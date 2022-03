“Boulevard de la mort” ce soir à 21H00 sur ARTE

La chaîne ARTE diffusera ce dimanche 27 mars 2022 à 21H00 le sixième film de Quentin Tarantino : Boulevard de la mort. Un long métrage sorti après Kill Bill 2 le 6 juin 2007 qui n’avait pas fait l’unanimité chez les spectateurs. Il est même considéré à ce jour comme le Tarantino le moins aimé du public. Quinze ans après sa sortie, il est malgré tout devenu un film culte bourré de scènes jubilatoires.

ARTE diffusera ce soir le film Boulevard de la mort. C’est le sixième opus du génie Tarantino, biberonné aux films de Blaxploitation, de Kung Fu, aux westerns spaghettis, au cinéma japonais, coréen et d’exploitation. Sorti sous la forme d’un double programme Grindhouse aux États-Unis, qui comprenait Boulevard de la mort et Planète Terreur, le concept n’a pas attiré les spectateurs. Le film est sorti seul en France mais il n’a pas reçu, là non plus, le succès attendu par le réalisateur avec “seulement” 663 274 entrés dans l’hexagone.

Avec un budget de 53 millions de dollars, Boulevard de la mort n’en n’a rapporté que 55,2. Un échec pour le réalisateur palmé de Pulp Fiction. Avec les années, sa pellicule craquante à l’ancienne et certaines scènes mémorables, Boulevard de la mort, comme Planète terreur, sont devenus des films cultes auprès des aficionados de Tarantino.

Le synopsis

C’est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy d’Austin, peut enfin se détendre avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce trio infernal, qui vit la nuit, attire les regards dans tous les bars et dancings du Texas. Mais l’attention dont ces trois jeunes femmes sont l’objet n’est pas forcément innocente.

C’est ainsi que Mike, cascadeur au visage balafré et inquiétant, est sur leurs traces, tapi dans sa voiture indestructible. Tandis que Julia et ses copines sirotent leurs bières, Mike fait vrombir le moteur de son bolide menaçant.

Boulevard de la mort regorge de scènes bien croustillantes, de tôles froissées, de jolis pieds si chers à Tarantino, de bolides bien vintages, de couleurs Pulp, de musiques bien choisies et propose une course-poursuite mémorable en voitures, à ne surtout pas rater.

Au volant de sa Chevrolet Nova, le balafré Kurt Russel cherche sa future proie, entouré de V8 mémorables tels que la Dodge Challenger RT, ou la Dodge Charger RT, sans oublier une superbe Ford Mustang Fastback. Véritable référence aux bolides vintage, Boulevard de la mort rend également hommage aux road-movies de série B des années 70, pour le plus grand plaisir du spectateur.

À noter qu’on retrouve au casting du film Zoë Bell, la doublure cascade d’Uma Thurman dans Kill Bill. Elle joue cette fois son vrai rôle, celui d’une cascadeuse, forcément.

Boulevard de la mort – ARTE – dimanche 27 mars 2022 à 21H00 – durée : 1H50 – genre : road-movie/horreur – réalisation : Quentin Tarantino – casting : Kurt Russel, Rosario Dawson, Zoë Bell, Vanessa Ferlito.

