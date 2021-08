Contrôle technique moto obligatoire : le calendrier de mise en place

Le contrôle technique moto sera mis en place à partir du 1er janvier 2023. Le décret officiel N°2021-1062 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur a été publié au Journal Officiel le 11 août 2021. Après le parking payant qui sera instauré le 1er janvier 2022 à Paris, le portefeuille des motards sera à nouveau sollicité d’ici 17 mois. Coup de théâtre : Emmanuel Macron vient de demander à son ministre des transports de suspendre la mesure jusqu’à nouvel ordre ! Nous suivrons donc l’affaire de près mais en attendant, voici le planning qui sera mis en place dans le cas d’une mise en application au 1er janvier 2023.

Vous l’appréhendiez ? L’Europe l’a fait !

On s’y attendait depuis un moment : le contrôle technique moto sera mis en place en France à partir du 1er janvier 2023. Le premier contrôle devra être fait dans les 6 mois précédents la 4ème année du véhicule, puis un contrôle tous les deux ans.

D’abord retoqué en France en 2012 face aux nombreuses manifestations des motards et l’opposition de la FFMC, le Sénat avait rejeté le projet de loi. Ce dernier avait été repoussé pour une mise en place entre 2014 et 2022 et face à la pression de l’Europe, le couperet vient de tomber.

Tous les deux, trois et quatre roues

Les véhicules concernés par cette nouvelle mesure sont tous les deux, trois et quadricycles à moteur, motos et scooters. Les véhicules de collection devront également passer un contrôle technique, à la différence qu’il devra se faire tous les 5 ans, et non pas tous les 2 ans.

En cas de vente de votre véhicule, vous devrez réaliser un contrôle technique si vous vous séparez de votre moto après son 4ème anniversaire.

Instauration d’un planning

Compte-tenu du nombre important de deux, trois et quatre roues en France, environ 4 millions, un calendrier spécifique sera mis en place par le gouvernement :

• Tous les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016 devront être contrôlés en 2023

• Les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 devront passer au contrôle technique en 2024

• Les véhicules achetés à partir du 1er janvier 2021 devront être contrôlés à partir de 2025

S’adapter à cette nouvelle mesure

Autant dire que les centres de contrôle agréés ne vont pas chômer. Ceux-ci devront adapter leurs structures et leur matériel à la prise en charge des contrôles de deux-roues, ainsi que leurs ressources humaines. Les techniciens qui seront en charge des contrôles techniques des deux-roues devront en effet posséder obligatoirement posséder le permis moto. Des critères qui risquent de ralentir la mise en place de cette nouvelle mesure dans le courant de l’année 2023.

Pour découvrir en détails le contenu du décret 2021-1062, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Aprilia©

