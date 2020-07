Yamaha présente la nouvelle Ténéré 700 Rally Edition

Yamaha Motor vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle Ténéré 700 baptisée « Rally Edition ». Une référence directe au passé, pour ce modèle décliné de la Ténéré 700 sortie en 2019. Ou quand le passé et le présent roulent sur les mêmes pistes.

Ténéré : un nom de légende

La marque aux diapasons Yamaha présente une nouvelle Ténéré 700 « Rally Edition ». Ténéré, un nom légendaire qui sent bon l’aventure et le sable chaud. Du nom de l’immense plaine de sable située au sud du désert du Sahara, qui s’étend du nord-est du Niger à l’ouest du Tchad, les Yamaha Ténéré descendent de la légendaire XT500 4-temps monocylindre née en 1976. Robuste, esthétique et doté d’un caractère moteur unique, ce trail parfaitement à l’aise en tout-terrain connu un succès commercial immédiat en Europe ; et il fut l’un des modèles les plus vendus de la marque pendant de nombreuses années.

Des XT au Dakar

Le chapitre le plus important de la remarquable histoire de la XT500 concerne son rôle joué en rallye, une discipline alors en plein essor. Thierry Sabine, qui rêvait que chaque motard puisse vivre une véritable aventure, s’était rendu compte que des trails tel que la Yamaha XT ouvraient de nouvelles perspectives de pilotage en tout-terrain. Le Français s’était donc donné pour objectif de créer une compétition ultime, et son rêve devint réalité en décembre 1978 lorsque 182 véhicules s’élancèrent de la Place du Trocadéro à Paris, à l’occasion du premier Paris-Dakar. On trouvait de nombreuses Yamaha sur la ligne de départ et parmi elles, l’XT500 faisait déjà figure de référence avec son moteur coupleux, fiable et sa partie-cycle apte à avaler 10 000 km hors des sentiers battus.

La suprématie de Yamaha aux débuts du Paris-Dakar

Effectivement, la Yamaha allait se montrer idéale pour cet évènement sportif inédit, et qui devait changer le milieu des sports mécaniques pour toujours. Les pilotes Yamaha, Cyril Neveu et Gilles Comte, vont marquer l’histoire en se classant premier et deuxième du Dakar inaugural (sur une XT 500), lancé en décembre 1978. L’année 1980 se solde par une deuxième victoire de Cyril Neveu. Son XT500 en devance trois autres au classement final, et c’est assez pour établir une réputation de machine performante et faire d’elle une moto des plus populaires en Europe.

La première Ténéré

Équipée d’un réservoir de carburant de capacité généreuse, d’une fourche à grand débattement, d’un frein avant à disque et d’une suspension arrière Monocross à amortisseur unique, la Ténéré XT600Z de 1983 sera la première Yamaha taillée pour la grande aventure. Avec elle, la gamme XT franchit un nouveau cap. Comme la XT500 originale, cette XT600Z affrontera avec brio les conditions les plus extrêmes du rallye Paris-Dakar. Ses performances élevées permettront d’établir le record inégalé de 18 podiums Yamaha au cours des 6 premières éditions.

Les héros Yamaha du Dakar

En 1983, le Paris-Dakar confirme sa réputation d’événement moto le plus extrême : plus de 40 concurrents se perdent dans le désert, pendant 4 jours pour certains, et 75 % des pilotes ne terminent pas l’épreuve. Sur leur Ténéré XT600Z, les coéquipiers Sonauto Yamaha, Serge Bacou et Jean-Claude Olivier, se positionnent respectivement aux 5e et 7e rangs, une formidable réussite à la fois pour eux et leur machine. L’année suivante, sur des Ténéré au bleu distinctif, Jean-Claude Olivier décroche une impressionnante 6e place et Serge Bacou se classe 9e. Ils seront des compétiteurs talentueux, charismatiques, et participeront fortement à l’écriture des plus belles pages du rallye mythique.

Jean-Claude Olivier stupéfait nombre d’observateurs car s’il surclasse parfois les meilleurs pilotes du plateau, il ne dédie pas tout son temps à la compétition. « JCO » assure également avec brio son rôle de PDG de Yamaha Motor France ! En plus d’être le participant le plus endurant et le plus déterminé, JCO est aussi un businessman visionnaire qui mènera Yamaha à la première place du marché national. Il va donc fortement contribuer à faire de la Ténéré un modèle performant, emblématique et majeur dans l’histoire de la marque. Les couleurs historiques de la Ténéré 700 Rally Edition rendent hommage à l’homme et à ses coéquipiers, tous héros du Dakar.

Rally Edition : pas née d’hier

Lancée en 2019, la Ténéré 700 concrétise un programme de développement intensif, qui a mobilisé certains des plus grands noms du rallye-raid pour des tests et évaluations dans une multitude de conditions. Dotée d’un châssis compact et agile combiné à un moteur CP2 de 689 cm³ de caractère, cette Ténéré est fabriquée chez MBK Industrie en France par une main-d’œuvre dédiée.

Coloris vintage

La Ténéré 700 Rally Edition arbore des coloris bleu et jaune afin de rendre hommage aux Yamaha pilotées par JCO et Serge Bacou lors des Dakar 1983 et 1984. Les fidèles de la marque reconnaîtront d’ailleurs le design emblématique de la XT600Z de 1983. Le Speedblock Yamaha est bien présent. Une référence supplémentaire à ces hommes et à leurs machines, à tous ceux qui ont inspiré les autres à voyager loin, en quête de nouvelles aventures et de souvenirs inoubliables.

