. Un très bon signe pour votre serviteur, fragile des vertèbres et des hanches.

Aidée par ses 2 feux additionnels à LED, la Travel est davantage visible par les autres usagers de la route, qui vous voient arriver de loin. Le klaxon en revanche, reste à mon goût trop discret en regard du e la stature de la moto. Un son plus grave, plus puissant serait le bienvenu.

Les valises s’accordent parfaitement avec le look général de la V85 TT Travel. Côté pratique ; elles s’ouvrent avec la clef de contact de la moto, ce qui évite d’ajouter une clef à votre trousseau. La malle de droite contient 37 litres et l’on peut y placer un casque intégral. Celle de gauche, en revanche, voit sa contenance réduite à 27,5 litres en raison de sa forme creusée pour laisser passer le pot d’échappement. Un top-case est disponible en option.

Enfin, le système multimédia MIA vient compléter cette Travel. Une plateforme qu’il faut tout d’abord appairer avec votre smartphone, ce qui vous permet ensuite d’étendre les fonctions de l’instrumentation, en disposant d’une navigation GPS, de l’accès à votre musique, mails et messages et la possibilité de communiquer avec votre passager.

Un plaisir à piloter

Au guidon de la version Travel du V85 TT, le plaisir est toujours le même. Très bien équilibrée, parfaitement proportionnée, confortable, suffisamment puissante (oui messieurs, les 80 chevaux du V2 sont largement suffisants), disposant d’un bon freinage, ergonomique, fonctionnelle, la Travel dispose, comme la V85 TT, d’un régulateur de vitesse de série. Pour l’enclencher rien de plus simple ; appuyer une fois sur la commande placée à gauche du guidon, réappuyer une fois et la vitesse en cours de roulage est mémorisée. Il suffit ensuite de lever la commande ou de la baisser pour augmenter ou réduire votre allure. Simple et fonctionnel, comme l’est cette moto Guzzi.

La boîte de vitesse est douce et précise. Les changements de rapport se font tout en douceur et la recherche du neutre se fait très facilement. À noter que le rapport enclenché apparaît sur le compteur numérique. Le couple de 80 Nm disponible à 5 000 tr/mn permet de rester sur le même rapport élevé quelque soit la vitesse, ce qui rend la conduite encore plus détendue.

Sur route comme en ville, la position droite et haute permet de voir loin et d’anticiper les mouvements des usagers avec sécurité, un plus appréciable à son guidon.

Sobriété et long cours

Sobre comme un chameau, la Travel consomme peu, comme la version classique. Pour notre essai composé de trajet sur autoroute A15, vois rapides, routes et nationales, la moto a consommé 5 litres aux 100 km. Avec un réservoir de 24 litres, votre autonomie minimale sera donc de 400 km, avec une réserve de 5 litres.

Électronique complet mais pas envahissant

Pour parfaire sa V85 TT, qu’elle soit classique ou Travel, Moto Guzzi a imaginé un équipement électronique de série complet, sans surcharges technologiques inutiles, pour profiter au maximum du voyage, que ce soit lors de trajets quotidiens, en mode tourisme ou tout-terrain.

Pour rendre la vie à bord plus facile et plus sûre aussi, Moto Guzzi présente sa V85 TT avec trois modes de conduite différents : Route, Pluie et Off-road. Pour chaque mode : une cartographie moteur, un calibrage différent du contrôle de traction MGCT (qui peut être exclu) et de l’ABS ainsi qu’une réponse différente de la commande de l’accélérateur Ride-by-Wire.

À noter que si vous passez en mode Off-road, l’ABS à la roue arrière se déconnecte automatiquement. Afin de déconnecter l’ABS de la roue avant, il faut en revanche entrer dans le menu du mode Off-road et désactiver manuellement l’ABS.

Un compteur très complet

Les menus défilent et s’affichent facilement en roulant à partir de la poignée droite de la moto. Le compteur numérique à 100% distille de plus toutes les informations nécessaires au pilote : heure, température, jauge à essence, autonomie restante, consommation moyenne, consommation immédiate, vitesse minimale, vitesse maximale, vitesse en cours, régime moteur, vitesse moyenne, trip A, trip B, trip total.

