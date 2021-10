Les Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO et Ducati Scrambler Urban Motard viennent enrichir la gamme « Land of Joy » pour 2022. Voici les photos des deux modèles “Old School” de la marque.

1100 Tribute Pro : un hommage au bicylindre

La Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO a été créée pour rendre hommage à l’histoire du moteur bicylindre refroidi par air, cinquante ans après sa première apparition sur une Ducati, en 1971.

Créée par Ducati Scrambler en pensant aux amateurs de motos modernes et classiques et aux passionnés d’histoire de la moto, la Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO rend hommage à l’histoire et aux réalisations de la société de motos Borgo Panigale. Pour cette moto, le Centro Stile Ducati s’est inspiré d’éléments Ducati emblématiques des années 1970, tels que la livrée spéciale « Giallo Ocra « , le logo Ducati de l’époque conçu par Giugiaro et les roues à rayons, qui sont noires et s’intègrent parfaitement aux tons de la livrée de célébration. D’autres détails stylistiques distinctifs sont représentés par les rétroviseurs ronds et la selle marron avec surpiqûres spécifiques.

D’un point de vue technique, la moto possède les caractéristiques de la famille Ducati Scrambler 1100 PRO. Elle possède un design iconique et en même temps original, un châssis agile et un moteur 1 079 cm3, qui délivre une puissance de 86 ch à 7 500 tr/min et un couple de 9,2 kgm à 4 750 tr/min, caractérisé par un couple généreux dès les bas régimes.

La Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO est équipée de trois modes de conduite, chacun associé à différents modes de puissance et à divers niveaux de contrôle de traction (DTC). En outre, grâce au phare avant avec guide de lumière à LED, la moto est toujours visible et reconnaissable même en plein jour.

GALERIE IMAGES DUCATI SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO

Urban Motard : urbain et sauvage

Un autre nouveau modèle pour 2022 est la Ducati Scrambler Urban Motard : une moto créée pour vivre l’environnement urbain en se faisant remarquer par un mélange de style, de sportivité et de plaisir.

Le nom choisi pour cette dernière version évoque immédiatement l’atmosphère caractéristique des grandes villes et s’adresse à tous ceux qui vivent la ville avec énergie et enthousiasme. Le Centro Stile Ducati a interprété ces concepts en proposant une nouvelle livrée qui associe de manière inédite le blanc Star White et le rouge Ducati GP ’19 dans des graphismes dynamiques , inspirés du monde du street art et des graffitis métropolitains.

La Ducati Scrambler Urban Motard est animée par le moteur bicylindre en L de 803 cm3 à distribution desmodromique, qui délivre une puissance de 73 ch à 8 250 tr/min et un couple de 6,7 kgm à 5 750 tr/min, offrant des performances brillantes qui ne deviennent jamais intimidantes pour le pilote, garantissant une grande agilité dans le trafic urbain et du plaisir sur les itinéraires sinueux.

La référence à l’univers Motard de cette version est claire dans le choix d’éléments tels que les roues à rayons de 17″, le garde-boue avant en position haute, la selle plate et les plaques porte-numéros qui s’intègrent parfaitement au design Ducati Scrambler.

L’Urban Motard est également équipé de série d’un phare avant avec LED DRL, marque de fabrique de tous les modèles Ducati Scrambler, qui est complété par un feu arrière à LED.

GALERIE D’IMAGES DUCATI SCRAMBLER URBAN MOTARD

ABS de virage de série

Confirmant l’attention et l’engagement de Ducati pour la sécurité active de ses passionnés, le constructeur de motos de Borgo Panigale a choisi d’équiper tous les modèles Ducati et Scrambler Ducati avec l’ABS de virage, qui garantit des niveaux élevés de sécurité même lors d’un freinage avec la moto sur l’angle.

Les modèles sont également conçus pour le Ducati Multimedia System (DMS), qui permet de connecter un smartphone à la moto via Bluetooth, tandis que la prise USB positionnée sous la selle est standard.

Une Gamme 800 “Land of Joy” de 6 modèles

La nouvelle Ducati Scrambler Urban Motard rejoint la gamme 800 du « Land of Joy », aux côtés des modèles Ducati Scrambler Icon, Ducati Scrambler Icon Dark, Ducati Scrambler Nightshift et Ducati Scrambler Desert Sled. La Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO fait partie de la gamme des motos les plus performantes de la famille Ducati Scrambler, avec les modèles Ducati Scrambler 1100 Dark PRO et Ducati Scrambler 1100 Sport PRO.

Disponibles en décembre 2021

Les deux nouveaux modèles de gamme Ducati Scrambler seront disponibles chez les concessionnaires du réseau Ducati à partir du début décembre 2021. Tous les modèles Ducati Scrambler sont également disponibles dans une version 35-kW pour les détenteurs du permis A2. Les prix n’ont pas été communiqués.







Crédit photo : Ducati©

