La hausse du prix des assurances auto est-elle justifiée ?

Le coût des assurances auto va augmenter pour l’année 2022. Un paradoxe quand on sait que sur 2020 et 2021, les Français ont moins roulé en raison de la pandémie de Covid-19, tenus de rester chez eux lors des différents confinements. Les accidents ont également diminué alors, qu’est-ce qui justifie une hausse, si modérée soit-elle ?

Hausse prévue en 2022

Le cabinet de conseil Facts & Figures spécialisé dans les assurances prévoit une augmentation des primes d’assurance auto pour 2022. Étonnant en regard de la baisse d’utilisation des voitures par les particuliers, en 2020 comme en 2021 en raison du confinement. Dans le même temps, le nombre d’accidents de la route a diminué sur cette période.

+2% en 2021

Déjà en 2021, certaines compagnies avaient revu leurs tarifs à la hausse, jusqu’à +2% d’augmentation, alors que les assureurs ont réalisé une économie de 2 milliards d’euros l’année 2020 (source UFC-Que choisir). Dans le même temps, seules 2 compagnies sur les 12 plus importantes en France décidaient de geler leurs prix. De quoi envisager la résiliation d’une assurance auto pour les usagers qui avaient souscrit chez un assureur qui n’a pas hésité à augmenter le montant de ses primes.

Nouvelle augmentation en 2023

Économies, baisse des accidents de 20% en 2020, tout aurait dû amener les assureurs à diminuer leurs tarifs. Pourtant, la hausse moyenne a été de +1,5% en 2021 et elle devrait se situer entre +0,5% et +1% en 2022. Pour 2023, il faudra s’attendre à une nouvelle augmentation, de l’ordre de +2,5%. On peut par conséquent se demander si l’augmentation (injustifiée ?) de l’assurance auto (ou autre ancre naturelle, 100% libre) n’est pas une façon de faire de l’argent sur le dos des automobilistes ?

Une augmentation justifiée ?

Qu’est-ce qui peut bien justifier ces augmentations ? Selon le porte-parole de l’Automobile Club Association, Yves Carra, ces hausses sont justifiées. “Quand une voiture doit être réparée aujourd’hui, cela coûte de plus en plus cher en raison de l’électronique et de la hausse du prix des pièces détachées” a-t-il déclaré.

Il est vrai qu’en 2021, de plus en plus de véhicules sont bardés d’électroniques avec les voitures électriques, de plus en plus nombreuses, le prix des réparations a augmenté en raison des composants électroniques embarqués, ce qui engendre plus de dépenses chez les assureurs.

Dans le même temps, le montant des primes d’assurance habitation va lui aussi augmenter. La raison ? Le réchauffement climatique. En raison des catastrophes naturelles, de plus en plus nombreuses, les assureurs ont vu leurs coûts se multiplier par 2,4 entre 2016 et 2021, par rapport à la période 2011-2015 (source : Caisse Centrale de Réassurance). Il faudra prévoir entre +1% et +1,5% en 2022 pour assurer votre logement.

Une solution : faire jouer la concurrence

Face à ces augmentations récentes et à celles prévues en 2022, même si elles restent “raisonnables”, n’hésitez pas à faire jouer la concurrence. L’apparition de nouveaux acteurs du côté des assureurs en ligne peut être une solution intéressante, avec des tarifs qui peuvent être diminués par deux. Pour rappel, vous pouvez résilier votre assurance après un an de contrat. Passé ce délai, vous le faites quand vous le souhaitez et la plupart du temps, le nouvel assureur se charge d’annuler vos anciens contrats.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : assurance auto