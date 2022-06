Quel financement choisir pour l’achat d’une voiture ?

Acheter un véhicule n’est pas une mince affaire. Second poste de dépense des ménages français, après le logement, la voiture représente un budget important, que ce soit à l’achat ou dans la durée (révisions, entretien, carburant, assurance, décote). Pour vous aider à réaliser le meilleur achat possible, Monsieur Vintage vous propose un focus sur les critères de choix et les différents types de financement qui existent aujourd’hui, pour ne pas vous tromper.

Les véhicules : second poste de dépenses

Les transports représentent le deuxième poste de dépense des ménages français, avec 173,8 milliards d’euros par an (source : Insee, chiffres de l’année 2018). Sur ces 173,8 milliards, 43,8 sont consacrés à l’achat de véhicules (neufs ou d’occasions). Ce poste vient derrière le logement (325 milliards d’euros par an) et devant l’alimentation/boissons avec 162,2 milliards d’euros dépensés chaque année. Trois postes de dépenses qui, à eux seuls, représentent 40,5% des dépenses globales des ménages sur une année (total des dépenses année 2018 = 1 628,8 milliards d’euros source Insee). Compte-tenu du montant important que représente l’achat d’un véhicule (25 000 euros en moyenne sur le neuf et 15 000 euros en moyenne sur l’occasion), il est important de bien choisir sa voiture et son crédit auto. Parce qu’il est souvent plus avantageux de contracter un financement, même si vous disposez de cash, on vous explique pourquoi.

Avant d’envisager le financement que vous allez mettre en place pour l’achat de votre véhicule, il est primordial de définir les critères de choix de votre future auto. Ces derniers peuvent rapidement faire grimper le prix de la voiture que vous choisirez :

Qui va conduire la voiture ? Vous ou votre femme ? La réponse à cette question permettra de choisir le modèle le mieux adapté au conducteur (boîte auto ou pas ? Petite ou grande ? Haute ou basse ? Couleur ?)

Quelle utilisation allez-vous en faire ? L’usage sera-t-il ponctuel ou régulier (important pour la place et le confort)

Combien de kilomètres allez-vous réaliser par an (détermine le type d’énergie à choisir)

Avez-vous des enfants ? Si la réponse est OUI et que vous avez 4 bambins, il faudra se tourner vers un véhicule 7 places, avec un choix réduit, ou acheter un Gros break/Suv si vous avez 3 enfants. Si vous n’avez pas d’enfants, vous pouvez envisager une voiture 3 portes et pourquoi pas, une sportive 2 places.

Pourquoi privilégier un crédit auto ?

Si vous n’avez aucun apport, vous n’aurez forcément pas le choix, vous devrez passer par un crédit pour acheter votre véhicule. Si en revanche vous disposez de cash, même d’une somme importante, il est conseillé de le conserver et de demander un financement et ce, pour 4 raisons :

Si vous faites de l’investissement locatif (ou autre) d’un rendement intéressant ; 8% en moyenne sur le locatif, il vaut mieux prendre un crédit auto qui ne vous coûtera que 2 à 3% (maxi 4% en fonction du montant et de la durée). Ce qui vous laisse une marge positive de 6%.

Votre argent disponible fructifiera le temps du crédit

Vous disposerez d’un capital de côté en cas de coup dur

Cet argent de côté peut vous aider à décrocher un crédit, même si vous n’êtes pas salarié (CDD ou auto-entrepreneur par exemple). C’est une garantie pour le banquier.

Avec ou sans apport ?

Nous ne saurions mieux vous conseiller qu’en comparant les différents taux et prestations des différentes banques sur le marché pour réaliser la meilleure opération financière, c’est le point de départ. Après, il s’agit de savoir si vous allez prendre un crédit avec apport, ou sans apport.

L’avantage de l’apport est double. En fait, il dépend du montant du véhicule que vous souhaitez acquérir, en tenant compte de votre taux d’endettement. Si vous êtes déjà à 33% (taux d’endettement maximal autorisé par la loi pour les ménages) de charges à sortir chaque mois rien qu’avec votre financement immobilier, oubliez le crédit sans apport. Il ne passera pas.

