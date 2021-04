De nouveaux enregistrements de Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain .. Créés par l’intelligence artificielle de Google

Pour sensibiliser le public et le monde de la musique aux problèmes de santé mental que rencontrent les professionnels du secteur, l’association Over The Bridge propose de nouveaux morceaux de chanteurs disparus, grâce au programme d’intelligence artificielle de Google.

L’association canadienne Over The Bridge a pour vocation de venir en aide aux artistes professionnels de la musique, qui souffrent de problèmes de santé mentale. Partant du constat que l’usage de drogues dans l’industrie de la musique est normalisé et même glamour depuis plus de cent ans, Over The Bridge aide et supporte les professionnels de la musique à sortir de leurs addictions.

Le club des 27

Pour continuer leur combat et sensibiliser le public comme les artistes, les responsables de cette association ont eu l’idée de faire appel au programme d’intelligence artificielle de Google, baptisé Magenta et présenté en juin 2016, afin de créer une compilation inédite appelée Lost Tapes of the 27, en référence aux légendes de la musique disparus à l’âge de 27 ans et surnommées « Le club des 27 » ; Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse.

Pour ce faire, le programme Magenta a analysé 30 titres de chaque artiste, en étudiant les percussions et donc le rythme, les paroles, les mélodies, les solos de guitare et tous les accords, sans oublier la voix.

De vrais chanteurs

Après ce décorticage complet, Magenta a créé de nouvelles mélodies basées sur le style de l’artiste, mais également du texte. Une fois les nouvelles compositions de Magenta produites, des intervenants en chair et en os ont affiné les morceaux au niveau du texte. La voix quant à elle est bien humaine, puisque les morceaux de Magenta sont interprétés par de vrais chanteurs, dont la voix est proche de celles des artistes « copiés ».

Selon l’association Over The Bridge, 71% des musiciens déclarent avoir subi des crises d’anxiété et de panique, 68% d’entre eux ont connu des cas de dépression et les tentatives de suicide des travailleurs de l’industrie de la musique représentent plus du double de celles de la population globale. Il est possible de les aider en se rendant sur le site overthebridge.org et en faisant une donation.

Les morceaux de la compilation Lost Tapes of the 27 peuvent être écoutés sur YouTube, Spotify ou sur le site de l’association en cliquant ici.

Ci-dessous, le morceau Drowned in the sun composé par Magenta sur la base des morceaux du groupe Nirvana. Le chant est assuré par Eric Hogan.

Crédit photo : Greg Gebhardt©-Wikimedia