Protection accrue

La Ténéré 700 Rally Edition dispose d’un grand nombre de composants qui préservent le châssis des aléas du tout-terrain. Fabriqué dans un aluminium de 4 mm d’épaisseur, le sabot moteur offre une protection optimale au moteur et au cadre.

Des préperçages facilitent le montage éventuel d’une trousse à outils spécifique. La moto intègre également une protection de radiateur en alliage léger noir, qui limite la pénétration de petits bouts de bois ou de pierres, tandis que le carter de chaîne en aluminium découpé au laser sublime la finition de ce modèle à part.

Selle Rallye spécifique : à 89,5 cm du sol

La selle monobloc Rally offre une position de conduite 20 mm plus élevée, pour culminer à 895 mm. La partie basse du corps est ainsi plus droite, ce qui permet de passer plus facilement de la position assise à debout. Sa construction fait appel à deux matériaux pour une meilleure qualité de finition. Un logo Yamaha blanc vient compléter les couleurs authentiques et emblématiques de l’ensemble.

Silencieux Slip-on Akrapovič

Afin de relever le couple à l’accélération, le moteur CP2 de 689 cm³ est relié à un silencieux Slip-on Akrapovič. La sonorité se veut plus riche, profonde et rauque, en accord avec les prétentions sportives de la Ténéré 700 Rally Edition.

Clignotants à LED

Les clignotants à LED légers et compacts à l’avant et à l’arrière offrent un look moderne et élégant, et contribuent à donner un aspect plus offensif et robuste à cette moto née pour l’aventure.

Pads de protection

Sur la Rallye Edition, des pads de protection latérale en caoutchouc sont montés de série. Ils offrent une meilleure adhérence au niveau des genoux et des cuisses, ce qui laisse le pilote serrer davantage sa machine et profiter d’un contrôle optimal.

Poignées de guidon tout-terrain

Le guidon est équipé de poignées tout-terrain qui offrent plus de grip pour une conduite sûre, même en condition poussiéreuse ou boueuse.

Les points forts de la Ténéré 700 Rally Edition

• Des coloris emblématiques en hommage aux modèles de compétition engagés sur le Dakar

• Selle Rallye spécifique, pads de protection et poignées tout-terrain

• Silencieux Slip-on Akrapovič léger pour une sonorité grave, profonde et rauque

• Niveau de protection accru grâce au sabot moteur renforcé, à une protection de radiateur et à carter de chaîne dédié

• Clignotants à LED modernes et robustes

• Moteur bicylindre parallèle CP2 4 temps 689 cm3 à couple élevé

• Cadre double berceau tubulaire en acier, léger et robuste

• Habillage et selle compacts et ergonomiques

• Face avant de type rallye-raid avec quatre phares à LED (deux feux de position)

• Suspensions réglables à grand débattement

• Roues à rayons légères de 21 pouces/18 pouces avec pneus tout-terrain

• ABS déconnectable rapidement

Nick Sanders l’aventurier

Yamaha est fière d’être associée à Nick Sanders, aventurier particulièrement célèbre pour ses voyages moto et qui effectue actuellement son 8e tour du monde. Après avoir parcouru plus de 1 million de kilomètres sur de nombreux modèles de marques différentes, Nick sait exactement le type de monture dont il a besoin. Son choix s’est porté sur la Ténéré 700 pour son dernier tour du monde et les faits parlent d’eux-mêmes.

« C’est une fierté et une heureuse coïncidence de réaliser un film qui corresponde si bien au lancement de cette Ténéré 700, une moto totalement connectée à Serge Bacou et à ses faits d’armes légendaires. En tant que réalisateur, j’ai reçu des documents me permettant de comprendre pourquoi le nom Ténéré était si important pour Yamaha. C’était particulièrement intéressant, car je devais piloter la nouvelle Ténéré 700 dès sa sortie de l’usine MBK Industrie de Yamaha, près de Paris, et suivre une partie de l’itinéraire original du Paris-Dakar, en direction du Sénégal. C’est un test routier. C’est une aventure. C’est aussi un film qui donne un petit aperçu de la raison pour laquelle le « patrimoine » est si fondamental pour une marque comme Yamaha, avec un clin d’œil à JCO et, bien sûr, à Serge Bacou lui-même. »

Nick est actuellement sur le tronçon Londres-Sydney de cette aventure et vous pouvez découvrir ses exploits sur www.nicksanders.com/ et sur www.instagram.com/nicksander. Le nouveau film Paris-Dakar de Nick Sanders sera diffusé sur la chaîne YouTube MAD TV (Motorcycle Adventure Dirtbike TV) le 24 juin.

Le film promotionnel de cette nouvelle Ténéré 700 Rally Edition est assez génial et vraiment réussi (voir la vidéo en bas de cet article). Il mélange le passé et le présent en mettant en scène deux modèles de la Ténéré ; celui de 1983 qui traverse un nuage spatio-temporel et celui de 2020. Un beau mélange d’époques où la même passion se rejoint, celle de l’aventure.

Tarif et disponibilité

En France, la Ténéré 700 Rally Edition sera disponible chez les concessionnaires Yamaha à partir de fin juillet 2020 au tarif de 11 499 € TTC.

Coloris

La Ténéré 700 Rally Edition sera disponible en coloris Sky Blue.

Crédit photo : Yamaha©