Second avantage, l’apport vous permettra d’avoir un coût de crédit inférieur pour votre achat, car le montant et la durée de remboursement seront plus bas, pensez-y. Enfin et parce qu’un financement auto est limité à 75 000 euros, l’apport vous sera indispensable si vous souhaitez acheter une auto à 100 000 euros.

Prendre un crédit sans apport est possible et intéressant si vous n’êtes pas, au préalable, endettés à 33% et qu’il vous reste donc de la marge. Cela vous permettra de garder votre argent de côté, en cas de coup dur par exemple, comme vu précédemment.

Crédit affecté ou non-affecté ?

Le crédit se décline en deux types de contrat : crédit affecté ou non-affecté. Le crédit affecté, comme son nom l’indique, est destiné à un bien particulier. Il est lié à un produit et si le crédit est refusé par la banque, la vente est annulée. Ce qui représente un avantage en vous évitant d’accepter n’importe quel taux de financement. Il est plus facile à obtenir qu’un crédit non affecté mais la liberté d’utilisation est réduite. Dans le cas d’un achat de véhicule, l’affectation des fonds est indiquée dans le contrat.

Un crédit non-affecté peut être utilisé pour n’importe quelle dépense que vous envisagez d’engager. C’est son avantage principal. Il est souvent utilisé pour financer un voyage ou un mariage, par exemple. Les deux principaux inconvénients sont le taux, qui est un peu plus élevé et il est plus difficile à obtenir. Dans le cas d’un achat de véhicule, nous conseillons le crédit affecté.

Les principaux types de crédit

Penchons-nous maintenant sur les différents types de crédit qui existent sur le marché :

Le crédit auto classique

Il s’agit d’un crédit à la consommation affecté à l’achat d’une automobile, qu’elle soit neuve ou d’occasion. La banque paie le véhicule comptant au concessionnaire, charge à vous de la rembourser au travers d’un échéancier. Le montant maximal d’un crédit auto est de 75 000 euros.

Le crédit à la consommation

Également limité à 75 000 euros, il ne peut pas être utilisé pour l’achat ou la construction d’un bien immobilier. Il en existe 2 types : affecté et non-affecté vus précédemment. Il inclut les opérations de regroupements de crédits, les crédits travaux, les découverts bancaires remboursables dans un délai supérieur à un mois, les crédits auto, les crédits gratuits de plus de trois mois et les LOA.

Le crédit report

Le report de crédit est une solution qui consiste à reporter partiellement ou totalement le remboursement de vos mensualités. Il doit être réalisé en accord avec la banque et sur une durée déterminée (1,3,6 mois). Ce report ne s’applique qu’aux crédits immobiliers ou à la consommation. Il est impossible de reporter un PTZ (Prêt à Taux Zéro) conventionné par l’État ou un PEL (Prêt d’Épargne Logement). Ce crédit report a été beaucoup utilisé avec la crise sanitaire, pour les ménages les plus touchés. À noter que l’organisme prêteur peut refuser le report.

La LOA (Location avec Option d’Achat)

Il s’agit d’une location d’auto sur une période déterminée à l’avance (de 24 à 60 mois en général) avec la marque. L’avantage de cette formule est que vous aurez la possibilité, en fin de contrat, de racheter le véhicule dont vous étiez jusqu’alors locataire. Inconvénient : il faut apporter un 1er loyer d’une valeur moyenne de 15% du prix du véhicule neuf.

La LLD (Location Longue Durée)

C’est également une location, sans possibilité de rachat du véhicule. L’avantage : vous n’avez aucun apport à donner. Autre avantage : l’entretien, les réparations en cas de panne et l’assistance sont comprises dans la mensualité.

