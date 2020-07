Bullit présente l’Heritage 50 et 125 cm3

Pour cet été et juste avant les premiers départs en vacances, la marque de motos Bullit présente l’Heritage, petite moto vintage qui n’est pas sans rappeler le Monkey de Honda. Déclinée en 50 et 125 cm3, cette petite machine a une bouille vraiment sympa et se faufile partout sans encombre.

Cet été, Bullit présente sa petite moto vintage l’Heritage, une petite machine très attachante déclinée en 50 et 125 cm3.

Heritage 50 cm3 : 1 499 euros

L’Heritage Bullit vous invite à remonter le temps et à revivre les bons moments de l’histoire de l’émancipation du deux-roues motorisé. Elle est disponible en version 50 et 125 cm3. Le modèle 50 cm3 fera de l’œil à votre portefeuille, avec un petit prix de 1 499 euros. Équipé d’un moteur à quatre temps, d’une boîte à 4 rapports, de roues en 10 pouces et d’un réservoir d’essence de 5,5 litres, cette petite moto est disponible en noire ou argent en norme Euro4.

La fiche technique

Heritage – 1 499 euros (50 cm3) – moteur : quatre temps refroidissement air – cylindré : 50 cm3 – démarrage : électrique – réservoir d’essence : 5,5 L – transmission : 4 vitesses – allumage : ECU – amortisseurs avant : télescopique – amortisseurs arrière : Amortisseur à l’huile – freins avant : freins à disque – freins arrière : frein à tambour – Pneus avant : 100 / 90-10 – Pneus arrière : 100 / 90-10 – Garantie : 2 ans – Couleurs : noir / argent.

Heritage 125 cm3 : 1 799 euros

L’Heritage de Bullit se décline également en 125 cm3. Voici sa fiche technique :

Heritage – 1 799 euros (125 cm3) – moteur : quatre temps refroidissement air – cylindré : 125 cm3 – démarrage : électrique – réservoir d’essence : 5,5 L – transmission : 4 vitesses – allumage : ECU – amortisseurs avant : télescopique – amortisseurs arrière : Amortisseur à l’huile – freins avant : freins à disque – freins arrière : frein à tambour – Pneus avant : 100 / 90-10 – Pneus arrière : 100 / 90-10 – Garantie : 2 ans – Couleurs : noir / argent.

