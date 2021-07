En cette période de départs en vacances il est important de prendre la route avec un véhicule fiable. Pour ce faire la démarche est assez simple : réaliser l’entretien constructeur régulièrement et faire quelques vérifications de l’auto avant de partir au soleil.

Les premiers départs en vacances ont débuté le week-end dernier et vous étiez nombreux sur les routes avec deux journées classées rouge les vendredi 9 et samedi 10 juillet. Des départs en masse synonymes de libération après 16 mois de confinement qui ne doivent pas nous faire oublier l’importance de la révision générale de nos voitures, en tenant compte du prix révision auto d’autant que nos véhicules ont beaucoup moins roulé durant cette période de quarantaine.

Entretien et garantie

La révision est une étape incontournable pour tout véhicule. D’une part parce qu’elle permet de conserver une auto en bon état et donc fiable sur le long terme, mais aussi et ce point n’est pas négligeable parce qu’elle s’inscrit dans la condition principale pour que la garantie constructeur soit appliquée.

Respecter certaines règles

En effet, pour que le fabricant de la voiture dont vous êtes propriétaire garantisse votre véhicule, il est obligatoire que l’entretien de l’auto ait été réalisé au kilométrage ou échéance fixés par le carnet d’entretien. À noter que jusqu’en 2002, les révisions d’un véhicule devaient être obligatoirement effectuées dans le réseau de la marque, afin que la garantie constructeur soit appliquée. En 2002, la commission européenne a autorisé que les automobilistes puissent se rendre chez le garagiste de leur choix, ou chaîne spécialisée, afin de réaliser leur révision sans que la garantie constructeur ne soit rompue.

À quel moment faire réviser mon véhicule ?

La fréquence de révision varie en fonction du modèle, de la marque et de la carburation de votre automobile. En règle générale, elle est de 15 000 km pour les véhicules essence et de 20 000 km pour les moteurs Diesel, ou tous les deux ans si vous roulez peu. Pour l’Alpine A110 par exemple, le constructeur préconise une révision tous les 20 000 km ou tous les ans, ce qui varie de la moyenne.

Les tarifs

La révision intermédiaire d’une voiture n’est pas très coûteuse. Son prix moyen se situe entre 130 et 200 euros. À noter qu’en fonction de la zone géographique où vous ferez réviser votre auto, la facture peut passer du simple au double.

Du simple au double

Ainsi, pour une Dacia Duster 1,6l 115 LPG de 2019, vous paierez de 200 à 300 euros à Paris, de 120 à 180 euros en banlieue parisienne et de 60 à 150 euros si vous faites réviser votre Duster dans le département du Morbihan, en Bretagne. D’ailleurs, certains propriétaires n’hésitent pas à faire réviser leur voiture hors de leur zone d’habitation afin de réaliser des économies, lors d’un déplacement par exemple. Cela peut valoir la peine de faire le calcul.

Points de contrôle de la révision

En fonction des points indiqués sur le carnet d’entretien de votre véhicule, le garagiste va réaliser un certain nombre de contrôles et d’actions. La révision comprend en général :

• La vidange + le remplacement du filtre à huile

• Contrôle du système de climatisation avec remplacement du filtre à pollen et/ou du filtre de l’habitacle

• Lecture du boitier électronique (pour les véhicules récents) et calculateurs pour mises à jour et réglages si nécessaire. Pour cette étape, seul un garagiste du réseau de la marque est compétent

• Contrôle et mis à niveau des liquides : lave-vitres, freins, direction assistée, refroidissement)

• Contrôle des éléments de sécurité : feux avant/arrière, pneumatiques (état d’usure et pression), plaquettes de freins (niveau d’usure), amortisseurs, balais d’essuie-glace, direction

• Essai routier pour vérifier le comportement de la voiture et déceler des anomalies de roulage

Les contrôles avant un long trajet

En dehors des révisions à effectuer régulièrement, vous devez faire quelques vérifications avant de partir pour un long trajet comme un départ en vacances. Voici une liste des points que vous devez passer en revue :

• Contrôle des niveaux : huile, liquide de freins, liquide lave-glace, liquide de refroidissement, direction assistée

• Pression des pneus : pensez à ajuster la pression en fonction de la charge du véhicule

• État des pneumatiques : remplacer les pneus usés (par pair)

• Bon fonctionnement des feux et clignotants

• Nettoyage du pare-brise et des vitres de la voiture, idem pour les feux si nécessaire

• État des plaquettes de freins

Après ces contrôles de base et remplacements si nécessaire, vous partirez alors l’esprit serein vers votre destination de villégiature.

Crédit photo : Volkswagen©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : prix révision automobile