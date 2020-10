La fabuleuse histoire de Brough Superior depuis 1919 : à la FNAC le 2/11/2020

La marque de motos britannique Brough Superior est mise à l’honneur dans un ouvrage à paraître le 2 novembre 2020. « La fabuleuse histoire de Brough Superior depuis 1919 » est édité par GM Editions, un livre road-trip qui retrace la fabuleuse histoire de la marque mythique.

Un certain Thomas Edward Lawrence

GM Editions & Brough Superior présentent un ouvrage consacré à la folle histoire de Brough Superior à travers son plus fidèle client, un certain Thomas Edward Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence d’Arabie, ayant traversé la France en 1908.

Sur les traces de Lawrence d’Arabie

Aux guidons de deux Brough Superior, les deux auteurs-motards Jean-Louis Basset et David Dumain, se sont lancés sur ses traces grâce à un road-trip riche en découvertes. Ce livre est une invitation à découvrir la magie de cette marque qui produit à nouveau des motos d’exception du côté de Toulouse…

L’ouvrage paraîtra sous deux formes distinctes ; une version collection collector limitée à 1000 exemplaires et une autre, de 240 pages. Il reprend l’histoire de la marque anglaise depuis sa création par Georges Brough en 1919 à ce jour, où les motos légendaires sont fabriquées à la main à Toulouse.

Sortie le 2 novembre en exclusivité à la FNAC

À découvrir dans les deux coffrets :

– Le DVD documentaire « Road trip sur les traces de Sir Lawrence »

– Le blu-ray du film Lawrence d’Arabie (1962)

– Plus de 440 photos et plus de 210 photos rares voir inédites

– 240 pages

Contenu exclusif dans la version collector :

– Une plaque en acier brossé avec le logo Brough, numérotée

– Deux reproductions de dessins signées et numérotées de la moto de Lawrence en 1908 et celle du nouveau modèle, réalisée à main par Stephan Frank.

Tirage limité à 1000 exemplaires

GM Editions – La fabuleuse histoire de Brough Superior depuis 1919 – coffret édition limitée 99€.

Crédit photo : GM Editions©

Étiquettes : Brough Superior