Alors qu’elle vient de présenter l’iPhone13, la 9ème génération de l’iPad, l’iPad mini et la nouvelle Watch Series 7, la firme américaine Apple fête cette année les 20 ans de la sortie du célèbre iPod.

La Keynote Apple qui s’est déroulée mardi 14 septembre 2021 à 19 heures a levé le voile sur les nouveaux produits de la marque américaine. Un nouvel iPhone13 vendu à partir de 809 euros (pour le modèle mini, comptez 909€ pour l’iPhone13 standard, 1159€ pour l’iPhone13 Pro et 1 259€ pour l’iPhone13 Pro Max), un nouvel iPad 9ème génération à partir de 389€, nouvel iPad mini à 559€ et enfin, la nouvelle Apple Watch Series 7 qui sera commercialisée à 399$.

Les 20 ans de l’iPod

Mais le 23 octobre 2021, Apple célèbrera les 20 ans de la sortie du révolutionnaire iPod. Lancé le 23/10/2001, ce petit objet au design futuriste possédait un disque dur de 5 Go, un écran monochrome et une molette de défilement. L’iPod marquait une nouvelle ère pour Apple ; celle de la diversification. La firme à la pomme ne voulait pas s’enfermer dans son rôle de fabricant d’ordinateurs, si avant-gardistes soient-ils et Steve Jobs annonçait à la Keynote de janvier 2001 l’arrivée d’un baladeur numérique.

Mais le véritable père de l’iPod est l’ingénieur américain Tony Fadell. C’est lui qui a eu l’idée d’un baladeur numérique équipé d’une roue de navigation. Mais son projet est rejeté par Philips et RealNetworks, à qui il a proposé son projet. Apple l’accueille à bras ouvert au tout début de l’année 2001, afin d’encadrer une équipe de chercheurs vouée à la conception du futur support musical numérique d’Apple.

L’Odyssée de l’espace

Quant au nom : iPod, c’est le publicitaire Vinnie Chieco qui en a eu l’idée en visionnant le film “2001 : l’Odyssée de l’espace” réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1968, à l’écoute de la réplique “Open the pod bay door, Hal !” (Hal étant l’ordinateur de bord du vaisseau, Hal 9000 pour son nom complet). Dans l’esprit créatif du pubard, le vaisseau devient l’ordinateur iMac et l’iPod est assimilé à la capsule du personnage principal du film, qui ne peut retourner au vaisseau. Métaphore qui colle à merveille à la nouvelle vision de Steve Jobs pour Apple : créer une plateforme autour du cœur de l’entreprise : l’ordinateur iMac, en se diversifiant sur d’autres supports tels que l’appareil photo numérique, le lecteur DVD, le DVD et un baladeur numérique.

1000 chansons dans votre poche

À son lancement, l’iPod est vendu 399 dollars. Pour fonctionner, il nécessite un ordinateur Mac et le logiciel indispensable iTunes. Le slogan publicitaire : “1000 chansons dans votre poche” annonce une capacité de stockage importante, qui évoluera par la suite. Trois ans après sa sortie, l’iPod se vend à 22,5 millions d’unités sur la seule année 2005. Pour ses 10 ans, l’iPod enregistre 300 millions d’unités vendues dans le monde en cumulé.

Interdit en France

En septembre 2002 soit un an à peine après son lancement, l’iPod est interdit à la vente en France. La raison ? Une infraction au code sanitaire, qui interdit la puissance sonore émise par un baladeur numérique au-delà de 100 décibels. Problème : l’iPod va jusqu’à 104 dB. Courant octobre, le fabricant corrige ce dépassement en mettant à jour le programme intégré et la vente des iPods est à nouveau autorisée dans l’hexagone.

En 2002, il devient compatible PC et en 2003, l’iTunes Music Store est lancé avec, rappelez-vous, le morceau de musique à 0,99 euro la chanson. Un million de titres est vendu sur la première semaine !

L’iPod mini sort en 2004. De la taille d’une carte de crédit il se décline en différentes couleurs Pop avant d’être remplacé en 2005 par la première version tactile : l’iPod nano. La même année apparaît l’iPod Shuffle, sans écran (devenu colorisé en 2004). 2007 est l’année de sortie de l’iPod touch très fin et léger. L’iPod arrêtera d’être commercialisé en juillet 2017, après un succès écrasant sur le marché des baladeurs.