Bilan : Toujours aussi bien, mais en mieux

La Moto Guzzi V85 TT Travel reprend toutes les caractéristiques techniques de la V85 TT, ce qui en fait une moto très agréable, parfaitement équilibrée et sur laquelle la presse moto s’était fendue de commentaires dithyrambiques à sa sortie. Des éloges mérités pour ce seul trail mid-size équipé ne l’oublions pas, d’une transmission par cardan.

Avec un pare-brise plus grand, sa selle confort, ses poignées chauffantes, ses feux additionnels à LED, son système multimédia MIA, ses valises, sa monte pneumatique Michelin Anakee Adventure et sa teinte d’aventurière, la Travel se pare de tout ce qui lui manquait pour partir très loin, sur route ou via les chemins. Il ne lui manque qu’une garde au sol surélevée pour envisager les pistes.

Un équipement supplémentaire qui se négocie contre un chèque de 1 350 euros, ce qui reste raisonnable pour le porte-monnaie.

Note : 17,5/20

Les +

Le look

Le coloris aventurier

Le confort

L’équipement complet

Cardan

Le côté rétro

Boîte de vitesses

Les –

Le réglage de la bulle qui nécessite un outil

Les poignées chauffantes efficaces sur position 3

Moto Guzzi V85 TT Travel : fiche technique

Moteur

Type Bicylindre transversal en V de 90°, deux soupapes par cylindre (admission en titane).

Refroidissement Air

Cylindrée 853 cm³

Alésage et course 84 x 77 mm

Taux de compression 10,5 : 1

Puissance maximale 80 CV (59 kW) à 7 750 tr/min

Couple 80 Nm à 5 000 tr/min

Injection carburant Injection électronique ; papillon monobloc de 52 mm de Ø, Ride-by-Wire

Chiffres

Capacité réservoir de carburant 23 litres (réserve 5 litres)

Homologation Euro 4

Consommation (cycle WMTC) 4,9 l/100 km

Emissions CO2 (cycle WMTC) 118 g / Km

Transmission

Embrayage Monodisque à sec

Boîte de vitesses 6 vitesses

Valeur des rapports de la boîte de vitesses

1e 16/39 = 1 : 2,437

2e 18/32 = 1 : 1,778

3e 21/28 = 1 : 1,333

4e 24/26 = 1 : 1,083

5e 25/24 = 1 : 0,960

6e 27/24 = 1 : 0,88

Transmission par cardan

Partie cycle

Châssis Tubulaire en acier haute résistance

Suspension avant Fourche télescopique hydraulique à tubes renversés de 41 mm de Ø, réglable en extension au niveau de la précharge du ressort et de l’hydraulique

Course de la roue avant 170 mm

Suspension arrière : bras oscillant à double bras en aluminium moulé avec mono-amortisseur latéral droit, réglable en extension au niveau de la précharge du ressort et de l’hydraulique

Course de la roue arrière 170 mm

Frein avant Double disque flottant en acier inox, Ø 320 mm, étriers Brembo à fixation radiale à 4 pistons opposés

Frein arrière Disque en acier inox, Ø 260 mm, étrier flottant à 2 pistons

Roues À rayons

Jante avant 2,50 » x 19 »

Jante arrière 4,25 » x 17 »

Pneumatique avant Avec chambre à air 110/80 – R19 »

Pneu arrière Avec chambre à air 150/70 – R17′

Installation électrique

Alternateur CA 430 W

Tension installation 12 V

Batterie 12 V – 12 A

Tarif : 13 049 euros (pour rappel, la V85 TT est vendue 11 699 euros et la V85 TT bicolore (jaune et blanc + rouge et blanc) est à 11 899 euros.

Assistance et garantie : 4 ans (offre valable jusqu’au 31 juillet 2020)

Crédit photo : Fabrice Berry© pour Moto Guzzi© sauf photo galerie du compteur : monsieurvintage.com©

Étiquettes : Moto Guzzi