Le retour de la cassette avec le lecteur/enregistreur Thomson RK200CD

Chez Monsieur Vintage, on n’est pas peu fiers de notre slogan : « Le passé a de l’avenir ». Cinq mots qui se confirment chaque jour, comme ce 1er juillet 2020 où le fabricant français Thomson nous annonce la sortie d’un lecteur radio-cassette. Un produit qui revient des années 80 et qui, à l’instar des platines vinyles, connaît un succès grandissant.

Le retour de la cassette audio

Après le vinyle et l’instantané, voici le grand retour de la cassette audio ! Icône des années 80, elle s’inscrit dans une vague de nostalgie célébrée également par les séries et le cinéma. Signe qui ne trompe pas, des artistes ressortent leurs albums en cassette et les ventes augmentent année après année. Suivez la tendance avec le Radio-Cassette-CD de Thomson qui permet d’enregistrer très simplement et qui mettra l’ambiance, même loin d‘une prise de courant !

Le retour du support physique

Après l’avènement du digital, tout support matériel pour l’audio, la photo et la vidéo semblait voué à disparaître des étals et même de notre mémoire collective, si ce n’est à travers de films historiques et peut-être un jour de musées de l’ère analogique. La première surprise est venue du vinyle qui a connu un revival sans précédent. Certes l’argument d’un son plus chaud, plus réel et moins lissé est tout à fait valable mais c’est avant tout le désir de posséder un objet en relation avec l’œuvre artistique qui a séduit, et particulièrement les plus jeunes qui ne l’ont pas connu quand c’était le seul support d’enregistrement. Puis cela a été au tour de l’instamatic en photo. Alors que l’impression se fait sur de tous petits formats et que le coût à la photo est élevé, la photo instantanée a connu un revival massif, avec des fabricants qui n’arrivent pas à satisfaire la demande. L’explication est simple ! Même si l’œuvre en soi n’est pas matérielle, le plaisir de posséder et de partager un objet réel rassure en ces temps du tout virtuel.

C’est au tour de la K7

La voie était donc toute tracée pour le retour d’un autre support mythique : la cassette audio, ou K7 pour les intimes. Objet culte des années 80, elle a démocratisé l’enregistrement de la musique en miniaturisant et en enfermant dans un boitier facilement manipulable les bandes magnétiques connues depuis longtemps sous forme de bobines. C’est surtout l’apparition du baladeur en 1979 qui a rendu la cassette si populaire car pour la première fois il était possible d’emporter sa musique sur soi pour l’écouter là où on voulait. Si la qualité sonore n’est pas parfaite, il en va tout autrement pour l’aspect pratique et émotionnel. Enregistrer avec un magnétophone à cassettes est d’une simplicité extrême, il suffit d’appuyer sur la touche correspondante !

Vive les « eighties »

C’est l’aspect émotionnel et la nostalgie des années 80 qui constitue la première motivation pour un retour de la cassette. Cette époque a le vent en poupe, largement soutenue par l’industrie du divertissement, à l’image de la série culte Stranger Things dont la bande originale est disponible en cassette audio ! L’année dernière, la chanteuse Björk a réédité tous ses albums en cassettes multicolores ! les chiffres viennent étayer cette tendance avec aux États Unis et au Royaume Uni, précurseurs du phénomène, des croissances à deux chiffres depuis 2018 et plus de 400 000 cassettes vendues dans le monde cette même année. En parallèle, les lecteurs reviennent en force aussi avec des enregistreurs au format compact et des baladeurs en vente partout.

Radio-cassette CD nomade

Thomson a choisi un autre chemin unique en son genre avec le RK200CD qui est un tout-en-un compact avec radio FM analogique, lecteur de CD et bien sûr enregistreur à cassette en face avant. Très « eighties » avec sa sympathique bouille arrondie, il dispose de deux haut-parleurs large bande de part et d’autre du magnétophone pour un son stéréo équilibré ! Son format compact (23 x 13 x 13 cm) rend le transport aisé et il est autonome avec une alimentation sur « grosses » piles LR14 en alternative au secteur. Pour le transport, une poignée dépliable est prévue sur le dessus. Surtout, on pourra enregistrer sur cassette, la radio ou un CD en qualité stéréo, par simple appui sur un bouton. L’enregistreur cassette – radio – CD portable RK200CD est tendance, c’est certain.

Son prix public conseillé est de 49,99 euros. Pour découvrir et commander le radio-cassette Thomson RK200CD, cliquez sur ce lien.

Et pour celles et ceux qui se demandent où trouver les fameuses cassettes audio des années 80, sachez que la FNAC en commercialise, vous en trouverez également chez Cdiscount, e-bay, Amazon etc … Comptez 7 à 8 euros la cassette.

Crédit photo : Thomson©

Étiquettes : cassettes audio