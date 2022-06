Marshall repense sa gamme pour ses 60 ans

Marshall, la marque emblématique anglaise créée en 1962 et connue pour être l’un des plus grands fabricants mondiaux d’amplificateurs de guitares électriques, vient de fêter ses 60 ans et pour l’occasion, l’enseigne nous propose 3 nouveaux modèles d’enceintes, que nous avons pu découvrir lors d’une présentation presse parisienne.

Nous trouvons donc les modèles de la gamme Home Line

L’Acton III À 269 euros est disponible en 3 coloris : noir emblématique, crème vintage, Marron décontractée. C’est l’enceinte la plus compacte de la gamme résidentielle. La nouvelle génération est en Bluetooth 5.2, le design est réinventé tout en gardant sa signature rock, ses lignes sont épurées et on retrouve les détails emblématiques tels que le logo Marshall et les boutons de commande en laiton qui ornent l’enceinte.

L’application permettra à l’utilisateur d’accéder aux réglages avancés et de procéder aux mises à jour OTA des enceintes.

Modèle Acton

Une approche durable

La marque a également une démarche plus durable avec des matériaux 100 % Végan et 70 % de plastique recyclé pour l’enceinte Acton III et garantie sans pvc. Les 2 autres modèles sont la Stanmore II à 369 euros qui pèse un peu plus de 4 kg, également disponible en 3 coloris et le Woburn III à 569 euros pour un poids de plus 7 kg et disponible en noir ou en crème vintage. La particularité du modèle Woburn III est la possibilité de se connecter en HDMI afin de le relier à une télévision, ce qui n’existait pas sur les précédents modèles. Il y a également un mode nuit qui réduit les sons plus forts tout en garantissant l’audibilité des sons plus faibles.

Modèle Stanmore III

Modèle Woburn III

La gamme MARSHALL

Les dimensions

Voici les dimensions des trois nouveaux modèles Marshall :

• ACTON III : 26 cm x 17 cm x 15 cm

• STANMORE III : 35 cm x 20,3 cm x18,8 cm

• WOBURN III : 40 cm x 31,7 cm x 20,3 cm

Plus d’informations sur le site Marshall ici.

Crédit photo : Marshall©

Après plusieurs années passées dans la mode (The Kooples, Christian Louboutin), j’ai décidé de porter un regard plus global sur le monde « Fashion » et « Lifestyle » en informant les lecteurs et lectrices de Monsieur Vintage. Créatrices, créateurs, designers, entrepreneurs, vous pouvez m’écrire sur l’adresse maeva@monsieurvintage.com www.monsieurvintage.com/

Étiquettes : 60 ans Marshall