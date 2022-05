DAYTONA 73 X MISS JAPAN sur le Wonder Rallye 2022

La deuxième édition du Wonder Rallye se déroulera du 15 au 19 mai 2022. Pour ce nouvel opus, la marque de vêtements DAYTONA 73 sera partenaire de l’équipage MISS JAPAN.

Des Baux à Monaco

La deuxième édition du Wonder Rallye aura lieu du 15 au 19 mai 2022. Le départ se fera des Baux de Provence pour rejoindre Monaco, en passant par Le Castellet et Mezel. Ce rallye 100% féminin propose un programme raffiné et varié à l’ensemble des participantes, dans une ambiance délicieusement néo-rétro.

DAYTONA 73 sera cette année partenaire de l’équipage MISS JAPAN du Wonder Rallye 2022, avec un équipage composé de Claire d’Achon, et de Nahide Ennam. Cette nouvelle aventure conjuguée au féminin met en scène l’iconique modèle de blouson OLIVERA , personnalisé pour l’évènement avec des patchs MISS JAPAN. Le modèle édité sera aux couleurs de la Mazda 929 coupé D de 1979. Il sera vendu sur le site de Daytona 73 au prix de 299 euros.

Micro-interview de l’équipage

Comment avez vous eu l’envie de former cet équipage ?

Claire : En octobre dernier, j’ai découvert le Wonder Rallye, donc je me suis mise en quête d’une copilote et j’ai contacté mon entourage pour passer le message. Un de mes anciens collègues, avec qui nous sommes devenus amis, m’a tout de suite mise en relation avec une de ses employées. Ca a tout de suite accroché avec Nahide lorsque je lui ai proposé de devenir ma copilote. C’est une personne passionnée et enthousiaste, qui a une expérience incroyable dans le milieu de la course automobile !

Nahide : C’est grâce à mon directeur que j’ai pu rencontrer Claire, et ça a matché de suite. Elle est passionnée et passionnante, on va faire un sacré binôme, j’ai hâte d’être au départ du rallye !

