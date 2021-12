La Française des Jeux célèbrera ce soir le 580ème anniversaire de la Loterie Belge, en déplaçant le tirage au sort de l’Euromillions dans la ville de Bruges. Pour l’occasion, une cagnotte d’au moins 130 millions d’euros est mise en jeu. Les vacances de Noël, vous les voulez avec ou “100” patates ?

Ce sera la première fois où le tirage de l’Euromillions se déroule hors des locaux blindés et hypersécurisés de la FDJ à Boulogne. Ce qui implique une logistique hors-normes et une hyper sécurisation pour le déplacement du matériel de tirage.

Ce vendredi 3 décembre 2021, le tirage de l’Euromillions se déroulera dans l’hôtel de ville de Bruges, en Belgique, à l’occasion des 580 ans de la naissance de la première loterie telle qu’on la connaît aujourd’hui. C’est en 1441 qu’a eu lieu le premier tirage de loterie et c’était à Bruges.

Pour cet anniversaire particulier, la FDJ met en jeu 130 millions. Il s’agit du quatrième Méga jackpot Euromillions de l’année.

En France, les jackpots exceptionnels génèrent en moyenne 5 millions de prises de jeu, comparé à 3 millions en moyenne chaque vendredi.

Des patates à gogo

Cette année, les Méga jackpots ont donné lieu aux deux plus gros gains de l’histoire du jeu. Les jackpots événementiels des 5 février et 24 septembre ont progressivement augmenté pour atteindre les montants records de 210 millions et 220 millions d’euros, respectivement remportés par un joueur suisse le 26 février, et une joueuse polynésienne le 15 octobre.

D’autre part, le tirage intervient une semaine après le jackpot de plus de 162 millions d’euros remporté en France, soit le cinquième gain record du pays.

Si ce nouveau Méga jackpot de 130 millions d’euros est remporté sur le territoire français, il s’agira du huitième plus gros gain de l’histoire de FDJ. S’il n’est pas remporté vendredi, il pourra progressivement grimper jusqu’à 230 millions d’euros, son nouveau plafond.

Top 5 des gains Euromillions les plus importants en France

220 000 000 € Polynésie française (987) 15/10/2021

200 000 000 € Internet 11/12/2020

169 837 010 € Alpes-Maritimes (06) 13/11/2012

163 049 488 € Calvados (14) 13/09/2011

162 289 050 € 26/11/2021

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : 580 ans de la loterie