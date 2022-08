Dans un monde où l’écologie est sur toutes les lèvres, il est un véhicule qui continue de plaire : le pick up ! Best-seller aux États-Unis, cet utilitaire possède également sa communauté d’aficionados en France.

Il continue de séduire

Le pick up continue de séduire. Même si le marché hexagonal est sans commune mesure avec celui des États-Unis, il a connu une évolution régulière de ses ventes entre 2013 et 2017, avec 20 653 unités vendues (source : cabinet d’expertise automobile Jato). Aujourd’hui, il s’en vend 15 500 par an (15 430 en 2019), un tassement lié à la suppression de l’exemption de malus écologique dont bénéficiait le pick up en France jusqu’à fin 2018.

En tête des ventes US

Aux États-Unis, pays où naquit le pick up en 1917 sous la forme du Ford modèle TT, ce marché est gigantesque ! Pour l’année 2021, il s’est vendu 15,1 millions de voitures chez l’Oncle Sam et dans le trio de tête du classement, on retrouve trois pick up qui, à eux seuls, représentent 12% du marché américain, avec 1 815 166 unités vendues.

Les motivations d’achat

Adapté aux dimensions de l’Amérique, le pick up est, là-bas, le véhicule idéal et indispensable de chaque ménage américain. En France et en Europe, les motivations d’achat sont différentes, avec en tête l’absence de malus écologique pour les modèles simple cabine ou cabine approfondie (depuis le 1er janvier 2019 les modèles double cabine sont soumis au même malus que les voitures particulières).

Le côté utilitaire plaît également beaucoup dans l’hexagone, couplé à une transmission intégrale et des dimensions certes imposantes, mais réduites versus les modèles américains, une grosse capacité d’emport et un confort nettement amélioré, avec un équipement complet. Longtemps dominé par les modèles asiatiques, le marché français du pick up a vu arriver de nouveaux fabricants ces dernières années, comme Volkswagen avec son Amarok, qui a su séduire une partie des fans du genre.

Lancé en 2010 et restylé en 2016, l’Amarok phase II a été présenté le 7 juillet dernier et arrivera en concessions à la fin de l’année 2022. Plus long de 9,6 centimètres, il offrira plus d’espace aux passagers arrière, plus de modernité et une capacité de chargement de 500 kilos.

Crédit photo : Volkswagen©

