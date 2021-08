Le batteur des Rolling Stones est mort à l’âge de 80 ans. Charlie Watts avait rejoint le groupe peu de temps après sa formation, en 1963. Depuis, il a fait partie du plus célèbre groupe de rock’n’roll de la planète, tout en menant une carrière solo en parallèle.

« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts« , a indiqué dans un communiqué son agent. Le batteur des Stones est parti paisiblement dans un hôpital de Londres ce 24 août 2021 a rajouté son agent Bernard Doherty.

Au début du mois d’août, le groupe avait fait savoir que Charlie Watts ne pourrait pas participer à la tournée américaine des Rolling Stones prévue à l’automne 2021, en raison de son état de fatigue à la suite d’une opération chirurgicale qui s’était bien déroulée.

Le groupe Rolling Stones a été fondé en 1962 par Mick Jagger, Brian Jones, Ian Stewart et Keith Richards. Charlie Watts l’avait rejoint un an plus tard, avant la sortie en 1964 du premier disque des Stones : The Rolling Stones, qui sera suivi un an plus tard de The Rolling Stones 2. Le groupe signera au total 24 albums en pratiquement 60 ans de carrière. Une longévité et un succès rares dans le parcours d’un band musical.

Le groupe a vendu plus de 400 millions d’albums dans sa longue carrière. Considéré comme le plus grand groupe de rock de tous les temps au même titre que leurs rivaux de l’époque : les Beatles, les Rolling Stones perdent un de leurs membres emblématiques et un des plus grands batteurs au monde comme l’a souligné le guitariste Keith Richards : “ Le premier batteur avec qui j’ai commencé il y a 40 ans est l’un des meilleurs au monde. Avec un bon batteur, on est libre de faire tout ce qu’on veut”.

« Charlie était un mari, un père et un grand-père très apprécié et aussi, en tant que membre des Rolling Stones, l’un des plus grands batteurs de sa génération« , a indiqué Bernard Doherty sur Instagram.

Aussi fidèle en amour qu’en musique, Charlie Watts était marié avec son épouse depuis 55 ans. Père et grand père heureux, le musicien aussi génial que placide était plein d’humilité et de discrétion, fuyant les médias pour se retrouver en famille ou proche de ses chevaux. Le rock’n’roll vient de perdre un des piliers de son temple.

Crédit photo : Poiseon Bild© - Wikimedia

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Charlie Watts