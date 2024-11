The Doug, l’artiste à suivre avec son premier album « Réparer »

« Réparer » : Le Premier Album de The Doug

The Doug, de son vrai nom Jules Garnier, dévoile son premier album studio intitulé « Réparer ». Pourtant, cela fait plusieurs années que The Doug sévit sur les différentes scènes françaises.

Originaire de Clermont-Ferrand, cet artiste de 23 ans (né le 1er août 2001) propose une œuvre profondément personnelle, mêlant des influences variées pour créer un style singulier. Il serait tentant de le comparer à Alain Bashung, mais on retrouve réellement des nuances lumineuses d’Alain dans l’univers de The Doug.

Un rappeur mélodique

« Réparer » est une invitation à explorer les méandres de l’âme humaine. Les textes, empreints de poésie et de réalisme, abordent des thèmes tels que la rédemption, l’amour et la résilience.

La voix puissante de The Doug, oscillant entre douceur et intensité, guide l’auditeur à travers des compositions où le rock se mêle harmonieusement à l’électro, et où la chanson française flirte avec l’indie pop.

Des Collaborations et des Influences Diversifiées

L’album bénéficie de la participation de musiciens talentueux, enrichissant les arrangements et apportant une profondeur supplémentaire aux morceaux. Les influences de The Doug sont multiples, puisant autant dans le rock anglo-saxon que dans la chanson française contemporaine, créant ainsi un son résolument moderne et authentique. La magie opère souvent lorsqu’il se pose simplement en guitare/voix.

On apprécie tout particulièrement des titres comme « Une histoire de plage », sa reprise touchante de « La mauvaise réputation », « Sur le sable » en duo avec Jey Browne, ou encore « Fou », que l’on adore. Mention spéciale pour « Faire le bien », un titre taillé pour les ondes, sorti l’année dernière.



Tracklist de l’album « Réparer »

01 – poison

02 – comédien

03 – boomerang

04 – sos

05 – bisou magique

06 – sur le sable (feat.Jey Brownie)

07 – tu me dis que tu m’aimes

08 – on savait s’amuser

09 – la maison

10 – la plage de galets

11 – fou

12 – incendie

13 – réparer



The Doug en concert

Assister à un concert de The Doug, c’est plonger dans un univers vibrant et sincère où chaque note résonne avec authenticité. Sur scène, l’artiste transcende ses propres compositions, offrant des performances intenses, parfois brutes, mais toujours empreintes d’une profonde sensibilité.

Avec une énergie communicative et un charisme naturel, The Doug établit une connexion immédiate avec son public.

Qu’il soit accompagné d’un groupe complet ou seul en guitare/voix, il parvient à captiver les spectateurs en alternant morceaux intimistes et titres puissants. Chacun de ses concerts devient ainsi une expérience unique, où la poésie de ses textes prend vie dans une ambiance électrique et immersive. Pour ses fans, c’est une rencontre inoubliable avec un artiste en pleine ascension.



Voir les dates de concert de The Doug

Crédit photo : screenshot « Boomerang » sur la chaine Youtube the Doug