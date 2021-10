Entretenir sa voiture fait partie des conditions incontournables pour augmenter sa durée de vie. Parmi les points à suivre, la vidange. Une étape importante pour optimiser les performances et la longévité du moteur. Monsieur Vintage revient sur cette opération à faire soi-même, ou chez un garagiste.

Optimiser son budget auto

Les Français dépensent en moyenne 25 000 euros dans l’achat d’une voiture neuve. Un budget conséquent qu’il faut amortir au mieux pour ne pas se serrer la ceinture chaque fin de mois. Pour ce faire, vous pouvez optimiser la durée de vie de votre véhicule, par un entretien sérieux et régulier. La vidange est un point à ne pas négliger et à ne surtout pas oublier. Car chaque automobile doit respecter un certain kilométrage entre chaque remplacement de l’huile moteur, qui varie entre 10 000 et 30 000 km, ou tous les ans.

Pourquoi vidanger ?

Si toutefois vous ne disposez pas de carnet d’entretien (pour les véhicules anciens notamment), basez-vous sur une vidange tous les 15 000 km. Mais pourquoi vidanger l’huile moteur direz-vous ? Et bien simplement parce que, comme pour l’huile des frites, l’huile de moteur doit être changée afin de rester saine, pour votre santé ou pour votre moteur.

Composé de nombreuses pièces mécaniques, telles que les pistons, le vilebrequin, les bielles, les soupapes et les arbres à cames. Solidaires entre eux, tous ces composants mécaniques ont besoin de lubrifiant afin de fonctionner au mieux et surtout sans frictions.

Or, pour éviter ces frictions, votre huile doit rester fluide et propre, sans aucune crasse à l’intérieur, qui pourrait venir détériorer le moteur. De plus, une vidange de l’huile permet également de réduire votre consommation de carburant, ce qui n’est pas négligeable à cette époque où le litre de sans-plomb 98 se rapproche des 2 euros le litre dans la capitale.

Comment faire sa vidange d’huile ?

Lors d’une vidange, l’ancienne huile doit être vidée. Pour cela, il faut d’abord placer un bac sous le carter à huile situé sous la voiture, puis dévisser le bouchon d’huile situé sur le haut moteur (sous le capot). Vous pouvez alors dévisser l’orifice de vidange étanche situé sur le carter d’huile. Ce dernier est une cuve métallique située sous le moteur, qui contient l’huile des bas et haut moteur. L’idéal est de remplacer le filtre à huile par la même occasion. Une fois la vidange effectuée et le filtre remplacé, refermer le carter d’huile, refaites le niveau d’huile moteur avec une huile neuve (versez 4 litres d’huile neuve dans le bouchon prévu à cet effet, dans le moteur) puis démarrez la voiture.

Laissez tourner le moteur 5 minutes, éteignez-le puis, sur une surface plane, attendre un peu que le niveau d’huile ne retombe et remesurez-le jusqu’à atteindre le bon niveau sur la jauge.

Il arrive parfois que vous deviez remplacer le carter d’huile, si celui-ci a été détérioré après un choc sous votre voiture. S’il vient à être perforé, l’huile peut alors s’échapper et vous risquez une casse moteur. Pour vérification et remplacement, mieux vaut dans ce cas faire appel à un professionnel.

Pensez à vérifier le niveau d’huile

Faire régulièrement ses vidanges est une chose, mais il ne faut pas oublier qu’avec le temps qui passe, le niveau d’huile diminue. C’est la raison pour laquelle vous devez regarder le niveau d’huile moteur. Pour cela et si vous venez de rouler, vous devez attendre quelques minutes afin que l’huile du moteur puisse redescendre dans le carter.

Pensez à la planète

Une fois votre vidange terminée, vous allez vous retrouver avec quelques litres d’huile sale sur les bras. Sachez qu’il est interdit de les jeter n’importe où sous peine d’amende et que c’est très mauvais pour la planète si vous déverser l’huile de vidange dans le sol directement.

Il est important de mettre cette huile vidangée dans des bouteilles ou dans un jerrican, que vous apporterez dans la déchetterie de votre commune, pour récupération et recyclage.

Crédit photo : Pixabay©

