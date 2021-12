Tous les moteurs à combustion possèdent un système d’allumage, hormis les motorisations Diesel. Monsieur Vintage vous explique de façon simple le fonctionnement de ce procédé, en vous listant les indices qui peuvent vous amener à revoir votre allumage.

Les moteurs à combustion possèdent tous un système d’allumage. Tous ? Pas tout à fait puisque les motorisations Diesel en sont dépourvues, nous verrons pourquoi en bas d’article. Pour savoir ce qu’est un système d’allumage, Monsieur Vintage vous donne les principes de base de ce procédé.

Il suffira d’une étincelle

Comme le chantait Johnny Hallyday dans son morceau “Allumer le feu” composé par Pascal Obispo et écrit par Zazie en 1998, “Il suffira d’une étincelle pour allumer le feu !”, et bien il en est de même pour que votre moteur démarre. Il suffit d’une étincelle pour que le cœur de votre auto s’emballe et vous emmène vers l’aventure.

Cette étincelle, c’est celle qui se logera en haut de vos bougies pour que la magie opère mais pour ce faire, tout un procédé existe, le voici :

Tout part de la batterie. Toutes les voitures en possèdent. Celle-ci, d’une tension de 12 volts, envoie le jus vers la bobine. Cette dernière a pour fonction de transformer la tension de 12 volts en une tension beaucoup plus élevée, qui varie de 20 000 à 50 000 volts en fonction du véhicule.

Cette dernière envoie l’énergie transformée vers le distributeur d’allumage, vous savez cet appareil surmonté de ce qu’on appelait jadis la tête de Delco, d’où partent les fils qui vont vers la chambre à combustion, où se trouvent les bougies. C’est cette tête de Delco que les méchants retirent dans la plupart des films où l’on voit quelqu’un qui veut empêcher une voiture de démarrer, arracher ce dispositif.

Ce distributeur d’allumage envoie l’étincelle à la bougie qu’il faut, pour enflammer le mélange air/carburant dans la chambre de combustion, et le tour est joué, la voiture démarre !

Système d’allumage. Illustration tirée du site euautopieces.fr

Pas pour le Diesel

Les motorisations Diesel et d’après notre conseiller technique en mécanique Michaël, sont dépourvues de ce système, puisque dans un moteur Diesel, l’allumage est obtenu par compression de l’air. Les blocs Diesel sont équipés en revanche de bougies de préchauffage, pour une meilleure combustion du gasoil. Jadis, ces bougies de préchauffage occasionnaient un temps d’attente avant le démarrage, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Mais pour un moteur essence, le mélange carburant/air s’enflamme grâce à une étincelle.

Aujourd’hui, sur les voitures récentes et grâce à l’électronique, la tête de Delco a disparu. L’évolution des moteurs, avec le temps, a fait qu’il n’y a plus de passage entre la bobine et le distributeur, ça passe directement de la bobine à la bougie.

Les signes qui peuvent révéler un problème d’allumage

Pour celles et ceux qui possèdent encore un système d’allumage traditionnel, voici quelques signes qui peuvent révéler un problème d’allumage sur votre voiture :

• Le moteur ne démarre pas

Il faut prévoir de remplacer les bougies

• Le ralenti est irrégulier

Prévoir de vérifier et remplacer les câbles d’allumage

• Il y a des ratés moteur à l’accélération

Vérifier qu’il n’y a pas d’eau sur la bobine, sur les bougies ou les câbles

• Le moteur est en surchauffe

Cela peut venir d’une usure des bougies d’allumage. Prévoir de les changer

• Il y a des bruits de pétarade à l’échappement

Cela peut révéler un mauvais réglage du point d’allumage, ou des bougies de mauvaise puissance thermique.

• La consommation d’essence augmente

Il est possible que vos câbles d’allumage soient endommagés

• L’équipement électrique fonctionne mal

Vérifier le système d’allumage. Il est possible qu’une cosse soit brûlée.

Quoi qu’il en soit, prévoyez de bien vérifier votre système d’allumage une fois par an, ou demandez à votre garagiste de le faire.

Conseiller technique auto pour Monsieur Vintage : Michaël Pillon