Vous voilà parés pour choisir le meilleur financement de votre auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. Cependant, si vous faites partie de ceux qui se sont vu refuser leur crédit, sachez qu’il existe quelques solutions de sauvetage que nous vous déroulons ci-dessous :

Les primes d’État

La prime à la conversion

La prime à la conversion a été mise en place pour inciter les automobilistes à acheter un véhicule moins polluant, en remplacement de votre auto. Il s’agit ni plus ni moins de l’ancienne prime à la casse. Elle concerne les véhicules immatriculés avant 2011 pour un Diesel et avant 2003 pur une voiture essence. Cette prime peut être utilisée pour une location avec option d’achat, son montant maximal est de 3 000 euros pour l’achat d’une auto thermique neuve ou d’occasion (Crit’Air 1) et de 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique, ou hybride rechargeable neuf ou d’occasion.

Le bonus écologique pour achat d’un véhicule électrique

Là aussi il s’agit d’inciter les Français à acheter des véhicules propres. Pour cela, le véhicule acheté (neuf ou d’occasion) doit rejeter moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Attention : ce bonus n’est appliqué que pour l’achat de véhicules électriques, ou fonctionnant à l’hydrogène. La prime s’élève à 27% du prix plafonné à 6 000 euros pour un véhicule électrique de moins de 45 000 euros.

La prime s’élève à 2 000 euros pour un véhicule électrique dont le prix de vente est compris entre 45 000 et 60 000 euros, ou une auto à hydrogène de plus de 60 000 euros.

Prime au rétrofit

Le rétrofit, c’est l’opération qui consiste à transformer une auto à moteur thermique en voiture à moteur électrique. Le nouveau véhicule ne polluant pas, l’État a décidé d’attribuer une prime pour soutenir cette conversion. Elle est fixée à 80% du prix d’achat dans une limite de 5 000 euros, si votre revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros. Si votre revenu est supérieur à 18 000 euros, le montant de l’aide est de 2 500 euros.

Aide au super éthanol E85

La ville, le département ou la région aident parfois à la conversion d’un véhicule au super éthanol. Ce carburant est un mélange d’un biocarburant : l’éthanol et d’essence : du sans plomb 95. Pour que votre voiture roule au super éthanol, vous devez obligatoirement faire installer par un professionnel agréé un boitier spécifique, appelé aussi kit bioéthanol. Ce kit vaut entre 700 et 1 600 euros, en fonction de votre moteur. Gros avantage du super éthanol : son prix à la pompe (0,70 euro par litre).

Le microcrédit

Le microcrédit est un dispositif pour aider les personnes qui ne peuvent pas accéder aux crédits bancaires traditionnels et/ou qui sont interdits bancaires (dans ce cas il vous faudra l’accord de la Banque de France). Vous devez être accompagné par un travailleur social. Le montant du crédit va de 300 à 5 000 euros, pour une durée maximale de 5 ans. Le taux varie entre 1,5 et 4%. À noter que le microcrédit peut être utilisé pour effectuer des réparations.

Aide de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

Moins connue, cette aide de la CAF peut être utilisée pour l’achat ou l’entretien d’un véhicule. Pour en bénéficier, vous devez être allocataire de la CAF, disposer de revenus modestes et justifier de l’obligation d’avoir une voiture pour vous rendre à votre travail.

Pour savoir si vous êtes éligible, contactez votre CAF. L’aide peut être versée sous différentes formes ; crédit gratuit, subvention non remboursable, système crédit/subvention.

L’aide aux travailleurs intérimaires

Saviez-vous qu’en tant que travailleur intérimaire, vous pouvez bénéficier d’une aide dont le montant varie de 1 600 à 12 000 euros. Cette aide peut être utilisée pour l’achat, ou la réparation d’un véhicule pour remise en état. Pour l’obtenir, vous devez contacter le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT)/ La durée maximale de remboursement du prêt est de 60 mois

L’aide de Pôle Emploi

Une aide très peu connue, celle du Pôle Emploi. L’organisme public s’est associé avec la marque hexagonale Renault pour aider les demandeurs d’emploi à acquérir un véhicule neuf ou d’occasion. La marque Renault propose ainsi via son programme solidaire Mobilize des autos neuves ou d’occasion à un prix défiant toute concurrence puisqu’il s’agit du prix coûtant ! Le programme fonctionne également pour l’entretien de votre auto, qui sera fait à prix coûtant au travers du réseau GRS (Garages Renault Solidaires).

Crédit photo : Ford©

