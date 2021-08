Harley Davidson présente son vélo électrique MOSH/CHOPPER

Le 1er août dernier Harley-Davidson annonçait la sortie du premier vélo électrique de la marque, sous l’enseigne SERIAL 1. Quinze jours après, la firme de Milwaukee présente le MOSH/CHOPPER, un vélo électrique très vintage appartenant à la série 1-OFF. Inspiré des motos des années 60, le MOSH/CHOPPER est également une référence directe aux vélos des gamins américains dans les années 80, comme celui qu’on peut voir dans le film E.T L’Extra-Terrestre réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1982. Mais attention, le MOSH/CHOPPER n’est pas n’importe quel vélo électrique, il est personnalisé et fabriqué à la main. Une pièce unique.

LE PREMIER VÉLO ÉLECTRIQUE PERSONNALISÉ

La série 1-OFF de Serial 1 lance des vélos électriques personnalisés construits à la main et en édition unique.

Serial 1, une marque de vélos électriques (eBikes) propulsée par le célèbre fabricant américain de motos Harley-Davidson, dévoile la première édition unique d’un vélo électrique personnalisé, dans le cadre de sa nouvelle série 1-OFF : le MOSH/CHOPPER.

Le MOSH/CHOPPER est un vélo électrique personnalisé unique en son genre, combinant la silhouette d’une moto des années 60 avec une peinture psychédélique et beaucoup de style chopper.

« La personnalisation est une partie importante de l’expérience de la moto », déclare Aaron Frank, directeur de la marque Serial 1. « Depuis des décennies, les gens modifient leurs motos pour refléter leur style et leur goût uniques. La série 1-OFF applique ce même esprit d’individualisation et de personnalisation aux eBikes, montrant aux gens à quel point il est amusant de créer un eBike qui correspond à leur personnalité unique. »

Selon Aaron Frank, la série 1-OFF prévoit de mettre aux enchères plusieurs fois par an un nouveau modèle de vélo électrique personnalisé unique.

MODIFICATIONS PERSONNALISÉES

Le MOSH/CHOPPER a été conçu par Serial 1 et construit par les constructeurs de choppers Warren Heir, Jr. et Kendall Lutchman chez JR’s Fabrication & Welding à Milwaukee. Bien que le vélo électrique conserve toutes les caractéristiques et la fonctionnalité du MOSH/CTY standard qui l’a inspiré, y compris la courroie Gates Carbon Drive sans entretien, le puissant moteur Brose à montage intermédiaire, les freins à disque hydrauliques TRP, les câbles et fils acheminés en interne et l’éclairage intégré, les modifications personnalisées comprennent :

• Une selle banane longue et basse, soutenue par une barre d’appui en acier inoxydable personnalisée.

• Un guidon haut qui crée une position de conduite parfaite pour une promenade décontractée.

• Une peinture « Street Freak » style années 60, composée d’une couche de base en microfibres argentées recouverte d’un bleu oriental Kandy House of Kolor.

• Des finitions telles que des panneaux complexes, des gouttes de freak, des rayures à la main et un lettrage à la main à une seule touche

Le prix ? Lui aussi est unique, puisque le MOSH/CHOPPER est vendu 14 200 $ soit l’équivalent de 12 121 euros.





Crédit photo et vidéo : Serial 1©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

