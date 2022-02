La Peugeot 104 a été présentée au public lors du salon de l’auto de Paris en octobre 1972. D’abord produite en version berline bicorps 4 portes, elle s’est ensuite déclinée en coupé, en 1974. La 104 était à l’époque, la berline la plus courte au monde, avec seulement 358 cm de longueur. Elle fête ses 50 ans cette année.

La plus courte des berlines au monde

C’était la plus courte des berlines au monde quand elle est sortie, avec son petit 3,58 mètres de longueur. Ce qui ne l’empêchait pas d’accueillir 4 passagers, dans un habitacle épuré mais fonctionnel. C’était l’époque où les voitures étaient petites (la 104 était large de seulement 1,52 mètre), même celles que l’on croyait grandes, comme la Renault 16 ou la 404 de Peugeot qui aujourd’hui, paraissent bien frêles en comparaison de nos modèles contemporains. Pour exemple, la Renault 16 de 1965, première “voiture à vivre” du segment moyen, mesurait 4,23 mètres de long pour 1,65 mètre de largeur, alors qu’aujourd’hui, une Renault Megane affiche 4,36 mètres sur 1,91 mètre.

L’époque des petits gabarits

À cette époque des seventies, les autos étaient chaussées de pneus étroits, de jantes en acier, n’avaient pas de vitres fumées et pourtant, elles roulaient, simplement, ce qu’on demande à une voiture au fond. La Peugeot 104 elle, pouvait atteindre les 135 km/h, aidée par son petit 4 cylindres en ligne de 954 cm3 développant 46 chevaux. Posée sur des pneus de 135 x 13, elle était équipée de freins à disques à l’avant et à tambours à l’arrière. Elle pesait 760 kg et ses lignes générales avaient été établies en collaboration avec le célèbre carrossier italien Pininfarina.

Une version Coupé mesurant un tout petit 330 cm est sortie en 1974, ainsi que des versions sportives: la ZS en 1976 (80 cv) et la ZS 2 en 1979 (93 cv). Des modèles rares en occasion et qui peuvent, pour la ZS 2, dépasser les 40 000 euros si la voiture est entièrement rénovée.

Petit format et petit prix

À sa sortie, la Peugeot 104 était vendue 12 200 francs. Un petit budget qui faisait de la 104 la moins chère des Peugeot. Il s’en est vendu 1 624 992 unités, entre 1972 et 1988, dernière année de sa production dans les usines de Mulhouse.

La cote en occasion

Aujourd’hui, la Peugeot 104 est cotée entre 3 000 et 10 000 euros pour un modèle Coupé ZS, en fonction de l’état du véhicule. Comptez entre 2 000 et 6 000 euros pour une version GL. Et si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Peugeot 104 Sundgau (du nom du territoire situé au sud de l’Alsace), première série spéciale de Peugeot sortie pour les 15 ans de l’usine de Mulhouse, gardez-la précieusement ou vendez-la au prix fort, car c’est devenu un modèle très rare. Il n’en fût produit que 1 200 exemplaires, tous vendus sur le territoire français.

La version Sundgau était une Peugeot 104 GL 4 portes luxueusement équipée et recevait le moteur de la ZS, un petit 1,1 litre qui développait 66 chevaux.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

