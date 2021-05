Alpine présente l’A110 Légende GT 2021 : limitée à 300 unités

Alpine vient d’annoncer l’arrivée d’une édition limitée de la toute nouvelle A110 Légende GT 2021. Un modèle fabriqué à 300 unités pour l’Europe et qui reprend la motorisation 292 chevaux de l’A110S. Une version d’ores et déjà disponible à la commande à partir de 71 600 euros.

Une légende

Plus qu’une voiture, l’Alpine est une légende, made in France de surcroît. Élaborée par le génial Jean Rédélé, ancien pilote et créateur d’automobiles (fondateur de la marque Alpine), l’Alpine a été produite de 1962 à 1977 à hauteur de 7 579 exemplaires.

Ressortie début 2018, la version 21ème siècle de l’Alpine s’est écoulée elle aussi à plus de 7 000 unités (7 167 exemplaires exactement), mais en seulement deux ans. C’est dire l’engouement des aficionados de la marque et du vintage pour ce modèle mythique. Aujourd’hui, le fabricant basé à Dieppe annonce une nouvelle édition limitée à 300 exemplaires (pour l’Europe) : l’Alpine A110 Légende GT 2021.

Un modèle qui réussit l’association des performances de la motorisation 292 chevaux de l’A110S avec le confort de l’A110 Légende. La voiture est disponible à la commande dès maintenant, au tarif de départ de 71 600 euros.

Basée sur l’A110 Légende

Au travers de cette interprétation, l’A110 LÉGENDE GT 2021 sublime l’A110 en lui conférant une élégance inédite. Basée sur la version Légende, l’A110 LÉGENDE GT 2021 réinterprète les codes du coupé GT en se dotant du moteur de 292 chevaux de l’A110S pour une association inédite entre confort et performances.

Après le succès de l’A110 LÉGENDE GT lancée en 2020, l’opus LÉGENDE GT 2021 se dote de nouveaux éléments de design spécifiques, et d’un haut niveau d’équipements en phase avec les attentes d’une clientèle haut de gamme. Il s’enrichit également de caractéristiques techniques soulignant le caractère sportif de l’A110 en reprenant le groupe motopropulseur de 292 chevaux de l’A110S. Au-delà de cette nouvelle interprétation design, c’est dans l’association moteur/châssis qu’Alpine présente sa combinaison la plus inédite.

Deux combinaisons design pour deux territoires d’expression :

• Modernité et technicité La teinte extérieure inédite Argent Mercure mat et les sièges baquets Confort Sabelt® en cuir noir avec surpiqûres grises confèrent à l’A110 LÉGENDE GT 2021 une ambiance résolument sportive, qui vous invite à prendre la route.

• Élégance et raffinement Le Bleu Abysse de la carrosserie et le cuir Brun Ambré exclusif des sièges Confort Sabelt® vous plongent dans un univers résolument GT Inaugurant une nouvelle teinte Argent Mercure mat, l’A110 LÉGENDE GT 2021 est également disponible avec la teinte Bleu Abysse déjà présente dans la gamme. Les monogrammes Alpine de couleur or pâle et les jantes 18 pouces Grand Prix diamantées avec leurs étriers de frein or vif, offrent un contraste subtil avec ces deux couleurs de carrosserie. Les feux arrière à LED translucides apportent la touche finale différenciant l’A110 LÉGENDE GT 2021 des autres A110.

Dans l’habitacle, les sièges Confort Sabelt®, réglables sur 6 voies, présentent deux finitions : cuir brun ambré ou cuir noir, présent également sur les panneaux de porte. Les surpiqûres marron ou grises sont rehaussées par le marquage du point milieu sur le volant.

Parmi les autres éléments distinctifs, on trouve un ciel de pavillon microfibre Dinamica ainsi que des inserts en carbone brillant avec une trame tissée d’un fil cuivré sur la console centrale, la visière de planche de bord et les aérateurs. Les tapis de sol et le repose-pied aluminium côté passager complètent l’atmosphère accueillante et l’esprit Grand Tourisme de cette édition limitée A110 LÉGENDE GT 2021.

Sous la console centrale, une plaque numérotée souligne l’exclusivité de ce modèle. Argent Mercure mat avec une harmonie intérieure noire pour un look moderne et technique ou le Bleu Abysse associé au cuir brun ambré pour une ambiance élégante et raffinée tout est affaire de goût et de personnalité. L’expérience de conduite est assurément Alpine : agilité, confort et performance

Des spécifications techniques élevées

En plus de son design extérieur élégant et de son habitacle distinctif, l’A110 LÉGENDE GT 2021 se caractérise par une association châssis / moteur inédite. Basée sur la version Légende, elle reprend le groupe motopropulseur de 292 chevaux, l’échappement Sport et le système de freinage haute performance, jusqu’ici disponibles exclusivement sur l’A110S, pour offrir un équilibre confort/performances inédit.

Comme toutes les Alpine, cette édition limitée repose sur une structure légère en aluminium, avec un moteur en position centrale arrière et une suspension à double triangulation (avant et arrière). Le moteur turbocompressé de 1,8 litres offre une puissance de 292 chevaux, pour un couple de 320 Nm, disponible de 2 000 à 6 400 tours/min. Son poids plume et sa transmission à double embrayage permettent à l’A110 LÉGENDE GT 2021 de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 250 km/h sur circuit.

En plus des finitions spécifiques à cette édition limitée, le véhicule est doté de nombreux équipements de série : capteurs de stationnement avant et arrière, caméra de recul et système audio Focal. Ainsi, l’A110 LÉGENDE GT 2021 propose un juste équilibre entre confort et comportement dynamique précis pour une grande facilité d’utilisation au quotidien. Garantie supplémentaire d’exclusivité et de distinction, l’A110 LÉGENDE GT 2021 sera limitée et numérotée à 300 unités seulement pour l’Europe.

Réservation avec l’application Alpine L’A110 LÉGENDE GT 2021

Comme toutes les autres versions de l’A110, l’A110 Légende GT 2021 est disponible à la réservation via l’application Alpine. Pour ce faire, téléchargez l’application depuis les stores iOS / Android puis créez votre compte. Une fois votre compte créé, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de l’application Alpine, y compris la réception des notifications sur les dernières nouveautés de la marque ou la réservation de votre A110.

La réservation peut être réalisée en un clic et si vous changez d’avis, vous obtenez à tout moment le remboursement intégral de votre dépôt, sans frais. Ensuite, sélectionnez le Centre Alpine de votre choix dans lequel vous devrez vous rendre pour transformer votre réservation en commande. À ce stade, vous avez encore la possibilité de changer les caractéristiques de votre A110. Une fois la commande passée, vous devenez un nouveau membre de la famille Alpine.

Fiche technique Alpine A110 Légende GT 2021

Crédit photo : Alpine©

