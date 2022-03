MOTO HEROES fête ses 10 ans avec un numéro exceptionnel en kiosques le 10/03/2022

Le magazine MOTO HEROES fête ses 10 ans. Un anniversaire célébré par la sortie d’un numéro exceptionnel et trois couvertures différentes ; une avec Philippe Starck, l’autre avec Fabio Quartararo et enfin la dernière avec Stéphane Peterhansel. Ce nouvel opus arrivera en kiosques demain jeudi 10 mars 2022.

Lorsque le numéro 1 du magazine MOTO HEROES est sorti en juin 2012, Le “King Of Cool” habillait la couverture. Un Steve McQueen portant un casque Jet et sa visière, lunettes aviateur autour du cou. Une couverture léchée qui annonçait la couleur, cette nouvelle revue parlerait de moto, mais en mettant en avant ses héros, ceux qui ont créé des légendes, à l’instar de McQueen. Ajoutez à cela du lifestyle, de belles images, un papier de qualité et un nouveau concept venait de naître.

Le succès qui s’en suivit confirmait la pertinence de cette nouvelle approche de la moto, à tel point qu’un version auto fût déclinée, puis une autre, sur les montres et une prochaine à venir qui traitera des bateaux.

Pour célébrer dignement les 10 ans de la publication MOTO HEROES, l’éditeur s’est plié en quatre ou plutôt, en trois, en proposant pour le nouvel opus qui sortira demain non pas une, mais trois couvertures.

Un numéro top collector et trois “LÉGENDES LIFESTYLE” exceptionnelles. Philippe STARCK, l’un des plus grands designers du monde accueille MOTO HEROES dans l’intimité de son bureau de créateur, dévoile ses motos avec des photos et entretien exclusif. Par François Darmigny et Claude de La Chapelle.

Fabio QUARTARARO, rendez-vous avec le tout nouveau jeune champion du monde de moto GP chez lui en Andorre. Photos et entretien exclusif. François Darmigny et David Dumain.

Stephane PETERHANSEL, l’un des plus titrés des champions auto-moto reçoit MOTO HEROES chez lui en Suisse. Photos et entretien exclusif. Bruno Des Gayets et Claude de La Chapelle.

Au sommaire de ce numéro anniversaire, vous trouverez également un dossier 120 ans TRIUMPH # La NORVIN, un cadre Norton à moteur Vincent unique. # KAWASAKI Z1, la success story # 103, les secrets du célèbre cyclo PEUGEOT # Sébastien LOEB, son aventure chez INDIAN Et toujours : les 10 plus belles covers, les plus belles motos de la décennie, les plus belles prépas etc.

« MOTO HEROES » Chapitre #40 SPÉCIAL 10 ANS, c’est… le « LE BUREAU DES LEGENDES », le club des artistes associés (allusion à la société AA regroupant des stars et des talents d’Hollywood). Plus de 200 pages pleines de récits, de héros mythiques, de collectionneurs et de passionnés. Un numéro exceptionnel pour l’un des plus beaux magazines moto, pour les passionnés de deux roues d’exception, les hédonistes, les amateurs de rareté, d’élégance et d’esthétique. À collectionner d’urgence !

Et pour ceux qui veulent se procurer d’anciens numéros de MOTO HEROES, cliquez sur ce lien.

